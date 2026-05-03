Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej

68-letni igralec Lorenzo Lamas in 64-letna igralka Heather Locklear sta končno potrdila to, o čemer so tuji mediji poročali že več mesecev. Skupaj sta se pojavila na prireditvi v New Jerseyju, kjer sta si delila objeme in nasmehe pred številnimi objektivi.

" Je najbolj neverjetna ženska, kar sem jih kdaj srečal ," je Lorenzo dejal v intervjuju za Fox News Digital, kar je le še dodatno potrdilo, da sta po vseh teh letih poznanstva res postala par.

Kot navaja People, se Heather Locklear in Lorenzo Lamas poznata že več kot 40 let . Oba sta v osemdesetih in devetdesetih letih igrala v priljubljenih televizijskih serijah, kar ju je pogosto pripeljalo na iste zabave, snemanja in industrijske dogodke.

Spoznala naj bi se že daljnega leta 1983, ko sta skupaj krasila naslovnico revije Playgirl. Njuno prvo srečanje se je torej zgodilo pred neverjetnimi 43 leti, na samem začetku njunih igralskih poti. Heather je ravno postajala znana po vlogi v nadaljevanki Dynasty, Lorenzo pa je blestel v seriji Falcon Crest.

Čeprav takrat nista postala par, je ta dogodek pustil trajen vtis na oba. Decembra je Lamas to naslovnico delil na svojem profilu X (nekdanjem Twitterju) in z malo šale dodal, da so bile njune kopalke tipične za tisti čas, ter priznal, da je bila že takratna izkušnja s Heather nekaj posebnega.