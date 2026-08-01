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Heidi Klum - ig
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Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica

N. Č.
01. 08. 2026 04.00
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Heidi Klum je znova pritegnila pozornost svojih sledilcev na Instagramu. Nemška supermanekenka in televizijska voditeljica je objavila serijo poletnih fotografij, na katerih pozira v svetlih dvodelnih kopalkah med uživanjem na morju.

Heidi Klum je s fotografijami v bikiniju znova dokazala, da so leta le številka. 

Na fotografijah, ki jih je Heidi Klum delila z več kot 12 milijoni sledilcev na Instagramu, zvezdnica pozira na čolnu sredi idilične morske kulise. Oblečena je v bleščeče svetle bikini kopalke, videz pa je dopolnila s športno kapo. Fotografije so hitro zbrale na desetine tisočev všečkov in številne komentarje navdušenih oboževalcev.

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Še vedno ena najbolj prepoznavnih manekenk na svetu

Heidi Klum velja za eno najuspešnejših manekenk svoje generacije. Mednarodno slavo je dosegla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pozneje pa je postala obraz številnih modnih in lepotnih znamk ter uspešna televizijska osebnost.

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Danes pri 53 letih še vedno navdušuje s svojim mladostnim videzom in zavidljivo telesno pripravljenostjo. Na družbenih omrežjih redno deli utrinke iz zasebnega in poslovnega življenja, med katerimi so pogosto tudi modne in poletne fotografije.

Heidi Klum še vedno velja za eno najuspešnejših manekenk vseh časov.
Heidi Klum še vedno velja za eno najuspešnejših manekenk vseh časov.FOTO: Profimedia
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Samozavest, ki navdušuje sledilce

Heidi Klum je že večkrat poudarila, da se v svoji koži počuti dobro in da se z leti ne obremenjuje. Prav ta samozavest je ena od lastnosti, ki jo občudovalci najpogosteje izpostavljajo pod njenimi objavami.

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Tudi najnovejša serija fotografij dokazuje, da zvezdnica ostaja zvesta svojemu sproščenemu in pozitivnemu pristopu do življenja. Poletni prizori z morja so tako še enkrat pokazali, zakaj Heidi Klum velja za eno najbolj karizmatičnih in prepoznavnih modnih ikon na svetu.

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periot22 01. 08. 2026 19.40
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