Govori se o težavah v raju, a par dokazuje, da razhoda ni na obzorju

Hugh Jackman in Sutton Foster sta se v New Yorku udeležila premiere filma The Death of Robin Hood, kjer je igralec odigral glavno vlogo. Na dogodek sta prišla z roko v roki, sproščena in vidno povezana.

Njuna telesna govorica je bila popolno nasprotje govoric o razhodu , ki so se razplamtele po tem, ko je Fosterjeva v panelni razpravi omenila občasne občutke osamljenosti, kot je prvi poroča Daily Mail, paparaci pa so ju pozneje ujeli med domnevnim prepiranjem na poti v fitnes. Na rdeči preprogi sta oba delovala samozavestno in pripravljena pokazati, da je njuna zveza stabilna.

Hugh Jackman in Sutton Foster sta svojo romanco potrdila januarja lani, približno leto dni po tem, ko je igralec oznanil ločitev od svoje dolgoletne žene Deborre-Lee Furness. Od takrat je njuna zveza pogosto pod drobnogledom javnosti.

V zadnjih mesecih so se pojavila namigovanja, da naj bi si Jackmanova bivša žena želela osebnega srečanja, da bi razčistila preteklost, kar je sprožilo dodatne špekulacije o napetostih v novem razmerju, kot poroča StyleCaster, ki se sklicuje na vire blizu družine. Kljub temu viri blizu para trdijo, da Hugh in Sutton ostajata predana drug drugemu in da se zavedata, da je pritisk javnosti del njunega vsakdana.