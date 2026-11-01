Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko

Če kdo vsako leto poskrbi za največje presenečenje za noč čarovnic , je to zagotovo Heidi Klum . Nemška manekenka, ki jo številni že leta imenujejo kar kraljica noči čarovnic, je tudi letos navdušila z izjemno nenavadnim kostumom, ki je v trenutku postal ena najbolj komentiranih preobrazb večera.

Udeležila se je gala dogodka, kjer je ukradla vse poglede

Ob letošnji, že 25. izvedbi svoje tradicionalne zabave za noč čarovnic v New Yorku se je Heidi Klum pojavila kot ogromna, krvava odsekana leva roka . Namesto klasične strašljive maske ali filmskega lika je izbrala povsem nepričakovano preobrazbo, s katero je znova dokazala, da pri izbiri kostumov ne pozna meja.

Spektakularna zabava je potekala v prostoru Cathédrale na Manhattnu, kjer se je zbralo veliko znanih obrazov, piše Žena.hr. Kljub številnim domiselnim kostumom je bila vsa pozornost razumljivo usmerjena v gostiteljico večera.

Kostum je predstavljal orjaško človeško roko z dolgimi rdeče lakiranimi nohti in velikimi zlatimi prstani. Posebej pa je izstopal detajl, ki ga najbolj zvesti oboževalci niso spregledali: replika njenega poročnega prstana. Prav takšne podrobnosti so razlog, da njene halloween preobrazbe vsako leto znova navdušujejo javnost.