Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Iris Law
Trači

Hči slavnega para je danes videti tako

N. Č.
17. 12. 2025 04.00
0

Iris Law, hči Juda Lawa in Sadie Frost, se je uveljavila kot manekenka za globalne znamke, igralka ter spletna senzacija. Mnogi pravijo, da je na las podobna očetu.

Iris Law, hči Juda Lawa in Sadie Frost ter krščenka Kate Moss, ni le lep obraz. Je nadarjena manekenka in igralka, ki je letos dopolnila 25 let. Oktobra je debitirala tudi na modni reviji Victoria's Secret in se tako pridružila številnim znanim dekletom, ki so bile že večkrat del tega prestižnega dogodka, poroča revija People.

Po letih nezvestobe se je ustalil s 14 let mlajšo
Preberi še
Po letih nezvestobe se je ustalil s 14 let mlajšo

Kdo je Iris Law?

Manekenska kariera

Iris Law - Victoria's Secret
Iris Law - Victoria's Secret FOTO: Profimedia

Manekenstvo je bilo zanjo naravna izbira. Po podpisu pogodbe z agencijo IMG Models leta 2019, ki je znana po zastopanju največjih imen v industriji, se je njena kariera hitro povzpela, poroča revija Hello!. Pojavila se je na modnih revijah za znamke, kot so Roberto Cavalli in Missoni, še dodajajo, a eden od njenih najpomembnejših nastopov je bil nedavno na Versacejevi reviji za pomlad/poletje 2025 v Milanu, kjer je nosila dramatično vijolično obleko z rumenimi cvetličnimi detajli.

Njena povezava z modo izhaja iz družine, kot je sama potrdila za britanski Vogue leta 2020: "Moda je nekaj, kar me je zanimalo že od malih nog in je pomemben del moje družine. Moj oče me je vedno spodbujal."

Svoje obline je pokazala v črnem spodnjem perilu
Preberi še
Svoje obline je pokazala v črnem spodnjem perilu

Ambasadorka

Pomembno je omeniti tudi njene vloge ambasadorke, saj je že leta 2017 postala obraz za Burberry Beauty, kasneje pa leta 2021 še za Dior Beauty UK, kar dokazuje njeno močno prisotnost tudi v svetu kozmetike, še poroča Hello!.

Na modni reviji je pokazala praktično celo zadnjico
Preberi še
Na modni reviji je pokazala praktično celo zadnjico

Popolna preobrazba

Leta 2021 je Iris Law drastično preoblikovala svoj videz, kar je šokiralo modno sceno. Namesto svojih bujnih dolgih temnih las se je odločila za izrazito kratko, platinasto blond pričesko, ki jo je javnosti predstavila, ko se je udeležila Diorjeve modne revije za pomlad/poletje 2022 v Parizu.

Za britanski Vogue je povedala: "Želela sem storiti nekaj, kar bi mi dalo občutek svobode. Na dan, ko sem si obrila glavo, sem spremenila svoje življenje."

Iris Law
Iris LawFOTO: AP
To je hči slavnega igralca, o kateri govorijo vsi
Preberi še
To je hči slavnega igralca, o kateri govorijo vsi

Igralstvo

Poleg manekenstva se je preizkusila tudi v igralskih vodah. Svojo igralsko kariero je začela z vlogama v miniseriji Pistol (2022), kjer je prepričljivo upodobila punk ikono Soo Catwoman, in v filmu I've Been Trying to Tell You (2021).

Hčerka slavnega para je odrasla v pravo lepotico
Preberi še
Hčerka slavnega para je odrasla v pravo lepotico

Rdeče preproge

Večkrat se pojavi tudi na rdečih preprogah, kjer vedno znova navduši s svojim videzom in drznim slogom.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, hellomagazine.com, vogue.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Iris Law manekenstvo moda igralstvo Kate Moss Jude Law sadie frost
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433