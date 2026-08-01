Pri 53 je v kopalkah videti bolje kot marsikatera 20-letnica

Heidi Klum je s fotografijami v bikiniju znova dokazala, da so leta le številka.

Na fotografijah, ki jih je Heidi Klum delila z več kot 12 milijoni sledilcev na Instagramu, zvezdnica pozira na čolnu sredi idilične morske kulise. Oblečena je v bleščeče svetle bikini kopalke, videz pa je dopolnila s športno kapo. Fotografije so hitro zbrale na desetine tisočev všečkov in številne komentarje navdušenih oboževalcev.