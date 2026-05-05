Videz nemške manekenke razdelil modno javnost

Letošnja tema Met Gale , ' Moda je umetnost ', je številne zvezdnike spodbudila k drznosti, a nihče ni šel dlje kot Heidi Klum . Slavna manekenka se je na dogodku pojavila v celoviti kostumografiji, ki je posnemala teksturo belega marmorja, piše Tportal.

Njen videz je vključeval detajlno obdelano obrazno protetiko in lateks, ki je prekrival celotno telo, s čimer je ustvarila popolno iluzijo trdne snovi, piše Tportal. "Njena predanost temi je bila brezhibna," so komentirali modni poznavalci, saj je dobesedno postala kip, še dodajo.

Kostum, ki ga je nosila Heidi Klum, ni bil le modni kos, temveč kompleksna umetniška inštalacija. Površina materiala je popolnoma posnemala naravne žile marmorja in matiran lesk obdelanega kamna, piše Tportal. Poseben poudarek je bil na obrazu in dlaneh, kjer so s protetiko dosegli popolno gladek, 'zamrznjen' videz.

Tehnika, imenovana mokra draperija, je bila ključna za uspeh te transformacije; gre za način oblikovanja, kjer se zdi, da se obleka drži kože, kot da bi bila vlažna, kar je v antični umetnosti služilo prikazu telesnih oblik skozi tkanino, še dodajajo. Heidi je s tem vizualno poenotila svoje telo z umetniškim konceptom kipa.