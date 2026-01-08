Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več

Hugh Jackman (57) in Sutton Foster (50) sta na sončnem oddihu v Kostariki sprožila zanimanje javnosti. Fotografi so ju ujeli pri izmenjevanju nežnosti na plaži in uživanju v valovih oceana.
Fotografije, ki jih je objavil BackGrid USA, prikazujejo par, ki se smehlja in objema na plaži. Jackman je nosil mornarsko modre kopalne hlače z belim cvetličnim vzorcem, Fosterjeva pa je bila oblečena v kraljevsko modre bikini kopalke s krilcem.
Začetek razmerja
Zanimivo je, da sta Jackman in Fosterjeva že pred razmerjem skupaj nastopala na Broadwayu. Od februarja 2022 do januarja 2023 sta bila glavna igralca v muzikalu The Music Man. Jackman je igral Harolda Hilla, Fosterjeva pa njegovo ljubezensko partnerico Marian Paroo.
Njun igralski odnos, kjer sta uprizarjala par, se je pozneje prenesel v resnično življenje. V intervjuju za Vogue junija 2022 je Sutton Foster povedala: "Ima brezhiben ugled kot najskrbnejši moški, neverjetno prijazen in radodaren – in vse to drži. Vsakega razoroži in ničesar ne dela zaradi sebe. Zdaj je postal eden mojih najboljših prijateljev, kar je bilo presenečenje, saj običajno v te stvari greš z mislijo: 'No, upam, da se bomo vsaj razumeli'."
Kdaj sta uradno postala par?
Govorice o njunem razmerju so se pojavile že prej, zveza pa je postala uradna v januarju 2025, ko so ju prvič opazili, ko sta se držala za roke med večerjo v Los Angelesu.
Ločitve
Oba igralca sta za seboj pustila dolgotrajna zakona. Jackman in njegova dolgoletna soproga Deborra-Lee Furness sta septembra 2023 sporočila, da se po 27 letih zakona ločujeta.
"Blagoslovljena sva, da sva skoraj tri desetletja preživela skupaj kot mož in žena v tem čudovitem, ljubečem zakonu," je nekdanji par o odločitvi za ločitev povedal za revijo People, nato pa dodal: "Zdaj se najina življenjska pot spreminja in odločila sva se, da se ločiva, da bi sledila svoji osebni rasti."
Sutton Foster je medtem oktobra 2023 vložila zahtevo za ločitev od svojega moža Teda Griffina, s katerim je bila poročena desetletje. Več o njunem razhodu si lahko preberete TUKAJ!
Vir: BackGrid USA, Vogue.com, tmz.com, people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV