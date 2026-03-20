Heidi Klum in Henry Samuel
Trači

Slavno mamo zasenčil njen 20-letni sin

N. Č.
20. 03. 2026 04.00
Na premieri filma Project Hail Mary v New Yorku je vso pozornost ukradel Henry Samuel, 20-letni sin Heidi Klum, ki se po podpisu z agencijo Next Management uradno uveljavlja kot maneken.

Na gala premieri znanstvenofantastičnega filma Project Hail Mary je poleg legendarne Heidi Klum pozornost pritegnil tudi njen 20-letni sin Henry Samuel. Henry je s svojim karizmatičnim videzom in nadvse suverenim nastopom na rdeči preprogi pokazal, da je pred nami resnično nova, obetavna modna sila, piše Daily Mail.

Heidi Klum prišla na večerjo v nedrčku in ponosno kazala svoj dekolte
Preberi še
Heidi Klum prišla na večerjo v nedrčku in ponosno kazala svoj dekolte
Heidi Klum in Henry Samuel
Heidi Klum in Henry Samuel FOTO: Profimedia

Njegova prisotnost ob boku Klumove in Eliasa Beckerja, sina teniške ikone Borisa Beckerja, je bila elegantna napoved prihodnosti, v kateri bo Henry zagotovo krojil lastne modne trende, še dodaja Daily Mail.

Kaj se je zgodilo?

Na svečani premieri filma Project Hail Mary v New Yorku je večino pozornosti javnosti ukradel Henry Samuel, 20-letni sin supermanekenke Heidi Klum. Čeprav je Heidi Klum redno v središču medijske pozornosti, so se tokrat reflektorji usmerili na njenega sina, ki je na dogodek prišel v družbi Klumove in Eliasa Beckerja, sina legendarnega tenisača Borisa Beckerja.

Henryjev suveren nastop in stil na rdeči preprogi nista ostala neopažena, mnogi so celo izpostavili, da gre za novo obetavno ime v modni industriji, poroča Daily Mail.

Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Preberi še
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

Henry tudi sam vstopa v modno industrijo

Henry Samuel, sin Heidi Klum in glasbenika Seala, je bil dolgo časa skrit pred javnostjo. Vendar se je v zadnjem letu situacija močno spremenila, Henry se je namreč tudi sam podal na pot v modno industrijo. Kot je sam priznal, je odraščanje ob supermodelu močno vplivalo na njegov pogled na svet mode, poroča Daily Mail. Kljub temu je njegov glavni cilj izgradnja lastne identitete in neodvisnosti, kar pomeni, da si prizadeva za edinstveno karierno pot in prepoznavnost. Po podobni poti je že krenila njegova sestra Leni Klum, ki je s svojo kariero modelinga začela že leta 2021 in dokazala, da ima nadarjenost in voljo za uspeh.

Heidi Klum in hči na rdeči preprogi filmskega festivala v Benetkah.
Heidi Klum in hči na rdeči preprogi filmskega festivala v Benetkah.FOTO: Profimedia
Heidi Klum jemlje sapo, vse je pustila odprtih ust
Preberi še
Heidi Klum jemlje sapo, vse je pustila odprtih ust

Nastopil na pariškem tednu mode

Prelomna točka za Henryja Samuela se je zgodila na začetku leta 2025, ko mu je bila zaupana čast odprtja modne revije za prestižno modno hišo Lena Erziak med pariškim tednom mode. Ta nastop ni bil zgolj hoja po modni pisti; bil je umetniška izpoved in jasen znak njegovega izjemnega potenciala, poroča Daily Mail.

Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Preberi še
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?

Potem ko se je uspešno predstavil v modni industriji in uradno začel s kariero modela, se Henry zdaj osredotoča na oblikovanje svoje lastne prepoznavnosti. Njegov vzpon je bil dodatno potrjen s podpisom pogodbe s prestižno agencijo Next Management, s čimer je Henry Samuel tudi uradno vstopil v svet modelinga.

Henry Samuel na pariškem tednu mode 2025.
Henry Samuel na pariškem tednu mode 2025.FOTO: Profimedia
Kdo je Heidi Agan, dvojnica Kate Middleton?
Preberi še
Kdo je Heidi Agan, dvojnica Kate Middleton?
Vir: dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Henry Samuel Heidi Klum moda manekenstvo rdeča preproga Paris Fashion Week pariški teden mode
Oddaje

Carmen Osovnikar se je lotila velike pomladanske čistke

Oddaje

Prihaja šokanten preobrat, ki bo premešal odnose

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

športnik66 20. 03. 2026 08.57
Maškerada. Odbit folk čist.
