Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin

Na gala premieri znanstvenofantastičnega filma Project Hail Mary je poleg legendarne Heidi Klum pozornost pritegnil tudi njen 20-letni sin Henry Samuel. Henry je s svojim karizmatičnim videzom in nadvse suverenim nastopom na rdeči preprogi pokazal, da je pred nami resnično nova, obetavna modna sila, piše Daily Mail.

icon-expand Heidi Klum in Henry Samuel FOTO: Profimedia

Njegova prisotnost ob boku Klumove in Eliasa Beckerja, sina teniške ikone Borisa Beckerja, je bila elegantna napoved prihodnosti, v kateri bo Henry zagotovo krojil lastne modne trende, še dodaja Daily Mail.

Kaj se je zgodilo?

Na svečani premieri filma Project Hail Mary v New Yorku je večino pozornosti javnosti ukradel Henry Samuel, 20-letni sin supermanekenke Heidi Klum. Čeprav je Heidi Klum redno v središču medijske pozornosti, so se tokrat reflektorji usmerili na njenega sina, ki je na dogodek prišel v družbi Klumove in Eliasa Beckerja, sina legendarnega tenisača Borisa Beckerja. Henryjev suveren nastop in stil na rdeči preprogi nista ostala neopažena, mnogi so celo izpostavili, da gre za novo obetavno ime v modni industriji, poroča Daily Mail.

Henry tudi sam vstopa v modno industrijo

Henry Samuel, sin Heidi Klum in glasbenika Seala, je bil dolgo časa skrit pred javnostjo. Vendar se je v zadnjem letu situacija močno spremenila, Henry se je namreč tudi sam podal na pot v modno industrijo. Kot je sam priznal, je odraščanje ob supermodelu močno vplivalo na njegov pogled na svet mode, poroča Daily Mail. Kljub temu je njegov glavni cilj izgradnja lastne identitete in neodvisnosti, kar pomeni, da si prizadeva za edinstveno karierno pot in prepoznavnost. Po podobni poti je že krenila njegova sestra Leni Klum, ki je s svojo kariero modelinga začela že leta 2021 in dokazala, da ima nadarjenost in voljo za uspeh.

icon-expand Heidi Klum in hči na rdeči preprogi filmskega festivala v Benetkah. FOTO: Profimedia

Nastopil na pariškem tednu mode

Prelomna točka za Henryja Samuela se je zgodila na začetku leta 2025, ko mu je bila zaupana čast odprtja modne revije za prestižno modno hišo Lena Erziak med pariškim tednom mode. Ta nastop ni bil zgolj hoja po modni pisti; bil je umetniška izpoved in jasen znak njegovega izjemnega potenciala, poroča Daily Mail.

Potem ko se je uspešno predstavil v modni industriji in uradno začel s kariero modela, se Henry zdaj osredotoča na oblikovanje svoje lastne prepoznavnosti. Njegov vzpon je bil dodatno potrjen s podpisom pogodbe s prestižno agencijo Next Management, s čimer je Henry Samuel tudi uradno vstopil v svet modelinga.

icon-expand Henry Samuel na pariškem tednu mode 2025. FOTO: Profimedia

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.