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Heidi Klum
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Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko

N. Č.
01. 11. 2026 10.08
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Če ste mislili, da je Heidi Klum že pokazala vse, kar je mogoče, se motite. Kraljica noči čarovnic je letos navdušila z enim najbolj nenavadnih kostumov do zdaj, v nekaj sekundah pa je postala glavna zvezda družbenih omrežij.

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Če kdo vsako leto poskrbi za največje presenečenje za noč čarovnic, je to zagotovo Heidi Klum. Nemška manekenka, ki jo številni že leta imenujejo kar kraljica noči čarovnic, je tudi letos navdušila z izjemno nenavadnim kostumom, ki je v trenutku postal ena najbolj komentiranih preobrazb večera.

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Ob letošnji, že 25. izvedbi svoje tradicionalne zabave za noč čarovnic v New Yorku se je Heidi Klum pojavila kot ogromna, krvava odsekana leva roka. Namesto klasične strašljive maske ali filmskega lika je izbrala povsem nepričakovano preobrazbo, s katero je znova dokazala, da pri izbiri kostumov ne pozna meja.

Heidi Klum
Heidi Klum FOTO: Profimedia

Kostum, o katerem govori ves splet

Spektakularna zabava je potekala v prostoru Cathédrale na Manhattnu, kjer se je zbralo veliko znanih obrazov, piše Žena.hr. Kljub številnim domiselnim kostumom je bila vsa pozornost razumljivo usmerjena v gostiteljico večera.

Kostum je predstavljal orjaško človeško roko z dolgimi rdeče lakiranimi nohti in velikimi zlatimi prstani. Posebej pa je izstopal detajl, ki ga najbolj zvesti oboževalci niso spregledali: replika njenega poročnega prstana. Prav takšne podrobnosti so razlog, da njene halloween preobrazbe vsako leto znova navdušujejo javnost.

Za noč čarovnic nikoli ne razočara

Heidi Klum je skozi leta postala sinonim za ekstravagantne kostume za noč čarovnic. Njene preobrazbe redno zahtevajo več ur priprave, pogosto pa jo naredijo skoraj neprepoznavno. Zato ni presenetljivo, da ljubitelji tega praznika vsako leto nestrpno pričakujejo, v kaj se bo preobrazila tokrat.

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Vir: zena.net.hr

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ArkaMast 01. 11. 2026 10.58
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