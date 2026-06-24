Lepa Helena osvaja Toronto: veste, kdo ji dela družbo?

Helena Batalija iz šova Gospodin Savršeni oz. Sanjski moški Hrvaške te dni svoje sledilce razvaja s fotografijami iz Kanade. V Toronto je odpotovala, da bi v živo spremljala tekmo svetovnega prvenstva med Hrvaško in Panamo ter s tribun navijala za hrvaško reprezentanco.

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A na pot ni odšla sama. S svojimi sledilci je delila fotografijo iz letala in zapisala 'Mother-daughter trip to Toronto', s čimer je razkrila, da jo na kanadski avanturi spremlja mama. Tako bo navijaško vzdušje združila še z dragocenim časom, ki ga bo preživela z eno najpomembnejših oseb v svojem življenju.

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Potovanja so njen način življenja

Za Heleno potovanja niso nič neobičajnega. Kot stevardesa je navajena nenehnega menjavanja držav, letališč in časovnih pasov. Že pred vstopom v šov je poudarila, da jo navdušujejo nova doživetja, spoznavanje ljudi in dinamičen življenjski slog, ki ga prinaša delo med oblaki. Prav zaradi službe je obiskala številne svetovne destinacije, njeni sledilci pa pogosto občudujejo utrinke, ki jih deli s potovanj.

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Od finala šova do novih dogodivščin

Helena je širši javnosti postala znana v zadnji sezoni šova Gospodin Savršeni, kjer se je prebila vse do finala. Čeprav na koncu ni osvojila Karlovega srca, je med gledalci pustila močan vtis zaradi svoje umirjenosti, iskrenosti in samozavesti. Kot poroča Net.hr, sledilce redno razveseljuje z utrinki s potovanj. Letos je med drugim obiskala Pariz, kjer je praznovala svoj 29. rojstni dan, pred tem pa se je mudila tudi na drugih priljubljenih evropskih in bolj eksotičnih destinacijah.

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Po fotografijah, ki jih objavlja iz Toronta, je jasno, da tudi tokrat uživa v raziskovanju mesta. Poleg navijaškega vzdušja si je vzela čas za ogled mestnih znamenitosti, sprehode po središču mesta in druženje z mamo. Čeprav je Helena v šovu iskala ljubezen, se zdi, da po koncu oddaje uživa predvsem v novih doživetjih, potovanjih in času z najbližjimi. Tokrat bo med najlepšimi spomini zagotovo tudi skupno navijanje na svetovnem prvenstvu, ki ga bo doživela v družbi svoje mame.

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