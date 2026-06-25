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Ivana Knoll - ig
Trači

Navijačica, ki jih je gnala do zmage

N. Č.
25. 06. 2026 04.00
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Ivana Knoll je v Kanadi navdušila z neustrašno navijaško opravo in jasno sporočilnostjo. Spoznajte, kako je s svojo prisotnostjo spodbudila 'Vatrene' do zmage nad Panamo.

Ivana Knoll, najbolj znana hrvaška navijačica, je spet v središču pozornosti. Na stadionu v Torontu se je pojavila v značilnem rdeče-belem bikiniju s 'šahovnico', ki ga je dopolnila s kavbojkami in trakom za glavo.

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Njen videz je hitro postal viralen, kar ne preseneča, saj Knoll že leta gradi svoj status na športnih prireditvah. Fotografije, ki jih je objavila na Instagramu, prikazujejo navijaško vzdušje v Kanadi, kjer so njeni oboževalci navdušeno pozdravili njen slog. Njena prisotnost na tekmah ni zgolj modna izbira, ampak je postala del njene širše karierne poti kot vplivnice in modela.

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Hrvaška slavila zmago proti Panami

Športna podpora se je tokrat resnično izplačala. Hrvaška je po težkem začetku turnirja proti Panami dosegla ključno zmago z rezultatom 1 : 0. Ivana Knoll je na tribunah s svojo objavo in sporočilom sprožila val pozitivnih odzivov, piše Net.hr. Pod njenimi objavami s tekme so se zvrstili številni komentarji, nekateri pa so celo zapisali, da je prav ona 'talisman', ki hrvaškim nogometašem prinaša srečo.

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Svojo prepoznavnost gradi že dolgo

Čas, ko je bila Ivana samo 'lep obraz na tribunah', je že davno mimo. Knoll je svojo prepoznavnost s svetovnih prvenstev v Rusiji (2018) in Katarju (2022) spremenila v uspešno kariero, piše Net.hr. Danes nastopa pod umetniškim imenom Knolldoll in postaja vse bolj prepoznavna tudi kot DJ-ka, še dodajajo. Več o njej pa si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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KOMENTARJI (4)

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Order of Free Gardeners 25. 06. 2026 21.44
1 0
vauuuuu
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rindingind 25. 06. 2026 18.59
0 0
Še ena taka k rabi središče pozornosti, če bi jo pa vprašal kaj se igra na svetovnem. Bi pa pomojem rekla vaterpolo.
ODGOVORI
lakala28 25. 06. 2026 11.16
1 0
Še ena naravna prodajalka neretvanskih mandarin
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Piko2 25. 06. 2026 10.54
4 0
Kaj vse mora ta zemlja nosit.
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