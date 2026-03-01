Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Irina Shayk - Sanremo
Trači

Lepa manekenka ukradla vso pozornost na Sanremu

N. Č.
01. 03. 2026 04.00
0

Irina Shayk je s svojim drznim, a prefinjenim videzom na tiskovni konferenci Sanrema postavila visoke modne standarde. Njena izbira oblačil, od slip obleke do Givenchyjevih čevljev, je navdušila modne kritike in oboževalce.

Glasbeni festival Sanremo se je letos izjemoma odvil konec meseca (med 24. in 28. februarjem). Omenjeni izbor, na katerem Italijani izberejo svojega predstavnika za Evrovizijo, se sicer običajno odvija v prvi polovici februarja. Tokrat je bil izjemoma prestavljen, da se ni križal z zimskimi olimpijskimi igrami.

Irina Shayk - Sanremo
Irina Shayk - Sanremo FOTO: Profimedia

Sanremo 2026

Voditelja tega vsakoletnega spektakla sta bila televizijski voditelj Carlo Conti in italijanska pevka Laura Pausini. Med petdnevnim programom so se jima na odru pridružili tudi drugi sovoditelji, med katerimi je bila tudi ruska manekenka Irina Shayk, ki je navdušila z nepozabnimi stajlingi.

Bela obleka, v kateri je ukradla vso pozornost

Irina Shayk se je v gledališču Ariston na tiskovni konferenci pojavila v preprosti, a izjemno učinkoviti modni kombinaciji. Osrednji del videza je bila kratka bela slip obleka z bogatimi čipkastimi detajli, ki so bili v določenih delih prosojni. Preko obleke je nosila kos belega krzna, ki je dopolnjeval enoten odtenek obleke in dodal dimenzijo.

Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Preberi še
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema

Osrednji element so bili čevlji

Osrednji modni poudarek celotne kreacije Irine Shayk so bili nedvomno njeni Givenchyjevi čevlji, ki so pritegnili vse poglede. Gre za model s prosojnimi detajli, ki so elegantno sovpadali z lahkotno čipko na obleki in ustvarili harmonično, a presenetljivo celoto.

Zakaj se je Ronaldo razšel z Irino Shayk?
Preberi še
Zakaj se je Ronaldo razšel z Irino Shayk?

Njihova izvirnost je bila v detajlu vezalk, ki so spominjale na silhueto viktorijanskih škornjev. Ta specifičen model, ki je premierno debitiral v ready-to-wear kolekciji modne hiše Givenchy za sezono pomlad/leto 2016, je tako dodal izjemen karakter celotni njeni podobi, piše Tportal.

Irina Shayk - Sanremo
Irina Shayk - SanremoFOTO: Profimedia
Modni spodrsljaj Kim Kardashian
Preberi še
Modni spodrsljaj Kim Kardashian

Na Sanremu je navdušil tudi Can Yaman, zvezdnik serije Sandokan

Na odru Sanrema je navdušil tudi privlačen turški igralec Can Yaman, ki s svojim šarmom navdušuje številne predstavnice ženskega spola. Canu Yamanu se je na odru pridružil Kabir Bedi, legendarni igralec, ki je v preteklosti upodobil Sandokana.

Vrača se vroči Turk, ki znova zapeljuje gledalke
Preberi še
Vrača se vroči Turk, ki znova zapeljuje gledalke

Ko sta Can Yaman in Kabir Bedi stala skupaj na odru, je bilo med njima opaziti spoštovanje in prijateljski pogovor. Starejši igralec, Bedi, je pohvalil Yamana in mu rekel: "Gledal sem novega Sandokana. Zelo dobro, si res dostojen naslednik." Več si lahko preberete TUKAJ!

Dva Sandokana na odru - Can Yaman in Kabir Bedi.
Dva Sandokana na odru - Can Yaman in Kabir Bedi.FOTO: Profimedia
Tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost
Preberi še
Tik pred smrtjo razkrije šokantno skrivnost

Novo serijo Sandokan si lahko ogledate na VOYO!

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Irina Shayk Sanremo Slip obleka manekenka
Trači

Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517