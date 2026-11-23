Film Plitki Hal (Shallow Hal), v katerem sta zaigrala Gwyneth Paltrow in Jack Black, je ob premieri leta 2001 požel veliko pozornosti. Zgodba spremlja Hala, površinskega moškega, ki po hipnozi začne ljudi dojemati izključno po njihovi notranji lepoti. Tako se zaljubi v Rosemary, žensko močnejše postave, ki jo igra Gwyneth Paltrow. Ker jo Hal vidi drugače, kot je videti v resničnosti, film skozi komične prizore odpira vprašanja o lepoti in zunanjosti.

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A za nekaterimi prizori se skriva tudi zgodba ženske, ki je dolga leta ostala v ozadju. Ivy Snitzer je bila namreč telesna dvojnica Gwyneth Paltrow. Njeno telo so uporabili pri bližnjih posnetkih rok, stegen in trupa, medtem ko je glavna igralka v drugih prizorih nosila poseben kostum, ki ji je dal videz ženske z močnejšo postavo.

icon-expand Gwyneth Paltrow in Jack Black v filmu Plitki Hal. FOTO: Profimedia

Sprva je bila nad vlogo navdušena

Ko je dobila vlogo, je bila Ivy stara komaj 20 let in je študirala igro. Želela si je postati igralka oziroma komičarka, zato je bila priložnost, da sodeluje pri velikem hollywoodskem filmu, zanjo izjemna izkušnja. V intervjuju za The Guardian je povedala, da je bilo snemanje zanjo zelo prijetno. Člani filmske ekipe so z njo lepo ravnali, zaradi svojega sodelovanja pa se je počutila pomembno. Tudi Gwyneth Paltrow je bila po njenih besedah prijazna in je večkrat pohvalila njene igralske sposobnosti. Takrat se ji film ni zdel žaljiv. Prav nasprotno, zdelo se ji je pomembno, da je ženska z močnejšo postavo prikazana kot priljubljena, zabavna in samozavestna oseba, ne kot negativni lik. Toda po premieri je ugotovila, da javnost njene vloge ne dojema tako, kot si je predstavljala.

icon-expand Gwyneth je v določenih prizorih nosila masko. FOTO: Profimedia

Neznanci so komentirali njeno telo, dobivala je celo tablete za hujšanje

Ko je film postal uspešnica, je Ivy sodelovala tudi v promocijskih intervjujih. Sprva se je pozornosti veselila, nato pa ugotovila, da je s tem odprla vrata številnim neprijetnim komentarjem. Neznanci so jo ustavljali na ulici in ji očitali, da s svojimi izjavami spodbuja debelost. Nekdo je celo poiskal njen domači naslov in ji poslal tablete za hujšanje. Prejemala je tudi pisma ljudi, ki so komentirali njen videz. "Zdelo se mi je, kot da so bili naenkrat poudarjeni vsi najslabši deli tega, da sem debela," je povedala za The Guardian.

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Začela se je spraševati, ali si sploh še želi biti igralka. V Hollywoodu so ji ponujali vloge, vendar so bile pogosto ponižujoče in so temeljile na stereotipih o ženskah z močnejšo postavo. Čeprav je snemanje filma ohranila v lepem spominu, je javna izpostavljenost močno vplivala na njeno doživljanje lastnega telesa.

icon-expand Ivy z Jackom med snemanjem romantične komedije. FOTO: Profimedia

Po operaciji se je znašla v smrtni nevarnosti

Ivy se je že v najstniških letih soočala s težavami s prehranjevanjem in nezadovoljstvom s svojim telesom. Leta 2003, dve leti po premieri filma, se je odločila za operacijo z želodčnim trakom, s katero so želeli zmanjšati količino hrane, ki jo je lahko zaužila. Toda po posegu so se pojavili resni zapleti. Želodčni trak se je premaknil in povzročil zasuk želodca. Ivy je začela bruhati skoraj vse, kar je zaužila. Več mesecev ni mogla uživati ničesar, kar bi bilo gostejše od vode. Ker takrat ni imela zdravstvenega zavarovanja, je morala počakati na ureditev zdravstvene oskrbe. Medtem se je njeno zdravstveno stanje slabšalo. Zaradi hude podhranjenosti je bila v tako slabem stanju, da zdravniki sprva niso mogli niti odstraniti želodčnega traku. Štiri mesece si je morala vsak večer priključiti infuzijo s hranili, da je sploh lahko preživela. Pozneje so zdravniki opravili še operacijo želodčnega obvoda, pri kateri so odstranili del želodca. Svoje takratno stanje je za The Guardian opisala kot izjemno temačno obdobje. Bila je tako shujšana, da so se ji skozi obraz videli zobje, koža pa je postala sivkasta.

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Danes o svoji izkušnji govori brez obžalovanja

Ivy je v pogovoru priznala tudi, da je težko povsem ločiti vpliv javnega odziva na film od svojih poznejših odločitev glede telesne teže. Čeprav se ne spominja, da bi se zavestno odločila za operacijo zaradi filma, danes dopušča možnost, da si je želela postati manjša in manj opazna.

Kljub vsemu svoje filmske izkušnje ne obžaluje

Poudarila je, da je bila na snemanju sprejeta zaradi svoje osebnosti in ne zgolj zaradi videza. Vesela je tudi sporočil žensk, ki ji danes pišejo, da so se v njej prvič prepoznale kot v predstavnici žensk z močnejšo postavo na velikem platnu. Ivy danes vodi lastno zavarovalniško podjetje in pravi, da je v življenju našla več ravnovesja. O svojem telesu in odnosu do njega še vedno razmišlja, vendar se ne želi več opredeljevati zgolj skozi svojo postavo. Kot je poudarila v intervjuju, je bila vedno predvsem osebnost, ne glede na to, v kakšnem telesu je živela.

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