Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Ivan Trajkovič -ig
Trači

Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni

N. Č.
21. 12. 2025 04.00
2

Ivan Trajkovič, ki ga širša javnost pozna predvsem iz priljubljenega televizijskega kviza Na lovu, je v nedavnem intervjuju spregovoril o težki zdravstveni preizkušnji, ki je zaznamovala njegovo družino. Spregovoril je o sinovi bolezni in o tem, kako jih je ta zaznamovala.

Ivan Trajkovič je za revijo Lady razkril, da je njegov sin pred časom hudo zbolel. Šlo naj bi za okužbo z bakterijo E. coli, posledično pa naj bi doživel akutno odpoved ledvic in celo možgansko kap. Ravno zaradi sinove bolezni si je vzel premor od velikih tekmovanj, a zdaj, ko se je 'vse ponovno postavilo na pravo mesto', kot je povedal za revijo Lady, se Ivan ponovno vrača v svet profesionalnega športa in se že intenzivno pripravlja na evropsko prvenstvo v tekvondoju, ki ga bo leta 2026 gostila Nemčija.

Življenje je veliko darilo: Tanja Žagar o času, ljubezni in hvaležnosti
Preberi še
Življenje je veliko darilo: Tanja Žagar o času, ljubezni in hvaležnosti

Od kod poznamo Ivana Trajkoviča?

Ivan Trajkovič je javnosti najprej postal znan kot vrhunski športnik. Svojo športno kariero je začel že v mladosti, Slovenijo pa je med kariero zastopal na številnih mednarodnih tekmovanjih ter osvojil več vidnih uvrstitev tako na evropskih kot na svetovnih prvenstvih. Leta 2012 se je najprej uvrstil na olimpijske igre v Londonu, kjer je dosegel 11. mesto, zastopal pa nas je tudi na olimpijskih igrah leta 2021 v Tokiu, kjer je desegel odlično 5. mesto v kategoriji nad 80 kg. O teh in drugih njegovih dosežkih poroča tudi Športna zveza občine Slovenska Bistrica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kviz Na lovu

Širša televizijska publika pa ga danes najbolj pozna kot enega izmed treh lovcev v slovenski različici kviza Na lovu (The Chase), kjer je s svojim znanjem, mirnostjo in karizmo navdušil gledalce. Prav nastopi v omenjeni oddaji so mu prinesli širšo prepoznavnost in priljubljenost tudi zunaj športnih krogov.

Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.
Ivan Trajkovič, lovec v kvizu Na lovu.FOTO: POP TV
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija
Preberi še
Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Ivan kot kandidat za najbolj seksi Slovenca

Ivan Trajkovič se je letos potegoval tudi za naziv najbolj seksi Slovenca 2025 in na končnem seznamu osvojil odlično tretje mesto. S tem je še enkrat potrdil, da je med Slovenkami in Slovenci izjemno cenjen. Kdo vse se je letos še potegoval za ta prestižni naziv, si lahko preberete TUKAJ!

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Preberi še
Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
ivan trajkovič sin bolezen na lovu tekvondo
Oddaje

Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje

SORODNI ČLANKI
Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Znani obrazi zbirajo sredstva za družine v stiski

Koliko so zbrali v dobrodelni oddaji Na lovu?

Koliko so zbrali v dobrodelni oddaji Na lovu?

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

Svit Stefanija je najbolj seksi Slovenec leta 2025

Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Manca Udovič: "Vsak lovec ima svoj stajling"

Lovci se v prostem času vedno učijo

Lovci se v prostem času vedno učijo

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Izbor za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Kviz Na lovu bomo lahko spremljali od ponedeljka do petka

Kviz Na lovu bomo lahko spremljali od ponedeljka do petka

Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Spoznajte lovce, proti katerim bo tekmovala vsa Slovenija

Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom!

Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom!

Na POP TV prihaja kviz, ki navdušuje po vsem svetu

Na POP TV prihaja kviz, ki navdušuje po vsem svetu

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla 21. 12. 2025 15.01
0 0
Je še kak Slovenec, ki ni znan? Pripomba za pisca(e) "novic". Ivan, tebi in tvojima pa vse dobro!
ODGOVORI
YouRangMyLord 21. 12. 2025 10.14
1 0
Ko se "zmeša" genetika , je lahko še kako "hudič".. vse dobro sinkotu , kvizaš Ivan.
ODGOVORI
novice
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
šport
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
popin
Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča
Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Moskisvet.com
45-letnica s telesom boginje
45-letnica s telesom boginje
Bibaleze.si
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Cekin.si
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Dominvrt.si
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Moskisvet.com
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332