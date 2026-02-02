Manekenka je le malo prepustila domišljiji

Manekenka Heidi Klum je nedavno spet pritegnila pozornost, in sicer s posnetkom, ki ga je delila na Instagramu. Ta objava je bila del promocijskega snemanja za oddajo Nemški top model.

V čem je Heidi Klum tokrat pritegnila pozornost?

Pri 52 letih je Klumova dokazala, da se ne ustraši drznih stajlingov. Na snemanju je bila oblečena v zanimivo in provokativno kombinacijo, ki je vključevala:

1. Visoke škornje, ki so segali daleč nad kolena in ustvarili dramatičen vizualni učinek. 2. Čipkaste spodnjice, ki so pokazale njeno izklesano postavo. 3. Velik krzneni plašč, ki je dodal element razkošja in glamurja, hkrati pa ustvaril zanimiv kontrast z intimnostjo spodnjega perila.

S tem stajlingom je Heidi Klum še enkrat pokazala, da njena samozavest ne pozna meja. Njen izbor oblačil je bil premišljena poteza, ki krepi njeno blagovno znamko in potrjuje njen status ikone, ki se ne boji izstopati in postavljati lastnih trendov.

icon-expand Heidi Klum pogosto preseneti oboževalce s provokativnimi outfiti. FOTO: Profimedia

Pogosto preseneti oboževalce z drznimi outfiti

Heidi Klum se redno pojavlja na rdečih preprogah v kreacijah, ki so pogosto prosojne, z visokimi razporki ali globokimi dekolteji. To ni le poskus pritegnitve pozornosti, ampak tudi demonstracija modne svobode in uporništva proti konvencionalnim predstavam o tem, kaj je primerno za zvezdo njenega kalibra in let.

Ravno pred kratkim je pritegnila pozornost na premieri filma Infinite Icon, dokumentarca o Paris Hilton, kjer se je pojavila v popolnoma črnem in rahlo provokativnem outfitu, ki je zaradi prosojnosti materiala razkrival kar veliko.

icon-expand Heidi Klum FOTO: Profimedia

Njena sposobnost, da kljubuje tabujem in družbenim pričakovanjem, predstavlja sporočilo, ki govori o sprejemanju sebe v celoti, brez zadržkov. Ta način izražanja in konstantna provokacija je zdaj postala že del njenega zaščitnega znaka in jo ločuje od ostalih, saj namesto zgolj sledenja trendom, raje postavlja svoje.