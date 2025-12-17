Hči slavnega para je danes videti tako

Iris Law, hči Juda Lawa in Sadie Frost ter krščenka Kate Moss, ni le lep obraz. Je nadarjena manekenka in igralka, ki je letos dopolnila 25 let. Oktobra je debitirala tudi na modni reviji Victoria's Secret in se tako pridružila številnim znanim dekletom, ki so bile že večkrat del tega prestižnega dogodka, poroča revija People.
Kdo je Iris Law?
Manekenska kariera
Manekenstvo je bilo zanjo naravna izbira. Po podpisu pogodbe z agencijo IMG Models leta 2019, ki je znana po zastopanju največjih imen v industriji, se je njena kariera hitro povzpela, poroča revija Hello!. Pojavila se je na modnih revijah za znamke, kot so Roberto Cavalli in Missoni, še dodajajo, a eden od njenih najpomembnejših nastopov je bil nedavno na Versacejevi reviji za pomlad/poletje 2025 v Milanu, kjer je nosila dramatično vijolično obleko z rumenimi cvetličnimi detajli.
Njena povezava z modo izhaja iz družine, kot je sama potrdila za britanski Vogue leta 2020: "Moda je nekaj, kar me je zanimalo že od malih nog in je pomemben del moje družine. Moj oče me je vedno spodbujal."
Ambasadorka
Pomembno je omeniti tudi njene vloge ambasadorke, saj je že leta 2017 postala obraz za Burberry Beauty, kasneje pa leta 2021 še za Dior Beauty UK, kar dokazuje njeno močno prisotnost tudi v svetu kozmetike, še poroča Hello!.
Popolna preobrazba
Leta 2021 je Iris Law drastično preoblikovala svoj videz, kar je šokiralo modno sceno. Namesto svojih bujnih dolgih temnih las se je odločila za izrazito kratko, platinasto blond pričesko, ki jo je javnosti predstavila, ko se je udeležila Diorjeve modne revije za pomlad/poletje 2022 v Parizu.
Za britanski Vogue je povedala: "Želela sem storiti nekaj, kar bi mi dalo občutek svobode. Na dan, ko sem si obrila glavo, sem spremenila svoje življenje."
Igralstvo
Poleg manekenstva se je preizkusila tudi v igralskih vodah. Svojo igralsko kariero je začela z vlogama v miniseriji Pistol (2022), kjer je prepričljivo upodobila punk ikono Soo Catwoman, in v filmu I've Been Trying to Tell You (2021).
Rdeče preproge
Večkrat se pojavi tudi na rdečih preprogah, kjer vedno znova navduši s svojim videzom in drznim slogom.
Vir: people.com, hellomagazine.com, vogue.co.uk
