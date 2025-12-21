Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

Ivan Trajkovič je za revijo Lady razkril, da je njegov sin pred časom hudo zbolel. Šlo naj bi za okužbo z bakterijo E. coli, posledično pa naj bi doživel akutno odpoved ledvic in celo možgansko kap. Ravno zaradi sinove bolezni si je vzel premor od velikih tekmovanj, a zdaj, ko se je 'vse ponovno postavilo na pravo mesto', kot je povedal za revijo Lady, se Ivan ponovno vrača v svet profesionalnega športa in se že intenzivno pripravlja na evropsko prvenstvo v tekvondoju, ki ga bo leta 2026 gostila Nemčija.
Od kod poznamo Ivana Trajkoviča?
Ivan Trajkovič je javnosti najprej postal znan kot vrhunski športnik. Svojo športno kariero je začel že v mladosti, Slovenijo pa je med kariero zastopal na številnih mednarodnih tekmovanjih ter osvojil več vidnih uvrstitev tako na evropskih kot na svetovnih prvenstvih. Leta 2012 se je najprej uvrstil na olimpijske igre v Londonu, kjer je dosegel 11. mesto, zastopal pa nas je tudi na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu, kjer je desegel odlično 5. mesto v kategoriji nad 80 kg. O teh in drugih njegovih dosežkih poroča tudi Športna zveza občine Slovenska Bistrica.
Kviz Na lovu
Širša televizijska publika pa ga danes najbolj pozna kot enega izmed treh lovcev v slovenski različici kviza Na lovu (The Chase), kjer je s svojim znanjem, mirnostjo in karizmo navdušil gledalce. Prav nastopi v omenjeni oddaji so mu prinesli širšo prepoznavnost in priljubljenost tudi zunaj športnih krogov.
Ivan kot kandidat za najbolj seksi Slovenca
Ivan Trajkovič se je letos potegoval tudi za naziv najbolj seksi Slovenca 2025 in na končnem seznamu osvojil odlično tretje mesto. S tem je še enkrat potrdil, da je med Slovenkami in Slovenci izjemno cenjen.
