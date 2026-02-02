Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Heidi Klum in Tom Kaulitz
Trači

Manekenka je le malo prepustila domišljiji

N. Č.
02. 02. 2026 04.00
0

Heidi Klum je nedavno za promocijo oddaje Nemški top model delila posnetek v čipkastih spodnjicah in krznenem plašču. 52-letni model sicer redno preseneča s provokativnimi stili in le malo prepušča domišljiji ...

Manekenka Heidi Klum je nedavno spet pritegnila pozornost, in sicer s posnetkom, ki ga je delila na Instagramu. Ta objava je bila del promocijskega snemanja za oddajo Nemški top model.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V čem je Heidi Klum tokrat pritegnila pozornost?

Pri 52 letih je Klumova dokazala, da se ne ustraši drznih stajlingov. Na snemanju je bila oblečena v zanimivo in provokativno kombinacijo, ki je vključevala:

1. Visoke škornje, ki so segali daleč nad kolena in ustvarili dramatičen vizualni učinek.

2. Čipkaste spodnjice, ki so pokazale njeno izklesano postavo.

3. Velik krzneni plašč, ki je dodal element razkošja in glamurja, hkrati pa ustvaril zanimiv kontrast z intimnostjo spodnjega perila.

Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna
Preberi še
Veljala za najlepšo, danes je neprepoznavna

S tem stajlingom je Heidi Klum še enkrat pokazala, da njena samozavest ne pozna meja. Njen izbor oblačil je bil premišljena poteza, ki krepi njeno blagovno znamko in potrjuje njen status ikone, ki se ne boji izstopati in postavljati lastnih trendov.

Heidi Klum pogosto preseneti oboževalce s provokativnimi outfiti.
Heidi Klum pogosto preseneti oboževalce s provokativnimi outfiti.FOTO: Profimedia
Še vedno velja za seks simbol
Preberi še
Še vedno velja za seks simbol

Pogosto preseneti oboževalce z drznimi outfiti

Heidi Klum se redno pojavlja na rdečih preprogah v kreacijah, ki so pogosto prosojne, z visokimi razporki ali globokimi dekolteji. To ni le poskus pritegnitve pozornosti, ampak tudi demonstracija modne svobode in uporništva proti konvencionalnim predstavam o tem, kaj je primerno za zvezdo njenega kalibra in let.

V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Preberi še
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost

Ravno pred kratkim je pritegnila pozornost na premieri filma Infinite Icon, dokumentarca o Paris Hilton, kjer se je pojavila v popolnoma črnem in rahlo provokativnem outfitu, ki je zaradi prosojnosti materiala razkrival kar veliko.

Heidi Klum
Heidi KlumFOTO: Profimedia

Njena sposobnost, da kljubuje tabujem in družbenim pričakovanjem, predstavlja sporočilo, ki govori o sprejemanju sebe v celoti, brez zadržkov. Ta način izražanja in konstantna provokacija je zdaj postala že del njenega zaščitnega znaka in jo ločuje od ostalih, saj namesto zgolj sledenja trendom, raje postavlja svoje.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Heidi Klum Nemški top model moda spodnje perilo krzno samozavest stil
Trači

Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju

Trači

Tako lepa je hči italijanske igralke

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1496