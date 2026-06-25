Navijačica, ki jih je gnala do zmage

Ivana Knoll, najbolj znana hrvaška navijačica, je spet v središču pozornosti. Na stadionu v Torontu se je pojavila v značilnem rdeče-belem bikiniju s 'šahovnico', ki ga je dopolnila s kavbojkami in trakom za glavo.
Njen videz je hitro postal viralen, kar ne preseneča, saj Knoll že leta gradi svoj status na športnih prireditvah. Fotografije, ki jih je objavila na Instagramu, prikazujejo navijaško vzdušje v Kanadi, kjer so njeni oboževalci navdušeno pozdravili njen slog. Njena prisotnost na tekmah ni zgolj modna izbira, ampak je postala del njene širše karierne poti kot vplivnice in modela.
Hrvaška slavila zmago proti Panami
Športna podpora se je tokrat resnično izplačala. Hrvaška je po težkem začetku turnirja proti Panami dosegla ključno zmago z rezultatom 1 : 0. Ivana Knoll je na tribunah s svojo objavo in sporočilom sprožila val pozitivnih odzivov, piše Net.hr. Pod njenimi objavami s tekme so se zvrstili številni komentarji, nekateri pa so celo zapisali, da je prav ona 'talisman', ki hrvaškim nogometašem prinaša srečo.
Svojo prepoznavnost gradi že dolgo
Čas, ko je bila Ivana samo 'lep obraz na tribunah', je že davno mimo. Knoll je svojo prepoznavnost s svetovnih prvenstev v Rusiji (2018) in Katarju (2022) spremenila v uspešno kariero, piše Net.hr. Danes nastopa pod umetniškim imenom Knolldoll in postaja vse bolj prepoznavna tudi kot DJ-ka, še dodajajo. Več o njej pa si lahko preberete TUKAJ!
Vir: net.hr
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