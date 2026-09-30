Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
J Balvin in Valentina Ferrer
Trači

Po skoraj desetletju ljubezni sta šla vsak svojo pot

N. Č.
30. 09. 2026 04.00
0

Po skoraj desetih letih skupnega življenja sta se razšla J Balvin in Valentina Ferrer. Nekdanja partnerja ostajata povezana tudi zaradi sina, ki ga vzgajata skupaj.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Eden najbolj prepoznavnih latino glasbenikov na svetu, J Balvin, in argentinska manekenka Valentina Ferrer nista več par. Novico o koncu njune zveze je potrdila prav Ferrerjeva, ki je na družbenih omrežjih razkrila, da sta se po skoraj desetih letih skupne poti odločila za razhod. O tem je med drugim poročal tudi People.

O njeni prosojni obleki govori ves modni svet
Preberi še
O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

Ljubezenska zgodba, ki se je začela leta 2017

J Balvin in Valentina Ferrer sta se spoznala leta 2017. Kmalu po začetku zveze sta postala eden najbolj opaznih parov latino estrade, a sta zasebnost večinoma skrbno varovala pred mediji. Kljub svetovni slavi sta redko razkrivala podrobnosti svojega odnosa, javnost pa sta občasno navdušila s skupnimi nastopi na rdečih preprogah in objavami na družbenih omrežjih. Po poročanju medijev sta v letih skupnega življenja večkrat poudarila, da jima največ pomeni družina.

Valentina Ferrer in J Balvin
Valentina Ferrer in J Balvin FOTO: Profimedia

Skupaj sta postala starša

Leta 2021 se je paru rodil sin Rio, ki je postal središče njunega sveta. Ob njegovem rojstvu je J Balvin večkrat spregovoril o tem, kako zelo ga je očetovstvo spremenilo in mu pomagalo drugače gledati na življenje. Tudi Valentina Ferrer je v intervjujih poudarjala, da je materinstvo zanjo najlepša življenjska vloga.

Prav zaradi sina naj bi po razhodu ostala v dobrih odnosih. Ferrerjeva je v zapisu poudarila, da želita sina še naprej vzgajati z veliko ljubezni in medsebojnega spoštovanja.

Razhod po skoraj desetih letih

Kot poroča People, je Valentina Ferrer na družbenih omrežjih zapisala, da sta se z glasbenikom odločila za ločeni poti po številnih pomembnih skupnih letih. Ob tem je poudarila, da je bila odločitev sprejeta z ljubeznijo, spoštovanjem in željo, da naredita tisto, kar je najbolje za njuno družino.

Dodala je še, da ostaja njuna največja prioriteta sin Rio ter da želita to novo življenjsko poglavje preživeti mirno in dostojanstveno.

Razšla sta se pred desetletjem, zdaj sta končno tik pred ločitvijo
Preberi še
Razšla sta se pred desetletjem, zdaj sta končno tik pred ločitvijo

Med najbolj priljubljenimi latino pari

V času zveze sta veljala za enega najbolj priljubljenih latino parov. Medtem ko je J Balvin osvajal glasbene lestvice in polnil koncertne dvorane po svetu, je Valentina Ferrer gradila uspešno manekensko kariero. Skupaj sta pogosto navduševala oboževalce, ki so njuno razmerje spremljali že od samih začetkov. Prav zato je novica o razhodu marsikoga presenetila.

Po devetih letih zakona se ločujeta: veljala sta za enega najbolj skladnih hollywoodskih parov
Preberi še
Po devetih letih zakona se ločujeta: veljala sta za enega najbolj skladnih hollywoodskih parov

Čeprav se njuna romantična zgodba zaključuje, ostajata povezana kot starša. Sodeč po njunih izjavah želita tudi v prihodnje ohraniti spoštljiv odnos in sinu zagotoviti čim bolj brezskrbno otroštvo.

J Balvin in Valentina Ferrer
J Balvin in Valentina FerrerFOTO: Profimedia
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Preberi še
Razhod slavnega para, ki je povzročil veliko razburjenja
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: People, E! Online, Us Weekly

J Balvin Valentina Ferrer razhod ločitev
Moda slavnih

O njeni prosojni obleki govori ves modni svet

24ur.com Ricky Martin in Jwan Yosef se ločujeta: Zakon končujeva z ljubeznijo
Zadovoljna.si Posvojeni sin je še dodatno utrdil njuno zvezo
Bibaleze.si Skupaj sta od leta 2012, danes pa sta starša štirih sinov
Zadovoljna.si Razhod po skoraj 10 letih razmerja
24ur.com Gwyneth Paltrow voščila nekdanjemu Chrisu Martinu: Dal si mi čudovite otroke
Moskisvet.com Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih še vedno enako zaljubljen
Zadovoljna.si Ločujeta se po sedmih letih zakona
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1972