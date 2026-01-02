Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

V času, ko se večina ljudi poslavlja od leta v hladnejših krajih, sta se priznana nemška manekenka Heidi Klum in njen soprog, glasbenik Tom Kaulitz , odločila za beg v toplejše kraje. Izbrala sta ekskluzivno karibsko destinacijo, prestižno letovišče v Svetem Bartolomeju, ki je sinonim za luksuz in umirjenost, poroča Page Six.

Ta pobeg je sledil idiličnemu praznovanju božiča, ki sta ga zakonca preživela z družino . V času božičnih praznikov sta na družbenih omrežjih delila tudi fotografije in videoposnetke, ki so razkrivali prisrčne trenutke drsanja v New Yorku.

Po božičnih praznikih, ki sta jih z družino praznovala v New Yorku, sta se odpravila v luksuzno letovišče v Svetem Bartolomeju, poroča Page Six. Paparaci so ju ujeli med plavanjem, poljubljanjem , srkanjem piva in sproščanjem na soncu. Tom je celo nosil Heidi na ramenih, medtem ko se je ona veselo smehljala.

Oboževalci so na fotografijah iz njunega dopustovanja opazili tudi personalizirano brisačo , na kateri je bil natisnjen ogromen portret njenega soproga, Toma Kaulitza .

Zakon med Heidi Klum in Tomom Kaulitzem je od samega začetka pritegoval pozornost javnosti, predvsem zaradi visoke starostne razlike – Heidi je stara 52 let, Tom pa 36.

Februarja 2019 sta si obljubila večno zvestobo, vendar so bili številni kritični, saj so zaradi 17-letne starostne razlike dvomili v trdnost njune zveze. Zdi se, da se zaljubljena zakonca na govorice in dvome javnosti sploh ne požvižgata, saj še naprej uživata v skupnem času, njuna zveza pa na prvi pogled ostaja pristna in močna. Več o tem, kaj je Heidi povedala o njuni razliki v letih, si lahko preberete TUKAJ!