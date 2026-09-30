Po skoraj desetletju ljubezni sta šla vsak svojo pot

Eden najbolj prepoznavnih latino glasbenikov na svetu, J Balvin, in argentinska manekenka Valentina Ferrer nista več par. Novico o koncu njune zveze je potrdila prav Ferrerjeva, ki je na družbenih omrežjih razkrila, da sta se po skoraj desetih letih skupne poti odločila za razhod. O tem je med drugim poročal tudi People.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela leta 2017
J Balvin in Valentina Ferrer sta se spoznala leta 2017. Kmalu po začetku zveze sta postala eden najbolj opaznih parov latino estrade, a sta zasebnost večinoma skrbno varovala pred mediji. Kljub svetovni slavi sta redko razkrivala podrobnosti svojega odnosa, javnost pa sta občasno navdušila s skupnimi nastopi na rdečih preprogah in objavami na družbenih omrežjih. Po poročanju medijev sta v letih skupnega življenja večkrat poudarila, da jima največ pomeni družina.
Skupaj sta postala starša
Leta 2021 se je paru rodil sin Rio, ki je postal središče njunega sveta. Ob njegovem rojstvu je J Balvin večkrat spregovoril o tem, kako zelo ga je očetovstvo spremenilo in mu pomagalo drugače gledati na življenje. Tudi Valentina Ferrer je v intervjujih poudarjala, da je materinstvo zanjo najlepša življenjska vloga.
Prav zaradi sina naj bi po razhodu ostala v dobrih odnosih. Ferrerjeva je v zapisu poudarila, da želita sina še naprej vzgajati z veliko ljubezni in medsebojnega spoštovanja.
Razhod po skoraj desetih letih
Kot poroča People, je Valentina Ferrer na družbenih omrežjih zapisala, da sta se z glasbenikom odločila za ločeni poti po številnih pomembnih skupnih letih. Ob tem je poudarila, da je bila odločitev sprejeta z ljubeznijo, spoštovanjem in željo, da naredita tisto, kar je najbolje za njuno družino.
Dodala je še, da ostaja njuna največja prioriteta sin Rio ter da želita to novo življenjsko poglavje preživeti mirno in dostojanstveno.
Med najbolj priljubljenimi latino pari
V času zveze sta veljala za enega najbolj priljubljenih latino parov. Medtem ko je J Balvin osvajal glasbene lestvice in polnil koncertne dvorane po svetu, je Valentina Ferrer gradila uspešno manekensko kariero. Skupaj sta pogosto navduševala oboževalce, ki so njuno razmerje spremljali že od samih začetkov. Prav zato je novica o razhodu marsikoga presenetila.
Čeprav se njuna romantična zgodba zaključuje, ostajata povezana kot starša. Sodeč po njunih izjavah želita tudi v prihodnje ohraniti spoštljiv odnos in sinu zagotoviti čim bolj brezskrbno otroštvo.
Viri: People, E! Online, Us Weekly
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