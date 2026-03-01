Lepa manekenka ukradla vso pozornost na Sanremu

Glasbeni festival Sanremo se je letos izjemoma odvil konec meseca (med 24. in 28. februarjem). Omenjeni izbor, na katerem Italijani izberejo svojega predstavnika za Evrovizijo, se sicer običajno odvija v prvi polovici februarja. Tokrat je bil izjemoma prestavljen, da se ni križal z zimskimi olimpijskimi igrami.
Sanremo 2026
Voditelja tega vsakoletnega spektakla sta bila televizijski voditelj Carlo Conti in italijanska pevka Laura Pausini. Med petdnevnim programom so se jima na odru pridružili tudi drugi sovoditelji, med katerimi je bila tudi ruska manekenka Irina Shayk, ki je navdušila z nepozabnimi stajlingi.
Bela obleka, v kateri je ukradla vso pozornost
Irina Shayk se je v gledališču Ariston na tiskovni konferenci pojavila v preprosti, a izjemno učinkoviti modni kombinaciji. Osrednji del videza je bila kratka bela slip obleka z bogatimi čipkastimi detajli, ki so bili v določenih delih prosojni. Preko obleke je nosila kos belega krzna, ki je dopolnjeval enoten odtenek obleke in dodal dimenzijo.
Osrednji element so bili čevlji
Osrednji modni poudarek celotne kreacije Irine Shayk so bili nedvomno njeni Givenchyjevi čevlji, ki so pritegnili vse poglede. Gre za model s prosojnimi detajli, ki so elegantno sovpadali z lahkotno čipko na obleki in ustvarili harmonično, a presenetljivo celoto.
Njihova izvirnost je bila v detajlu vezalk, ki so spominjale na silhueto viktorijanskih škornjev. Ta specifičen model, ki je premierno debitiral v ready-to-wear kolekciji modne hiše Givenchy za sezono pomlad/leto 2016, je tako dodal izjemen karakter celotni njeni podobi, piše Tportal.
Na Sanremu je navdušil tudi Can Yaman, zvezdnik serije Sandokan
Na odru Sanrema je navdušil tudi privlačen turški igralec Can Yaman, ki s svojim šarmom navdušuje številne predstavnice ženskega spola. Canu Yamanu se je na odru pridružil Kabir Bedi, legendarni igralec, ki je v preteklosti upodobil Sandokana.
Ko sta Can Yaman in Kabir Bedi stala skupaj na odru, je bilo med njima opaziti spoštovanje in prijateljski pogovor. Starejši igralec, Bedi, je pohvalil Yamana in mu rekel: "Gledal sem novega Sandokana. Zelo dobro, si res dostojen naslednik." Več si lahko preberete TUKAJ!
