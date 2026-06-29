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Džejlo Ramović - ig
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Je Džejla res osvojila srce Jakova Jozinovića?

N. Č.
29. 06. 2026 18.00
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Jakov Jozinović je objavil in nato hitro izbrisal video poljuba. Analitiki na Redditu po detajlih sklepajo, da gre za priljubljeno Džejlo Ramović. Je na skrivnostnem posnetku res 24-letna lepotica bosanskih korenin?

Jakov Jozinović je pred kratkim na Instagramu objavil posnetek, na katerem poljublja neznano dekle, vendar je objavo kmalu zatem umaknil. To dejanje pa ni ustavilo oboževalcev, ki so takoj začeli s špekulacijami, da gre za pevko Džejlo Ramović. Ker se par že dlje časa pojavlja skupaj na različnih dogodkih, so te domneve hitro dobile krila.

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Kaj je bilo na videoposnetku, ki ga je nato izbrisal?

Vsebina videa je sicer kratka, a dovolj jasna, da je pritegnila pozornost večine portalov, ki spremljajo estradno dogajanje v regiji. Trenutno ni uradnih informacij o tem, ali sta omenjena pevka in Jozinović v zvezi, vendar številni kazalniki nakazujejo, da sta morda več kot le prijatelja ali poslovna partnerja.

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Je na omenjenem posnetku res 24-letna Džejla Ramović?

Glavno vprašanje na spletu trenutno je: Ali je na posnetku Džejla? Na Redditu so se pojavile številne teorije, kjer uporabniki primerjajo fizične lastnosti osebe z videoposnetka z znanimi podatki o Džejli Ramović. Lasje, njihov sijaj in način urejanja, predvsem pa specifičen prstan, so ključni dokazi, ki so jih izpostavili sledilci.

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"Analizirali smo prst na prstu in prstan na fotografiji – vse se ujema," trdi eden izmed aktivnih komentatorjev na Redditu. Čeprav so te metode amaterske, so v preteklosti že večkrat pravilno napovedale zvezdniške zveze, še preden so bile te uradno potrjene.

Džejla Ramović
Džejla RamovićFOTO: POP TV

Že dlje časa se gibljeta v skupnih krogih

Čeprav je ta zadnji videoposnetek povzročil največ prahu, pa ne smemo pozabiti, da se Jakov in Džejla že dlje časa gibljeta v skupnih krogih. Sodelovala sta pri več projektih, kjer so bili njuni nastopi polni medsebojne podpore in vidne harmonije.

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Profesionalna sodelovanja so pogosto odskočna deska za osebna prijateljstva, ki se včasih spremenijo v ljubezen. Dejstvo, da ju javnost že mesece povezuje, temelji na opazovanju njunega odnosa izza odrov in pred kamerami.

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Sta Jakov Jozinović in Džejla Ramović res par?

Trenutno nobeden od njiju ni niti potrdil niti zanikal teh trditev. Izbrisan posnetek pa je le še dodatno podžgal ugibanja oboževalcev, ki že nestrpno pričakujejo odgovor na vprašanje: kdo je skrivnostno dekle na izbrisanem videoposnetku?

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