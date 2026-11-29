V javnosti se že več mesecev pojavljajo govorice o morebitni ljubezenski zvezi med hrvaškim pevcem Jakovom Jozinovićem in bosansko-hercegovsko pevko Džejlo Ramović.

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Enaindvajsetletni glasbenik iz Vinkovcev je prav o tej temi spregovoril ta torek, takoj po svojem razprodanem koncertu v sarajevski dvorani Skenderija, piše Tportal. Na tem dogodku sta z Džejlo Ramović pred občinstvom prvič v živo odpela njuno skupno pesem z naslovom Suze.

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Kaj se je zgodilo v Sarajevu?

Med skupnim nastopom v Sarajevu je bilo vzdušje v dvorani zelo čustveno, številni obiskovalci pa so glasbenika glasno pozivali, naj se na odru poljubita. Po koncu koncerta se je Jozinović pred zbranimi novinarji odzval na te dogodke in pojasnil svoj pogled na situacijo.

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Po poročanju portala Klix.ba je hrvaški pevec brez zadržkov priznal svojo naklonjenost do kolegice: "Jaz Džejlo obožujem od nekdaj." Ob tem je poudaril, da ga nenehna ugibanja javnosti o naravi njunega odnosa ne obremenjujejo. Na vprašanje o govoricah je kratko odgovoril: "Naj mislijo in naj si zamišljajo." S to izjavo je dal jasno vedeti, da govoric ne namerava niti potrditi niti ostro zanikati, temveč prepušča občinstvu, da si ustvari lastno mnenje.

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Pridružila se mu je na odru, zapela sta novo pesem

Jozinović je pojasnil, da je bilo gostovanje Džejle Ramović na koncertu v Sarajevu načrtovano ne glede na njuno skupno pesem. Povedal je, da bi jo na oder Skenderije povabil tudi, če dueta sploh ne bi posnela.

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Hrvaški pevec namreč meni, da je Ramovićeva eno najlepših glasbenih odkritij v Bosni in Hercegovini v zadnjih nekaj desetletjih. Zaradi tega mnenja je bila odločitev, da pesem Suze prvič v živo izvedeta prav v Sarajevu, popolnoma samoumevna. Občinstvo v Skenderiji je bilo tako prvo, ki je imelo priložnost slišati to sodelovanje v živo, kar je za oba izvajalca predstavljalo pomemben mejnik v njuni dosedanji glasbeni karieri.

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Duet z naslovom Suze je že uspešnica

Skupna pesem Jakova Jozinovića in Džejle Ramović z naslovom Suze je bila uradno objavljena dvajsetega novembra in je takoj dosegla velik uspeh. Že en dan po objavi se je pesem uvrstila na prvo mesto lestvice YouTube trending v šestih različnih državah, piše Tportal. Za pesem sta glasbenika posnela tudi uradni videospot, snemanje spota pa je potekalo na zgodovinski lokaciji, in sicer v dvorcu Pejačević v Slavoniji.

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Govorice o romanci ne pojenjajo

Govorice o domnevni ljubezenski zvezi med Jakovom Jozinovićem in Džejlo Ramović so se prvič pojavile v začetku poletja. V preteklih mesecih so ju očividci večkrat opazili skupaj v različnih mestih, med drugim v Kotorju, Zagrebu in Sarajevu. Poleg tega se je Džejla Ramović kot obiskovalka udeležila tudi Jakovovih koncertov v njegovih rodnih Vinkovcih ter v Zadru.

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Kljub pogostim skupnim druženjem v javnosti pa do zdaj niti Jozinović niti Ramovićeva nista uradno potrdila, da sta v ljubezenskem razmerju.

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