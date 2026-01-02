Zadovoljna.si
Heidi Klum in Tom Kaulitz
Trači

Visoka starostna razlika ju ne bo ločila

N. Č.
02. 01. 2026 04.00
0

Heidi Klum in njen 17 let mlajši mož Tom Kaulitz že kar nekaj časa vzbujata pozornost s svojo visoko starostno razliko in pogostim izkazovanjem naklonjenosti v javnosti. Zdi se, da se na govorice požvižgata.

V času, ko se večina ljudi poslavlja od leta v hladnejših krajih, sta se priznana nemška manekenka Heidi Klum in njen soprog, glasbenik Tom Kaulitz, odločila za beg v toplejše kraje. Izbrala sta ekskluzivno karibsko destinacijo, prestižno letovišče v Svetem Bartolomeju, ki je sinonim za luksuz in umirjenost, poroča Page Six.

Heidi Klum in Tom Kaulitz - pobegnila sta v toplejše kraje.
Heidi Klum in Tom Kaulitz - pobegnila sta v toplejše kraje.FOTO: Profimedia
Idilično praznovanje božiča

Ta pobeg je sledil idiličnemu praznovanju božiča, ki sta ga zakonca preživela z družino. V času božičnih praznikov sta na družbenih omrežjih delila tudi fotografije in videoposnetke, ki so razkrivali prisrčne trenutke drsanja v New Yorku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Počitnice na Karibih

Po božičnih praznikih, ki sta jih z družino praznovala v New Yorku, sta se odpravila v luksuzno letovišče v Svetem Bartolomeju, poroča Page Six. Paparaci so ju ujeli med plavanjem, poljubljanjem, srkanjem piva in sproščanjem na soncu. Tom je celo nosil Heidi na ramenih, medtem ko se je ona veselo smehljala.

Oboževalci so na fotografijah iz njunega dopustovanja opazili tudi personalizirano brisačo, na kateri je bil natisnjen ogromen portret njenega soproga, Toma Kaulitza.

Heidi Klum
Heidi Klum FOTO: Profimedia
Visoka starostna razlika, ki vedno znova pritegne pozornost

Zakon med Heidi Klum in Tomom Kaulitzem je od samega začetka pritegoval pozornost javnosti, predvsem zaradi visoke starostne razlike – Heidi je stara 52 let, Tom pa 36.

Februarja 2019 sta si obljubila večno zvestobo, vendar so bili številni kritični, saj so zaradi 17-letne starostne razlike dvomili v trdnost njune zveze. Zdi se, da se zaljubljena zakonca na govorice in dvome javnosti sploh ne požvižgata, saj še naprej uživata v skupnem času, njuna zveza pa na prvi pogled ostaja pristna in močna. Več o tem, kaj je Heidi povedala o njuni razliki v letih, si lahko preberete TUKAJ!

Vir: pagesix.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum Tom Kaulitz Karibi oddih plavanje kopalke dopust poljubljanje mlajši
