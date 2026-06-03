Po smrti nekdanjega moža obljubila večno zvestobo temu igralcu

Heather McComb se je poročila. 49-letna zvezdnica, ki jo mnogi poznajo kot prvo soprogo pokojnega igralca iz serije Dawson's Creek, Jamesa van der Beeka, se je v idiličnem okolju Montane poročila s svojim partnerjem, igralcem Scottom Michaelom Campbellom. Kot poroča revija People, sta si prstane izmenjala v naravnem okolju Missoule, obdana z družino in najbližjimi prijatelji.
Kako je bila videti poroka Heather McComb?
Heather McComb in Scott Michael Campbell sta se poročila 30. maja v Missouli. Igralka je veselo novico delila tudi na Instagramu, kjer je poudarila, da je bila slovesnost izjemno čustvena in prežeta z duhovno simboliko. Nosila je bogato okrašeno čipkasto poročno obleko z dolgo vlečko in tančico, njen izbranec pa je izbral klasično eleganco v belem smokingu s črnimi detajli.
Senca žalosti: smrt bivšega moža Jamesa Van Der Beeka
Kljub veselju, ki ga prinaša nov začetek, poroka nosi tudi pridih melanholije. Le tri mesece pred poroko je namreč umrl Heatherin bivši mož, igralec James Van Der Beek, ki je svetovno slavo dosegel z vlogo Dawsona v priljubljeni seriji Dawson's Creek.
Pri 48 letih je izgubil boj z rakom na debelem črevesu. McCombova, ki je bila z njim poročena med letoma 2003 in 2010, je ob njegovi smrti delila ganljiv zapis, v katerem je izpostavila njuno dolgoletno prijateljstvo in povezanost, ki je trajala tudi po ločitvi.
"Strto srce imam ob izgubi ljubljenega Jamesa. Še posebej sem strta zaradi njegove neverjetne žene Kimberly, njegovih čudovitih otrok in njegove čudovite družine, Jima, Jareda, Juliane ter vseh njegovih sorodnikov in prijateljev, za katere vem, da jih je imel globoko rad," je zapisala ob njegovi smrti na svojih družbenih omrežjih.
Po ločitvi sta oba našla srečo v ljubezni
James Van Der Beek je po ločitvi od Heather ustvaril veliko družino z drugo soprogo Kimberly, s katero imata šest otrok, starih od štiri do petnajst let. Zdaj pa je tudi Heather McComb našla srečo v ljubezni, v čustvenem obredu je namreč večno zvestobo obljubila igralcu Scottu Michaelu Campbellu.
"Včeraj sva se s Scottom Michaelom Campbellom pod Božjo zavezo uradno poročila," je zapisala v objavi na družbenih omrežjih in delila številne prikupne fotografije, ki odsevajo njuno ljubezen.
Vir: people.com
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