Trači

Videz nemške manekenke razdelil modno javnost

N. Č.
05. 05. 2026 09.29
0

Letošnja Met Gala je s temo "Fashion Is Art" odprla vrata najbolj drznih modnih interpretacij, a nihče ni šel tako daleč kot Heidi Klum. S svojo 'kamnito' podobo je dominirala na Met Gali 2026 in razdelila modno javnost.

Letošnja tema Met Gale, 'Moda je umetnost', je številne zvezdnike spodbudila k drznosti, a nihče ni šel dlje kot Heidi Klum. Slavna manekenka se je na dogodku pojavila v celoviti kostumografiji, ki je posnemala teksturo belega marmorja, piše Tportal.

Njen videz je vključeval detajlno obdelano obrazno protetiko in lateks, ki je prekrival celotno telo, s čimer je ustvarila popolno iluzijo trdne snovi, piše Tportal. "Njena predanost temi je bila brezhibna," so komentirali modni poznavalci, saj je dobesedno postala kip, še dodajo.

Heidi Klum
Heidi Klum FOTO: Profimedia

Je Heidi Klum šla predaleč?

Kostum, ki ga je nosila Heidi Klum, ni bil le modni kos, temveč kompleksna umetniška inštalacija. Površina materiala je popolnoma posnemala naravne žile marmorja in matiran lesk obdelanega kamna, piše Tportal. Poseben poudarek je bil na obrazu in dlaneh, kjer so s protetiko dosegli popolno gladek, 'zamrznjen' videz.

Tehnika, imenovana mokra draperija, je bila ključna za uspeh te transformacije; gre za način oblikovanja, kjer se zdi, da se obleka drži kože, kot da bi bila vlažna, kar je v antični umetnosti služilo prikazu telesnih oblik skozi tkanino, še dodajajo. Heidi je s tem vizualno poenotila svoje telo z umetniškim konceptom kipa.

Modna javnost ostaja razdeljena

Modni svet je po nastopu Heidi Klum ostal razdeljen. Na eni strani so tisti, ki so navdušeni nad njeno doslednostjo in hrabrostjo, da se na rdeči preprogi odreče lepoti v tradicionalnem smislu in namesto tega postane predmet umetniškega opazovanja.

Na drugi strani so skeptiki, ki trdijo, da je takšna stopnja transformacije s pomočjo lateksa bolj primerna za noč čarovnic kot pa za dogodek visoke mode. Dejstvo pa ostaja: Heidi Klum je brez dvoma pritegnila pozornost javnosti, saj je bil njen videz daleč najbolj radikalen primer upoštevanja predpisane teme na dogodku.

Heidi Klum
Heidi KlumFOTO: Profimedia
Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum Met Gala 2026 živa skulptura umetnost in moda rdeča preproga modne preobrazbe
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

