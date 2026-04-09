Helena Blagne objavila fotografijo in razveselila oboževalce

Helena Blagne je slovenska diva, ki jo dobro poznamo prav vsi. Že desetletja navdušuje s svojim glasom, stasom in brezhibnim občutkom za slog. Njena glasbena kariera traja že več kot 40 let, a kljub temu ostaja izjemno relevantna v slovenskem glasbenem prostoru. S svojo pojavnostjo, energijo in brezčasnim videzom še vedno navdušuje številne generacije poslušalcev.

Navdušila v čudoviti poletni obleki

Helena Blagne je za svoj poletni videz izbrala dolgo, zračno obleko s cvetličnim potiskom. Najbolj izstopa rdeča barva, ki je osnova obleke, izstopajo pa tudi nežni odtenki bež, svetlo zelene in rjave barve, ki so ustvarili sofisticiran, a hkrati svež videz, ki je idealen za poletne dni. Obleka je delovala lahkotno in elegantno, saj je bila izdelana iz materiala, ki lepo pade ob telesu in omogoča popolno udobje tudi v vročini.

Poseben pečat so videzu dodali detajli, kot so prosojni rokavi in poudarjen pas, ki je lepo oblikoval silhueto. A-kroj obleke je poudaril njeno ženstvenost in eleganco, ne da bi bil videz preveč vpadljiv. Celotno opravo je dopolnila z minimalističnim nakitom, elegantnimi uhani in spetimi lasmi, ki so poudarili njen obraz in dekolte. Tudi ličenje je bilo naravno, s sijočo poltjo in elegantno rdečo šminko, ki je videzu dodala piko na i.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Napovedala prihajajoče koncerte

Helena Blagne je ob fotografiji razkrila tudi, da jo v prihodnjih mesecih čaka veliko nastopov po Sloveniji. Zapisala je: "Dragi moji! Poletje se nezadržno približuje in z njim tudi številne open air prireditve. Med drugim se bomo ponovno videli na največjem slovenskem glasbenem dogodku Pivo in cvetje v Laškem, pa tudi na Poletni noči na Kongrescu, v Zagorju, Radovljici, Brežicah, Izoli, Kamniku, Lendavi in še drugod."

"Komaj čakam, da se spet vidimo, skupaj zapojemo in naredimo pravi poletni žur – kot ga znamo le mi," je še dodala in razveselila oboževalce, ki že komaj čakajo, da jo bodo lahko v poletnih mesecih ponovno spremljali na različnih koncertih in festivalih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči