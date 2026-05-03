Lorenzo Lamas in Heather Locklear -ig
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej

N. Č.
03. 05. 2026 04.00
1

Lorenzo Lamas in Heather Locklear sta se prvič kot par pojavila v javnosti na prireditvi v New Jerseyju, s čimer sta potrdila večmesečne govorice o njunem razmerju.

68-letni igralec Lorenzo Lamas in 64-letna igralka Heather Locklear sta končno potrdila to, o čemer so tuji mediji poročali že več mesecev. Skupaj sta se pojavila na prireditvi v New Jerseyju, kjer sta si delila objeme in nasmehe pred številnimi objektivi. 

To je razlog, da se po 40 letih zveze noče poročiti
To je razlog, da se po 40 letih zveze noče poročiti

"Je najbolj neverjetna ženska, kar sem jih kdaj srečal," je Lorenzo dejal v intervjuju za Fox News Digital, kar je le še dodatno potrdilo, da sta po vseh teh letih poznanstva res postala par.

Poznata se že več kot 40 let

Kot navaja People, se Heather Locklear in Lorenzo Lamas poznata že več kot 40 let. Oba sta v osemdesetih in devetdesetih letih igrala v priljubljenih televizijskih serijah, kar ju je pogosto pripeljalo na iste zabave, snemanja in industrijske dogodke.

Lorenzo Lamas in Heather Locklear FOTO: Profimedia

Spoznala naj bi se že daljnega leta 1983, ko sta skupaj krasila naslovnico revije Playgirl. Njuno prvo srečanje se je torej zgodilo pred neverjetnimi 43 leti, na samem začetku njunih igralskih poti. Heather je ravno postajala znana po vlogi v nadaljevanki Dynasty, Lorenzo pa je blestel v seriji Falcon Crest

Čeprav takrat nista postala par, je ta dogodek pustil trajen vtis na oba. Decembra je Lamas to naslovnico delil na svojem profilu X (nekdanjem Twitterju) in z malo šale dodal, da so bile njune kopalke tipične za tisti čas, ter priznal, da je bila že takratna izkušnja s Heather nekaj posebnega.

V življenju sta prestala veliko

Vse pretekle izkušnje so ju vodile do trenutne točke stabilnosti. Heather Locklear za seboj nima ravno preproste poti. Po zakonu s Tommyjem Leejem in kasneje z glasbenikom Richiejem Samboro, s katerim ima 28-letno hčerko Avo Sambora, se je zdelo, da bo srečo našla pri zaročencu Chrisu Heisserju, a sta se po petih letih leta 2025 razšla. 

Podobno burno je bilo življenje Lorenza Lamasa, ki se je poročil šestkrat. Iz teh zvez ima šest otrok, med njimi sina A.J.-ja in hčerko Shayne iz zakona z Michelo Smith ter Alexandra, Victoro in Isabello iz zakona s Shauno Sand, piše People. Njuno trenutno razmerje torej prinaša tudi izziv združevanja njunih številnih odraslih otrok, ki naj bi se po poročilih TMZ-ja že začeli spoznavati.

Vir: people.com, foxnews.com, tmz.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Rožle Patriot 03. 05. 2026 17.41
Sammy Jo Carrington
