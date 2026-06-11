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Hugh Jackman in Sutton Foster na rdeči preprogi.
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Govori se o težavah v raju, a par dokazuje, da razhoda ni na obzorju

N. Č.
11. 06. 2026 10.21
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V Hollywoodu so se v zadnjih tednih širile govorice, da naj bi bila Hugh Jackman in Sutton Foster v težavah, a par je zdaj jasno pokazal, da razhoda ni na obzorju.

Hugh Jackman in Sutton Foster sta se v New Yorku udeležila premiere filma The Death of Robin Hood, kjer je igralec odigral glavno vlogo. Na dogodek sta prišla z roko v roki, sproščena in vidno povezana.

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Njuna telesna govorica je bila popolno nasprotje govoric o razhodu, ki so se razplamtele po tem, ko je Fosterjeva v panelni razpravi omenila občasne občutke osamljenosti, kot je prvi poroča Daily Mail, paparaci pa so ju pozneje ujeli med domnevnim prepiranjem na poti v fitnes. Na rdeči preprogi sta oba delovala samozavestno in pripravljena pokazati, da je njuna zveza stabilna.

hugh Jackman in Sutton Foster - na rdeči preprogi sta delovala izjemno povezana.
hugh Jackman in Sutton Foster - na rdeči preprogi sta delovala izjemno povezana. FOTO: Profimedia

Zveza, ki je pod drobnogledom od prvega dne

Hugh Jackman in Sutton Foster sta svojo romanco potrdila januarja lani, približno leto dni po tem, ko je igralec oznanil ločitev od svoje dolgoletne žene Deborre-Lee Furness. Od takrat je njuna zveza pogosto pod drobnogledom javnosti.

V zadnjih mesecih so se pojavila namigovanja, da naj bi si Jackmanova bivša žena želela osebnega srečanja, da bi razčistila preteklost, kar je sprožilo dodatne špekulacije o napetostih v novem razmerju, kot poroča StyleCaster, ki se sklicuje na vire blizu družine. Kljub temu viri blizu para trdijo, da Hugh in Sutton ostajata predana drug drugemu in da se zavedata, da je pritisk javnosti del njunega vsakdana.

Modni trenutek, ki je povedal več kot besede

Na premieri sta oba izžarevala eleganco in samozavest. Hugh Jackman je izbral temno siv komplet s črno srajco, Sutton Foster pa je navdušila v temno modri satenasti obleki, ki je poudarila njen klasičen, a izrazito ženstven slog. Njuna usklajenost in sproščenost sta delovali kot jasen odgovor na govorice; ne le da razhoda ni na obzorju, temveč se zdita bolj povezana kot kadarkoli prej.

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Hugh Jackman in Sutton Foster na rdeči preprogi.
Hugh Jackman in Sutton Foster na rdeči preprogi.FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki kljubuje govoricam

Čeprav se mediji pogosto osredotočajo na morebitne razpoke v njuni zvezi, Hugh Jackman in Sutton Foster s svojimi dejanji dokazujeta, da ostajata stabilna in predana. Njuna prisotnost na rdeči preprogi je bila jasen signal, da se ne nameravata ukloniti govoricam in da želita svojo zgodbo pisati po svoje.

Hugh Jackman in Sutton Foster
Hugh Jackman in Sutton FosterFOTO: Profimedia
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Vir: Profimedia, dailymail.co.uk, stylecaster.com

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