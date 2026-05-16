Njega ljubi zvezdnica serije Gorski zdravnik

Avstrijska igralca Hilde Dalik in Michael Ostrowski sta danes eden najbolj prepoznavnih igralskih parov v nemško govorečem prostoru, a njuna pot do javne potrditve razmerja je bila vse prej kot preprosta. Prvi namigi o tem, da med njima preskakujejo iskrice, so se pojavili že leta 2009, ko sta skupaj snemala film Contact High. Kot piše avstrijski portal Kurier.at, so se takrat v zakulisju začele širiti govorice, da sta igralca več kot le sodelavca, vendar sta oba vztrajala pri popolni diskretnosti.

Preberi še Gorski zdravnik, ki je obnorel Slovenke, se vrača

Potrditev, ki je sprožila val ugibanj

Leta 2012 sta se prvič skupaj pojavila na premieri v dunajskem Volkstheatru, kjer sta po poročanju Heute.at prvič priznala, da sta par. Javnost je bila navdušena, saj sta veljala za enega najbolj priljubljenih igralskih duetov. A presenetljivo je že leto pozneje sledil obrat. Ostrowski je v intervjuju za radio Ö3 izjavil, da sta 'v filmu par, v resnici pa ne', kar je sprožilo val ugibanj o tem, kaj se med njima v resnici dogaja. Istočasno je Hilde Dalik v pogovoru za Kronen Zeitung dejala, da je 'srečno samska', kar je medijem dalo še več prostora za špekulacije.

icon-expand Hilde Dalik in Michael Ostrowski FOTO: Profimedia

Zakaj toliko skrivnosti?

Šele leta 2019 je Hilde v intervjuju za Kronen Zeitung pojasnila, zakaj sta bila tako dolgo nejasna glede svojega statusa. Kot je povedala, je želela, da njuno zasebno življenje ostane zaščiteno pred medijskim pritiskom, saj se je bala, da bi pozornost javnosti zasenčila njuno delo. Po njenih besedah je bilo zanju pomembno, da se ohrani meja med profesionalnim in zasebnim svetom, kar je v igralskem svetu pogosto težko.

Preberi še Ženska, ki jo gorski zdravnik ljubi že več kot 15 let

Danes sta stabilen par in starša

Kljub preteklim zapletom je danes jasno, da sta Hilde Dalik in Michael Ostrowski trden par. Kot poroča švicarski portal Nau.ch, sta leta 2019 postala starša hčerki Cosimi, kar je njuno zvezo še dodatno utrdilo. Ostrowski ima sicer tri otroke iz prejšnje zveze, a kot navaja Heute.at, se je Hilde z njimi odlično ujela, kar je pripomoglo k harmoničnemu družinskemu življenju.

Preberi še Klepetali smo z igralko, ki jo lahko vidimo tudi v uspešnici Gorski zdravnik

Ponovna pozornost zaradi Evrovizije

Michael Ostrowski je leta 2026 stopil v mednarodni fokus kot sovoditelj Evrovizije na Dunaju, kar je ponovno obudilo zanimanje za njegovo zasebno življenje. Mediji, med njimi Heute.at, so ob tem izpostavili, da je igralec že več let v stabilni zvezi s Hilde Dalik, ki jo slovensko občinstvo dobro pozna iz serije Gorski zdravnik, kjer igra ženo glavnega junaka Martina Gruberja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.