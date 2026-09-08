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Indira Levak - naslovna
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Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem

K.Č
08. 09. 2026 04.00
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Hrvaška pevka Indira Levak je odkrito spregovorila o odnosu z nekdanjim možem Miroslavom Levakom. Čeprav se je par po 11 letih zakona ločil, ostajata tesno povezana tako zasebno kot poslovno. Pevka priznava, da je prav on še vedno ena najpomembnejših oseb v njenem življenju.

Indira in Miroslav Levak sta javnost o ločitvi presenetila julija 2024, ko sta sporočila, da se po enajstih letih zakona razhajata. Ob tem sta poudarila, da odločitev ni bila lahka, vendar ostajata v dobrih odnosih, polnih spoštovanja in zaupanja.

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Danes, dve leti po ločitvi, pevka razkriva, da njun odnos ni izgubil trdnih temeljev. Nasprotno. V pogovoru za hrvaške medije je dejala, da je Miroslav še vedno njen najboljši prijatelj in največja opora.

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Skupaj tudi po koncu zakona

Njuna zgodba je zanimiva tudi zato, ker po razhodu nista prekinila poslovnega sodelovanja. Miroslav ostaja Indirin menedžer, kar kaže na izjemno raven zaupanja, ki sta jo zgradila skozi leta skupnega življenja.

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Samsko življenje ji ustreza

Indira danes uživa v samskem življenju, za katerega pravi, da ji zelo ustreza. Pri tem pa opozarja na pomembno razliko med samoto in osamljenostjo.

Po njenem mnenju je osamljenost lahko nevarna, medtem ko zna biti kakovostno preživljanje časa s samim seboj izjemno dragoceno. Sama se ne počuti osamljene, temveč priznava, da ji trenutki samote pogosto pomagajo napolniti baterije in najti notranji mir.

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Njena zgodba je lep dokaz, da lahko ljubezenska zveza sicer pride do konca, vendar to ne pomeni nujno tudi konca spoštovanja, prijateljstva in medsebojne podpore. Indira in Miroslav sta očitno našla način, kako po ločitvi ohraniti pristen odnos, ki ga mnogi občudujejo.

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Vir: Story.hr

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