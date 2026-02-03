Zadovoljna.si
Heidi Klum
Trači

Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?

N. Č.
03. 02. 2026 04.00
0

Na 68. podelitvi grammyjev je Heidi Klum izstopala s kožno obarvano obleko iz lateksa, ki je simulirala njeno golo telo. Številni modni kritiki so njeno opravo označili za velik modni spodrsljaj.

Heidi Klum je na 68. podelitvi nagrad Grammy 2026 v Crypto.com Areni v Los Angelesu znova poskrbela za trenutek, o katerem so govorili skoraj bolj kot o nagrajencih. Kot poroča revija People, se je legendarna manekenka in televizijska voditeljica na rdeči preprogi pojavila v opravi, ki je takoj razdelila javnost in modne poznavalce – nekateri so jo razglasili za drzno umetniško gesto, večina pa jo je razglasila za modni spodrsljaj večera.

Heidi Klum
Heidi Klum FOTO: Profimedia

Za kakšno obleko se je odločila Heidi Klum?

Klumova je izbrala obleko, ki je na prvi pogled delovala kot odlitek njenega telesa iz lateksa v kožni barvi. Kot piše E! News, ni šlo za klasično golo obleko iz prosojnega tila ali mrežaste tkanine, temveč za popolnoma neprosojno kreacijo, oblikovano tako, da je posnemala njeno golo telo. Na njej so bili vidni anatomski detajli, kot so vdolbina popka ter poudarjene linije prsi in zadnjice.

Njena obleka je postala viralna

Po poročanju revije People so se fotografije z rdeče preproge v nekaj minutah razširile po družbenih omrežjih, kjer so se vrstili komentarji o tem, ali je takšna izbira sploh primerna za glasbeno prireditev, kot so grammyji. Nekateri so jo uvrstili na sezname najslabše oblečenih večera, drugi pa so poudarjali, da je Heidi Klum že dolgo znana po tem, da se ne boji tvegati in izstopati.

Preberi še
Preberi še
Priznana manekenka postala tarča modnih kritikov

Drzni videzi na rdeči preprogi

Kot piše Billboard, je bila letošnja rdeča preproga zaznamovana z izrazito drznostjo, kar se ni pokazalo le pri Heidi Klum, temveč tudi pri mlajših zvezdnicah, kot je Chappell Roan. Več o njenem videzu, ki je prav tako vključeval tako imenovano 'golo' obleko, si lahko preberete TUKAJ!

Chappell Roan
Chappell RoanFOTO: AP
Preberi še
Preberi še
Take obleke zagotovo še niste videli

Kontroverzni videzi tudi leto pred tem

Lani je na podelitvi grammyjev največ pozornosti pritegnila Bianca Censori, ki se je na rdeči preprogi pojavila praktično gola. O njenem drznem videzu se je veliko pisalo, za The Mirror pa je takrat spregovoril tudi izvršni producent grammyjev Raj Kapoor, ki je povedal: "Seveda obstaja kodeks oblačenja za vse, ki pridejo na podelitev, saj se moramo držati določenih standardov in pravil. Ko pa gre za goste in nominirance za grammyje, je to nekaj, na kar bi morala odgovoriti Recording Academy, ki organizira grammyje."

Kanye West in Bianca Censori
Kanye West in Bianca Censori FOTO: Profimedia
Preberi še
Preberi še
Prišla je gola, posledic za njeno dejanje ni bilo
Preberi še
Preberi še
Kopirala je kontroverzni videz Biance Censori
Vir: people.com, eonline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum Grammyji 2026 rdeča preproga kontroverzni stili gola obleka
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
