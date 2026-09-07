Nekoč je veljala za eno najlepših Slovenk, danes živi daleč od Slovenije

Danes je njeno življenje precej drugačno. Iris Mulej se je pred leti preselila v Črno goro, kjer si je ustvarila družino. Čeprav se je iz središča slovenskega medijskega dogajanja nekoliko umaknila, svoje življenje še vedno občasno pokaže na družbenih omrežjih. In prav tam lahko vidimo, kako zelo se je njeno življenje spremenilo.

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Iz sveta mode v družinsko življenje

Iris je nase prvič močno opozorila že leta 2002, ko je osvojila naslov Miss Universe Slovenije. Štiri leta pozneje je postala še Miss Slovenije in tako ostala zapisana kot ena redkih Slovenk, ki je osvojila oba pomembna lepotna naslova. V naslednjih letih je gradila manekensko kariero in sodelovala pri številnih modnih projektih. Danes pa je njena največja vloga precej drugačna, je mama dveh otrok. S partnerjem Admirjem Barčićem ima hčerko Isabello in sina Arrona. Isabella se je rodila leta 2016, Arron pa maja 2019.

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Njihov dom je Budva

Iris se je v Črno goro preselila zaradi ljubezni. S partnerjem Admirjem sta si življenje ustvarila v Budvi, kjer družina živi že vrsto let.

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Njihov dom je že pred leti pritegnil precej pozornosti. Družina se je preselila v hišo z bazenom, Iris pa je na družbenih omrežjih pokazala tudi del notranjosti in družinskega vsakdana. A Črna gora ni pretrgala njene povezave s Slovenijo. Prav nasprotno. Družina se pogosto vrača v Slovenijo, predvsem v času počitnic. Avgusta letos je Iris pokazala tudi, kako z otrokoma premagujejo dolgo pot med Budvo in Slovenijo. Pot si včasih razdelijo na dva dni in prespijo kar v strešnem šotoru na avtomobilu, kar otroka očitno doživljata kot posebno pustolovščino.

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Admir ni običajen estradni partner

Tudi njen partner Admir Barčić je precej zanimiva osebnost. Ukvarja se namreč z varnostjo in poslovanjem, njegovo delo pa ga je vodilo tudi na nevarna območja. Junija letos je bil v Budvi deležen posebne pozornosti, ko je iz morja rešil dva dečka, ki sta se znašla v težavah, Iris pa je bila skupaj z otrokoma priča dogajanju.

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Mama, podjetnica in vplivnica

Iris se danes ne predstavlja več predvsem kot manekenka. Na svojih družbenih omrežjih se opisuje kot nekdanja Miss Slovenije, njena vsebina pa je precej bolj povezana z družino, lepoto, nego, življenjskim slogom in materinstvom. Na Instagramu ima več kot 45.000 sledilcev, kjer redno objavlja fotografije in videoposnetke iz svojega življenja.

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Njeni otroci so pomemben del njenega profila. Tako je letos delila tudi fotografije hčerke Isabelle, pri katerih so številni opazili, kako zelo je deklica podobna svoji mami. Isabella ima že zdaj dolge temne lase in izrazite poteze, pred objektivom pa se znajde zelo samozavestno. Iris je podobnost s hčerko opazila tudi sama in jo skozi leta večkrat pokazala na fotografijah.

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Pri 45 letih še vedno pritegne pozornost

Od časov, ko je osvajala lepotne naslove, je minilo že precej let. Iris je letos praznovala 45. rojstni dan, vendar sodeč po fotografijah, ki jih objavlja, še vedno zelo skrbi za svoj videz in dobro počutje. V preteklosti je že govorila o tem, da je njena vitka in fit postava predvsem posledica skrbi za telo in redne telesne aktivnosti. Tudi danes na družbenih omrežjih pogosto deli vsebine, povezane z lepoto, nego in zdravim življenjskim slogom.

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Zanimivo pa je, da se njen odnos do javnosti precej razlikuje od tistega iz obdobja največje slave. Danes lahko sama izbira, kaj bo pokazala in koliko svojega zasebnega življenja bo delila.

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Njena družina je danes v središču

Če so jo nekoč ljudje poznali predvsem kot lepo manekenko in eno najbolj uspešnih slovenskih misic, jo danes njeni sledilci spremljajo predvsem kot mamo.

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Iris pogosto objavlja trenutke z Isabello in Arronom, od družinskih izletov do vsakdanjih dogodivščin. Narava, morje in življenje v Črni gori so pomemben del njihovega vsakdana. Hkrati pa družina ohranja močno povezavo s Slovenijo. Iris ima tako danes pravzaprav dva doma, enega v Črni gori in drugega v Sloveniji.

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Od misice do mame

Iris Mulej je v dobrih dveh desetletjih prehodila precej drugačno pot, kot bi ji jo morda napovedovali na začetku kariere.

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Od lepotnih tekmovanj in modnih pist je prišla do družinskega življenja ob morju, materinstva in podjetništva. Danes je manj prisotna v klasičnih medijih, vendar ni izginila, svoje življenje pripoveduje predvsem skozi družbena omrežja. In če primerjamo fotografije iz časa njenih lepotnih naslovov z današnjimi, je ena stvar očitna: Iris se je spremenila, njena prepoznavnost pa ni izginila. Le njeno življenje je danes precej bolj družinsko.

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