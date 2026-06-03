Kdo je igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?

Inde Navarrette je nova zvezda grozljivk. 25-letna igralka trenutno navdušuje v filmu Obsedena, kjer igra Nikki, mlado žensko, katere življenje se po napačno razumljeni želji Beara sprevrže v nočno moro, o omenjeni filmski uspešnici piše People.

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Režiser Curry Barker, ki bo režiral tudi novo različico Teksaškega pokola z motorko za studio A24, je Inde izbral za glavno vlogo, ki od nje zahteva izjemno telesno in čustveno preobrazbo. Igralka pravi, da je med snemanjem celo sama sebe prestrašila. "Res nikoli ne veš, kaj bo storila naslednje," je povedala Navarrette o svojem liku, poroča People. Film se trenutno predvaja v kinematografih in že žanje pohvale na platformah, kot je Letterboxd, kjer jo nekateri že uvrščajo v hišo slavnih žanra groze, še dodajajo.

icon-expand Inde Navarrette in Michael Johnston v filmu Obsedenost. FOTO: Profimedia

Kako se je razvijala igralska kariera Inde Navarrette?

Igralska kariera Inde Navarrette ni prišla čez noč. Vse se je začelo pri devetih letih, ko jo je mama zaradi logističnih težav med počitnicami vpisala v poletni tabor YMCA. Tam je namesto znanosti izbrala dramski krožek in ples. Kmalu se je izkazalo, da ima talent, piše People. Da bi uspela v Los Angelesu, je morala hitreje zaključiti srednjo šolo in si s priložnostnimi deli zaslužiti denar za začetne stroške svoje poti.

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Ta trud se ji je izplačal, saj zdaj v filmu Obsedena dokazuje, da zmore nositi težo celovečerca. Priznava, da ji je izkušnja pri seriji Superman & Lois dala potrebne osnove za delo pred kamero, a grozljivke so tiste, ki so ji dale pravo kreativno svobodo.

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Navdušila v filmu Obsedenost

V filmu ni bilo veliko prostora za CGI, saj je večina srhljivih prizorov posneta s praktičnimi pripomočki. Igralka opisuje incident med snemanjem scene na zabavi, kjer je umetna kri nehote zašla v njena usta in oči. Poseben izziv je bil prizor bruhanja, kjer se je uporabila mešanica mleka v prahu in vode, ki je po naključju zadela tudi njenega soigralca Michaela Johnstona.

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Inde Navarrette je za People priznala, da po tem prizoru cel dan ni mogla jesti, saj jo je bilo strah, da bi ji postalo slabo. Kljub tem težkim trenutkom poudarja, da je prav ta neposrednost tista, ki naredi film Obsedena tako učinkovit in strašljiv za občinstvo. Kaj pa vi? Ste si ga že ogledali?

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