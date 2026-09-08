Hrvaška pevka po ločitvi razkrila resnico o odnosu z bivšim možem

Indira in Miroslav Levak sta javnost o ločitvi presenetila julija 2024, ko sta sporočila, da se po enajstih letih zakona razhajata. Ob tem sta poudarila, da odločitev ni bila lahka, vendar ostajata v dobrih odnosih, polnih spoštovanja in zaupanja.

Danes, dve leti po ločitvi, pevka razkriva, da njun odnos ni izgubil trdnih temeljev. Nasprotno. V pogovoru za hrvaške medije je dejala, da je Miroslav še vedno njen najboljši prijatelj in največja opora.

Njuna zgodba je zanimiva tudi zato, ker po razhodu nista prekinila poslovnega sodelovanja. Miroslav ostaja Indirin menedžer, kar kaže na izjemno raven zaupanja, ki sta jo zgradila skozi leta skupnega življenja.

Indira danes uživa v samskem življenju, za katerega pravi, da ji zelo ustreza. Pri tem pa opozarja na pomembno razliko med samoto in osamljenostjo.

Po njenem mnenju je osamljenost lahko nevarna, medtem ko zna biti kakovostno preživljanje časa s samim seboj izjemno dragoceno. Sama se ne počuti osamljene, temveč priznava, da ji trenutki samote pogosto pomagajo napolniti baterije in najti notranji mir.