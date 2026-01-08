Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več

Hugh Jackman (57) in Sutton Foster (50) sta na sončnem oddihu v Kostariki sprožila zanimanje javnosti. Fotografi so ju ujeli pri izmenjevanju nežnosti na plaži in uživanju v valovih oceana.

Fotografije, ki jih je objavil BackGrid USA, prikazujejo par, ki se smehlja in objema na plaži. Jackman je nosil mornarsko modre kopalne hlače z belim cvetličnim vzorcem, Fosterjeva pa je bila oblečena v kraljevsko modre bikini kopalke s krilcem.

Začetek razmerja

Zanimivo je, da sta Jackman in Fosterjeva že pred razmerjem skupaj nastopala na Broadwayu. Od februarja 2022 do januarja 2023 sta bila glavna igralca v muzikalu The Music Man. Jackman je igral Harolda Hilla, Fosterjeva pa njegovo ljubezensko partnerico Marian Paroo.

Njun igralski odnos, kjer sta uprizarjala par, se je pozneje prenesel v resnično življenje. V intervjuju za Vogue junija 2022 je Sutton Foster povedala: "Ima brezhiben ugled kot najskrbnejši moški, neverjetno prijazen in radodaren – in vse to drži. Vsakega razoroži in ničesar ne dela zaradi sebe. Zdaj je postal eden mojih najboljših prijateljev, kar je bilo presenečenje, saj običajno v te stvari greš z mislijo: 'No, upam, da se bomo vsaj razumeli'."

Hugh Jackman in Sutton Foster v muzikalu The Music Man

Kdaj sta uradno postala par?

Govorice o njunem razmerju so se pojavile že prej, zveza pa je postala uradna v januarju 2025, ko so ju prvič opazili, ko sta se držala za roke med večerjo v Los Angelesu.

Ločitve Oba igralca sta za seboj pustila dolgotrajna zakona. Jackman in njegova dolgoletna soproga Deborra-Lee Furness sta septembra 2023 sporočila, da se po 27 letih zakona ločujeta.

"Blagoslovljena sva, da sva skoraj tri desetletja preživela skupaj kot mož in žena v tem čudovitem, ljubečem zakonu," je nekdanji par o odločitvi za ločitev povedal za revijo People, nato pa dodal: "Zdaj se najina življenjska pot spreminja in odločila sva se, da se ločiva, da bi sledila svoji osebni rasti."

Deborra-Lee Furness in Hugh Jackman sta bila poročena 27 let.

Sutton Foster je medtem oktobra 2023 vložila zahtevo za ločitev od svojega moža Teda Griffina, s katerim je bila poročena desetletje. Več o njunem razhodu si lahko preberete TUKAJ!

Sutton Foster in Ted Griffin

