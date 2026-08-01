Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica

Heidi Klum je s fotografijami v bikiniju znova dokazala, da so leta le številka.
Na fotografijah, ki jih je Heidi Klum delila z več kot 12 milijoni sledilcev na Instagramu, zvezdnica pozira na čolnu sredi idilične morske kulise. Oblečena je v bleščeče svetle bikini kopalke, videz pa je dopolnila s športno kapo. Fotografije so hitro zbrale na desetine tisočev všečkov in številne komentarje navdušenih oboževalcev.
Še vedno ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu
Heidi Klum velja za eno najuspešnejših manekenk svoje generacije. Mednarodno slavo je dosegla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pozneje pa je postala obraz številnih modnih in lepotnih znamk ter uspešna televizijska osebnost.
Danes pri 53 letih še vedno navdušuje s svojim mladostnim videzom in zavidljivo telesno pripravljenostjo. Na družbenih omrežjih redno deli utrinke iz zasebnega in poslovnega življenja, med katerimi so pogosto tudi modne in poletne fotografije.
Samozavest, ki navdušuje sledilce
Heidi Klum je že večkrat poudarila, da se v svoji koži počuti dobro in da se z leti ne obremenjuje. Prav ta samozavest je ena od lastnosti, ki jo občudovalci najpogosteje izpostavljajo pod njenimi objavami.
Tudi najnovejša serija fotografij dokazuje, da zvezdnica ostaja zvesta svojemu sproščenemu in pozitivnemu pristopu do življenja. Poletni prizori z morja so tako še enkrat pokazali, zakaj Heidi Klum velja za eno najbolj karizmatičnih in prepoznavnih modnih ikon na svetu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV