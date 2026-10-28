Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Jake Gyllenhaal in Taylor Swift
Trači

Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes

N. Č.
28. 10. 2026 04.00
0

Njuna zveza je trajala le nekaj mesecev, a je zaznamovala pop kulturo za več kot desetletje. Številni oboževalci so prepričani, da je Taylor Swift prav po razhodu z Jakeom Gyllenhaalom ustvarila nekatere svoje najbolj čustvene in osebne pesmi.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Ko danes pomislimo na najbolj odmevne zvezdniške romance zadnjih dveh desetletij, se na seznamu skoraj vedno znajdeta tudi Taylor Swift in Jake Gyllenhaal.

O slavnem igralcu nastala pesem, za katero si želi, da je ne bi bilo
Preberi še
O slavnem igralcu nastala pesem, za katero si želi, da je ne bi bilo

Čeprav naj bi bila skupaj le kratek čas, je njuno razmerje pustilo velik pečat tako v pop kulturi kot tudi v glasbeni karieri ene največjih glasbenih zvezd današnjega časa. Številni oboževalci še danes verjamejo, da so nekatere njene najbolj osebne pesmi nastale prav po navdihu te zveze.

Taylor Swift in Jake Gyllenhaal
Taylor Swift in Jake Gyllenhaal FOTO: Profimedia

Spoznala sta se v obdobju, ko sta bila na vrhuncu pozornosti

Jeseni leta 2010 sta bila Taylor Swift in Jake Gyllenhaal med najbolj iskanimi imeni v Hollywoodu. Ona je bila vzhajajoča glasbena senzacija, on pa eden najbolj cenjenih mladih igralcev svoje generacije.

Čeprav nobeden od njiju razmerja nikoli ni podrobno komentiral, so ju mediji večkrat ujeli skupaj. Fotografije skupnih sprehodov, obiskov kavarn in družinskih srečanj so hitro sprožile ugibanja, da med njima ni le prijateljstvo.

Razmerje je trajalo kratek čas

Njuna zveza naj bi trajala le nekaj mesecev, a je kljub temu postala ena najbolj znanih hollywoodskih romanc. Prav zaradi razmeroma kratkega trajanja je marsikoga presenetilo, kako močan pečat je pustila v pop kulturi.

Po koncu zveze se je Taylor Swift posvetila ustvarjanju glasbe, oboževalci pa so hitro začeli povezovati njene nove pesmi z izkušnjami iz zasebnega življenja. To se je zgodilo že večkrat v njeni karieri, a le malokatera zveza je sprožila toliko ugibanj kot prav razmerje z Gyllenhaalom.

Album Red je sprožil val ugibanj

Ko je leta 2012 izšel album Red, so oboževalci in glasbeni mediji začeli iskati povezave med besedili pesmi in igralkinim oziroma pevkinim zasebnim življenjem.

Številni so bili prepričani, da več skladb govori prav o razmerju z Jakeom Gyllenhaalom. Čeprav Taylor Swift nikoli ni uradno potrdila posameznih imen, je album zaradi svoje čustvene iskrenosti hitro postal eden najbolj cenjenih v njeni karieri.

Danes številni glasbeni kritiki album Red uvrščajo med prelomne trenutke njenega ustvarjanja, saj je z njim dokončno presegla okvirje country glasbe in se približala pop občinstvu.

Pesem, o kateri se govori še danes

Ko je leta 2021 izšla razširjena desetminutna različica pesmi All Too Well, se je zanimanje za nekdanje razmerje še povečalo. Pesem velja za eno najbolj priljubljenih skladb v obsežni diskografiji Taylor Swift, številni oboževalci pa jo razumejo kot čustveno pripoved o ljubezni, izgubi in spominih na preteklo razmerje. Čeprav pevka nikoli ni javno razkrila vseh podrobnosti, se je prav okoli te skladbe razvilo največ teorij o povezavi z Gyllenhaalom.

Prav zaradi All Too Well se ime Jakea Gyllenhaala še danes pogosto znajde v člankih o Taylorjini preteklosti, čeprav je od njune zveze minilo že več kot desetletje.

Zakaj so oboževalci prepričani, da pesem All Too Well govori prav o slavnem igralcu?

Čeprav Taylor Swift nikoli ni uradno potrdila, da je pesem All Too Well posvečena Jakeu Gyllenhaalu, oboževalci že več kot desetletje v besedilu iščejo namige, ki bi lahko razkrili njen navdih.

Največ pozornosti je pritegnil motiv šala, ki ga pevka omenja v pesmi. V besedilu namreč poje, da je šal pustila pri sestri nekdanjega partnerja, kar so številni povezali z igralko Maggie Gyllenhaal, sestro slavnega igralca. Čeprav te povezave ni potrdil nihče od vpletenih, je prav šal postal eden najbolj prepoznavnih simbolov pesmi.

Starostna razlika, ki ju je ločila?

Oboževalci izpostavljajo tudi več drugih podrobnosti. Med njimi so omembe jesenskih sprehodov, voženj z avtomobilom in družinskih srečanj, ki spominjajo na obdobje, ko sta bila Taylor Swift in Jake Gyllenhaal skupaj. Posebej veliko razprav je sprožila tudi desetminutna različica pesmi, v kateri se pojavi vrstica: "Rekel si, da bi bilo morda v redu, če bi bila bližje po starosti." Ker je bila Taylor med zvezo stara 20 let, Jake pa 29, so mnogi tudi to razumeli kot namig na njun odnos.

Čeprav je njuna romanca trajala precej krajši čas kot marsikatera druga zvezdniška zveza, ostaja ena tistih zgodb, ki jih oboževalci še vedno omenjajo. Deloma zaradi nostalgije, deloma zaradi glasbe, predvsem pa zato, ker je za sabo pustila skladbe, ki jih milijoni ljudi poslušajo še danes.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Taylor Swift Jake Gyllenhaal ljubezenska zgodba romanca album pesem
Trači

Po ločitvi se je bala, da ne bo več našla ljubezni: Zdaj jo povezujejo s slavnim pevcem

Otok ljubezni

Dominantna Hrvatica je ukradla vse poglede

Moskisvet.com Za zmenek je zapravil vrtoglavih 152.000 evrov
Zadovoljna.si Swiftiji težko čakali nove pesmi, nato pa je sledilo razočaranje
24ur.com Komičarka o zaroki Taylor Swift: Njun odnos bo uničil nekatere zveze
Zadovoljna.si Ves čas sta romanco skrivala pred javnostjo
Voyo.si Zgodba Taylor Swift: kako je ljubezen oblikovala njeno glasbo
24ur.com Nekdanji fant Taylor Swift se je zaročil z novim dekletom
24ur.com Joe Alwyn spregovoril o zvezi s Taylor Swift: Imela sva ljubeče razmerje
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008