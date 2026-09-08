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Irina Shayk na beneškem filmskem festivalu
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Obudila kultno obleko iz leta 2003, ki je navduševala že Gisele Bündchen

N. Č.
08. 09. 2026 04.00
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Obleka, ki je pred več kot dvema desetletjema navduševala na modnih pistah, je znova ukradla vso pozornost. Irina Shayk je na beneškem filmskem festivalu dokazala, da nekateri modni kosi nikoli ne zastarajo.

Na beneškem filmskem festivalu je Irina Shayk znova dokazala, da prava modna klasika nikoli ne gre iz mode. Ruska supermanekenka je blestela v legendarni Dolce & Gabbana obleki iz leta 2003, ki jo je pred več kot dvema desetletjema nosila tudi Gisele Bündchen.

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Modni trenutek, ki je požel največ pozornosti

Beneški filmski festival tudi letos ne navdušuje le s filmskim programom, ampak tudi z glamuroznimi modnimi trenutki na rdeči preprogi. Med zvezdnicami, ki so pritegnile največ pogledov, je bila Irina Shayk, ki se je odločila za arhivski modni kos modne hiše Dolce & Gabbana. Šlo je za kreacijo iz spomladansko-poletne kolekcije leta 2003.

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Črna satenasta obleka je izstopala zaradi drznih vezalk ob strani, ki so razkrivale kožo in poudarjale silhueto. Videz so dopolnjevali ujemajoči se črni modni dodatki ter svetleč ovratnik, posut s kristali.

Irina Shayk na beneškem filmskem festivalu
Irina Shayk na beneškem filmskem festivaluFOTO: Profimedia

Obleka z bogato modno zgodovino

Posebnost te modne izbire ni le v njenem videzu, temveč tudi v njeni zgodovini. Gre za model, ki je pred več kot dvajsetimi leti zaznamoval modno obdobje zgodnjih 2000-ih in ga je v času njegovega nastanka nosila tudi ena največjih supermanekenk vseh časov, Gisele Bündchen, poroča hrvaški Tportal. Ob tem je Irina Shayk pokazala, da nekateri modni kosi preprosto ne zastarajo.

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Trend vračanja arhivskih modnih kreacij med zvezdnicami je sicer v zadnjih letih vse bolj priljubljen. Namesto novih kosov številne zvezdnice posegajo po znamenitih kreacijah iz preteklosti in jim vdihnejo sodoben pridih.

Irina Shayk na beneškem filmskem festivalu
Irina Shayk na beneškem filmskem festivaluFOTO: AP

Beneški festival v znamenju supermodelov

Modni poznavalci ugotavljajo, da letošnji beneški festival močno zaznamujejo prav supermodeli. Na rdeči preprogi so poleg Irine Shayk blestele tudi Vittoria Ceretti, Kendall Jenner in Mariacarla Boscono, še posebej pa je odmevala odločitev Shaykove, da poseže po več kot 20 let starem arhivskem modnem kosu.

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Irina je z izbiro dokazala, da prava eleganca ni odvisna od trenutnih trendov. Nekatere obleke preprosto prestanejo preizkus časa in ostanejo enako osupljive desetletja pozneje.

Irina Shayk na beneškem filmskem festivalu
Irina Shayk na beneškem filmskem festivaluFOTO: Profimedia
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Vir: tportal.hr

Irina Shayk benetke beneški filmski festival Gisele Bündchen kultna obleka rdeča preproga
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