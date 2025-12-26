13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila

Helena Bonham Carter je končno spregovorila o dolgoletnem vprašanju, ki je mučilo oboževalce: zakaj se ni nikoli poročila s Timom Burtonom? Igralka in režiser, ki sta se spoznala leta 2000 na snemanju filma Planet opic, sta v svojem 13-letnem partnerstvu posnela kar osem filmov, skupaj pa imata tudi dva otroka, Billyja in Nell, piše Daily Mail. Kljub temu da sta bila skupaj več kot desetletje pa se nikoli nista poročila.

Zakaj se Helena Bonham Carter in Tim Burton nikoli nista poročila?

Helena Bonham Carter je med gostovanjem v podcastu Fashion Neurosis z Bello Freud prekinila molk in podrobno pojasnila svoje stališče do poroke.

icon-expand Helena Bonham Carter in Tim Burton FOTO: Reuters

Eden ključnih razlogov, ki jih je Bonham Carter navedla, je globoko prepričanje, da poročna prisega, še posebej obljuba 'dokler naju smrt ne loči', ni zdrava oblika zaveze. Po njenih besedah nihče ne more dati takšne obljube z resnično iskrenostjo in verjame, da je pričakovanje absolutne, doživljenjske zaveze preveliko in potencialno omejujoče.

Helena Bonham Carter je med podcastom Fashion Neurosis z Bello Freud prvič javno spregovorila tudi o svoji diagnozi ADHD. Kot je priznala, bi bil zanjo proces načrtovanja poroke velik stres. Njena odkrita izjava poudarja, da bi jo obsesivno ukvarjanje z detajli, ki spremlja organizacijo tako pomembnega dogodka, popolnoma izčrpalo in oddaljilo od bistva praznovanja. Za nekoga z ADHD lahko že običajno načrtovanje prinese preobremenitev, kaj šele organizacija velikega dogodka, kot je poroka, piše Daily Mail.

Nekonvencionalno razmerje, ki je dolgo delovalo

Helena Bonham Carter in Tim Burton sta imela izjemno nenavaden, a očitno uspešen življenjski dogovor: živela sta v dveh povezanih hišah v Londonu. To kaže na njuno željo po osebni svobodi, tudi znotraj partnerske zveze.

Njun razhod je označila za ločitev

Čeprav poroke ni bilo, je Helena Bonham Carter po prekinitvi zveze s Timom Burtonom leta 2014 svoj razhod označila kot 'bolečo ločitev'. Pri tem ji je pomagal krog bližnjih prijateljev. Bonham Carter je odkrito spregovorila o tem, kako je bila hvaležna za njihovo podporo piše Daily Mail. Razhod kljub temu ni pokvaril njunega medsebojnega spoštovanja. Uspela sta ohraniti prijateljski odnos tudi po razhodu leta 2014.

