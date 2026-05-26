Po devetih mesecih razmerja sta potrdila svoj razhod

Zvezdnika resničnostne televizije Huda Mustafa in Louis Russell sta po devetih mesecih zveze uradno potrdila svoj razhod. Svojo romanco sta javno naznanila kmalu po koncu njenih obveznosti v oddaji Otok ljubezni (Love Island USA), od takrat pa sta bila redna gosta družbenih omrežij in rdečih preprog.
Po poročanju ameriškega portala TMZ sta se odločila za sporazumno prekinitev, saj želita svoj čas posvetiti družinskim obveznostim in kariernim ciljem, ki so bili v zadnjem obdobju postavljeni na stranski tir zaradi njunega dinamičnega odnosa.
Kaj je botrovalo k razhodu?
Razlogi za konec zveze niso povsem neznani. V uradni izjavi z dne 20. maja sta izpostavila potrebo po tem, da oba postaneta boljša starša svojim otrokom iz prejšnjih razmerij, osredotočiti pa se želita tudi na kariero. Huda Mustafa se namreč namerava v prihodnje močneje osredotočiti na svojo glasbeno produkcijo.
Poudarila sta, da ostajata prijatelja: "Sva v dobrih odnosih in si želiva vse najboljše na najinih novih poteh." S tem sta skušala ustaviti ugibanja o morebitnih novih sporih, ki bi jih lahko spodbudili mediji.
V ozadju razmerja drama in prepiri
Ozadje razhoda močno zaznamujejo pravni zapleti, ki segajo v marec letošnjega leta. Nicole Olivera je proti Mustafi vložila tožbo in zahtevala prepoved približevanja, ker naj bi zvezdnica ogrožala njenega in Louisovega otroka. Dokumenti USA TODAY razkrivajo incidente iz februarja, kjer naj bi Mustafa poskušala vdreti v stavbo Oliverove.
Ker Mustafi po trditvah nasprotne strani niso mogli vročiti vabil, je bila zadeva prestavljena na junij. Mustafa se brani prek svojih odvetnikov, a takšne osebne drame so nedvomno pustile posledice na njeni partnerski vezi z Louisom.
Drama tudi v šovu Otok ljubezni
Hudo smo sicer spoznali v šovu Otok ljubezni ZDA, kjer se je prav tako pogosto znašla v središču pozornosti, drame in prepirov. Jeremiah Brown je bil tisti, ki ji je takoj padel v oči, ker pa je bila tudi ona všeč njemu, sta se poparčkala že v prvi epizodi.
Mnogi sotekmovalci so njuno razmerje označili za toksično, še posebej pa jih je motilo, da nista bila pripravljena spoznavati drugih ljudi v šovu. Ace in Nic sta bila prepričana, da gre samo za taktiko, s pomočjo katere bi se oba prebila do konca šova.
Vir: tmz.com, eu.usatoday.com
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