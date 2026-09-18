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Iris Mulej - ig
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Lepa Slovenka po 40. letu vsak dan počne teh pet stvari

N. Č.
18. 09. 2026 09.43
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Iris Mulej je sledilcem razkrila pet navad, ki jih izvaja skoraj vsak dan in za katere pravi, da ji pomagajo ohranjati dobro počutje, energijo in vitalnost po 40. letu.

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Nekdanja miss Slovenije in vplivnica Iris Mulej je na Instagramu objavila iskreno objavo, v kateri je sledilcem zaupala, katere navade so postale del njenega vsakdana.

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Ob posnetku je zapisala, da pri njenem pristopu ni nič posebej vznemirljivega ali revolucionarnega. Ravno nasprotno. Gre za preproste stvari, ki jih izvaja dosledno in ki ji pomagajo, da se v svojem telesu dobro počuti.

"To je tisto, kar dejansko deluje zame," je med drugim zapisala ob objavi.

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Pet navad, na katere prisega Iris Mulej

1. Skoraj vsak dan poje podoben zajtrk

Iris pravi, da zajtrk ostaja skoraj enak iz dneva v dan, le da ga glede na okoliščine nekoliko prilagodi.

Takšen pristop ji poenostavi vsakdan in zmanjša potrebo po nenehnem odločanju, kaj bo jedla.

2. Giblje se vsak dan

Druga navada je redna telesna aktivnost.

Tudi kadar ima zelo natrpan urnik, si za gibanje vzame vsaj deset do dvajset minut. Ob dnevih, ko ima več časa, treningu nameni približno eno uro.

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3. Po vadbi zaužije aminokisline in kreatin

Po vsakem treningu poseže po aminokislinah in kreatinu.

Kreatin je v zadnjih letih postal eden najbolj priljubljenih prehranskih dodatkov tudi med ženskami, ki želijo podpreti zmogljivost in ohranjanje mišične mase.

4. Vsak dan jemlje vitamine in minerale

Kot četrto navado je navedla redno uživanje vitaminov in mineralov, ki jih zaužije po prvem obroku.

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5. Po temi ne je več

Zadnja navada je morda tudi najbolj zanimiva.

Iris pravi, da po temi ne uživa več hrane, kar je pravilo, ki ga po njenih besedah upošteva že dlje časa.

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So njene navade res koristne?

Čeprav strokovnjaki opozarjajo, da univerzalnega recepta za dobro počutje ni, se večina navad, ki jih omenja Iris Mulej, ujema s splošnimi priporočili zdravega življenjskega sloga.

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Vadba za moč

Redna telesna aktivnost je pomembna za ohranjanje mišične mase, ki se po 40. letu začne postopoma zmanjševati. Posebej koristna je vadba za moč, saj pomaga ohranjati mišice in podpira zdravje kosti.

Zadosten vnos beljakovin

Pomembno vlogo ima tudi zadosten vnos beljakovin, zlasti pri ženskah v srednjih letih. Prav zato so aminokisline, o katerih govori Mulejeva, pogosto del prehrane telesno aktivnih posameznic.

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Zgodnja večerja

Kar zadeva prehranjevanje po temi, strokovnjaki poudarjajo, da je za telesno težo in zdravje običajno pomembnejša skupna kakovost prehrane ter skupni dnevni energijski vnos kot točna ura zadnjega obroka. Nekaterim ljudem pa zgodnejša večerja pomaga pri boljšem počutju in lažjem nadzoru nad prehrano.

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