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Heidi Klum - ig
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Sedem let po poroki je ljubezen še vedno enako močna

N. Č.
06. 08. 2026 04.00
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Heidi Klum je s sledilci delila utrinke s praznovanja sedme obletnice zakona z glasbenikom Tomom Kaulitzem. Zaljubljeni par je pobegnil na rajsko plažo, kjer sta uživala v soncu, morju in družbi drug drugega, fotografije pa so hitro pritegnile veliko pozornosti.

Supermanekenka Heidi Klum je pred kratkim na Instagramu obeležila svojo sedmo obletnico zakona s 16 let mlajšim glasbenikom Tomom Kaulitzem. Objava vključuje serijo fotografij in videoposnetkov z neimenovane rajske plaže, kjer sta zakonca uživala v popolni zasebnosti.

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Obletnico sta praznovala v tropskem raju

Nemško-ameriška supermanekenka je na Instagramu objavila serijo fotografij in videoposnetkov z razkošnih počitnic ob morju. Ob objavi ni zapisala veliko, temveč je pomenljivo pripisala le: 'Opis ni potreben.'

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Posnetki razkrivajo sproščene in intimne trenutke para na neimenovani rajski plaži, kjer sta uživala daleč od vsakodnevnega vrveža. Znano je, da Heidi in Tom rada preživljata čas ob morju, tudi tokrat pa sta izbrala popolno kuliso za praznovanje pomembnega mejnika v njunem zakonu.

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Ljubezen, ki je po sedmih letih še vedno močna

Heidi Klum in Tom Kaulitz sta se poročila leta 2019 na italijanskem otoku Capri. Kljub 16-letni starostni razliki ves ta čas veljata za enega najbolj strastnih in zaljubljenih zvezdniških parov.

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Na družbenih omrežjih pogosto delita utrinke skupnega življenja, tudi tokrat pa nista skrivala, kako zelo uživata drug ob drugem. Heidi je ob enem od posnetkov zapisala, da se ob možu počuti svobodno, njuno praznovanje pa je bilo polno sproščenih trenutkov, smeha in romantike.

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Ob obletnici delila tudi utrinek iz njunega poročnega dne

Ob praznovanju obletnice je Heidi Klum sledilce razveselila še s prav posebnim spominom. Na družbenih omrežjih je namreč objavila tudi videoposnetek z njunega poročnega dne, s katerim se je poklonila enemu najlepših trenutkov v njunem življenju. Ogledate si ga lahko spodaj.

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