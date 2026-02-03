Zadovoljna.si
Isla Fisher v filmu Strastna zapravljivka.
Trači

Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan

N. Č.
03. 02. 2026 14.57
0

Danes slavna avstralska igralka Isla Fisher praznuje svoj 50. rojstni dan. Mnogi oboževalci so nad njeno starostjo presenečeni, saj jih kaže veliko manj.

Isla Fisher
Isla Fisher FOTO: Profimedia

Avstralska igralka Isla Fisher danes, 3. februarja 2026, praznuje svoj 50. rojstni dan. Isla je svojo kariero začela v Avstraliji v televizijskih serijah in se sčasoma preselila v Hollywood, kjer je postopoma z manjšimi vlogami gradila prepoznavnost, dokler ni postala redna spremljevalka velikih filmskih uspešnic.

Igralska kariera Isle Fisher

Isla Fisher je svojo pot v zabavni industriji začela v Avstraliji. V 90. letih je nastopala v domačih televizijskih serijah, preden se je preselila v ZDA, kjer je njena kariera počasi in vztrajno rasla. S širšo prepoznavnostjo jo je opazil svet filma, zlasti po nastopih v komedijah, ki so pritegnile pozornost občinstva in filmskih kritikov. Kot poroča revija People, je iskren humor in komični talent Fisherjeve ključni razlog, da je postala ena izmed bolj priljubljenih igralk svoje generacije, znana po vlogah, ki združujejo duhovitost in pristno čustveno globino.

Kateri so njeni najbolj znani filmi?

Med njenimi najbolj znanimi filmskimi vlogami izstopajo predvsem komični hit Wedding Crashers (Lovci na družice), ki ji je prinesel mednarodno slavo in jo utrdil kot ime, ki ga občinstvo preprosto obožuje. Fisherjeva je zaslovela tudi s filmom Confessions of a Shopaholic (Strastna zapravljivka), poleg tega pa je nastopila v številnih drugih projektih, ki so prispevali k njeni raznoliki filmski karieri, s čimer je dokazala, da zna svoj talent prenesti tudi na bolj dramatične vloge.

Isla Fisher v filmu Strastna zapravljivka.
Isla Fisher v filmu Strastna zapravljivka. FOTO: Profimedia

Najnovejši filmski projekt, ki je na velika platna prišel konec leta 2025, je tretji del franšize Now You See Me, z naslovom Now You See Me: Now You Don't. Ta akcijski film, katerega premiera je bila novembra 2025, združuje originalno zasedbo iluzionistov, vključno z Jessejem Eisenbergom, Woodyjem Harrelsonom in Daveom Francom, ter Fisherjevo, ki se vrača kot Henley Reeves po odsotnosti v drugem delu.

Poleg tega se Fisher pripravlja na še en velik filmski projekt: komedijo Spa Weekend, kjer nastopa z igralkami, kot sta Leslie Mann in Anna Faris, ki naj bi izšla septembra 2026, kar dodatno potrjuje, da ostaja aktivna in zaželena v filmski industriji tudi v letošnjem letu.

Isla Fisher - danes
Isla Fisher - danesFOTO: Profimedia
Ljubezensko življenje Isle Fisher

Igralkino osebno življenje je bilo v zadnjih letih prav tako tema medijskih objav. Isla Fisher je bila dolgo poročena z britanskim komikom in igralcem Sacha Baron Cohenom; par je bil skupaj več kot dve desetletji in poročen od leta 2010, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.

Isla Fisher z nekdanjim možem
Isla Fisher z nekdanjim možemFOTO: AP

V letu 2023 sta se odločila za ločitev, ki je bila uradno končana s potrditvijo v juniju 2025, ko sta oba javno potrdila, da ostajata prijatelja in se še naprej osredotočata na skupno starševstvo svojih otrok. People je poročal, da sta ločitev opisala kot spoštljivo in mirno, z izjavo, da ostajata predana vzgoji otrok, hkrati pa ohranjata medsebojno naklonjenost in spoštovanje.

V intervjuju za Harper's Bazaar Australia je Fisherjeva odprto spregovorila o tem, da so bila zadnja leta težka, a tudi priložnost za osebno rast in ponovno odkrivanje same sebe, pri čemer je povedala, da je resnično navdušena nad naslednjim poglavjem svojega življenja in da znova uživa v svoji karieri, hkrati pa ostaja predana mati svojim otrokom.

Vir: people.com, harpersbazaar.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
