Zdaj je znan tudi njegov novi filmski obraz. Po Danielu Craigu bo v znamenito vlogo stopil Robert Pattinson, ki je bil uradno potrjen za novega Jamesa Bonda. Preden pa se na velika platna vrne nova različica agenta 007, se spomnimo vseh igralcev, ki so zaznamovali njegovo zgodovino.

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Prvi James Bond ni bil Sean Connery

Čeprav večina ob omembi prvega Jamesa Bonda pomisli na Seana Conneryja, je bil prvi igralec, ki je slavnega agenta upodobil na televizijskem zaslonu, pravzaprav Američan Barry Nelson. Leta 1954 je nastopil v televizijski priredbi romana Casino Royale, ki je bila del ameriške serije Climax!. To je bilo osem let pred začetkom slovite filmske franšize.

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Leta 1956 je v radijski priredbi romana Moonraker Bonda upodobil še Bob Holness. A ko govorimo o velikem filmskem platnu in uradni filmski seriji, se zgodba začne s Seanom Conneryjem.

Sean Connery (1962–1971, 1983)

Število filmov v uradni seriji: 6. Dodatni film zunaj uradne serije: 1. Škotski igralec Sean Connery je leta 1962 v filmu Dr. No postal prvi filmski James Bond v produkciji EON. Njegova interpretacija je postavila temelje podobi agenta 007, kakršno poznamo danes. Elegantni smokingi, samozavesten nastop, duhovite pripombe in nepozabni šarm so postali zaščitni znak njegovega Bonda. Nastopil je v šestih uradnih filmih: Dr. No (1962), Iz Rusije z ljubeznijo (1963), Goldfinger (1964), Operacija Grom (1965), Živiš samo dvakrat (1967) in Diamanti so večni (1971). Leta 1983 se je vrnil še v filmu Never Say Never Again, ki ni bil del uradne serije EON Productions. Connery je še danes za številne ljubitelje filmov obraz pravega Jamesa Bonda.

icon-expand Sean Connery za številne še danes velja za pravega Jamesa Bonda. FOTO: Profimedia

David Niven (1967)

Leta 1967 je vlogo Jamesa Bonda prevzel britanski igralec David Niven, in sicer v filmu Casino Royale. Toda ta film je bil parodija vohunskega žanra in ni bil del uradne filmske serije EON. Zanimivo je, da je bil Niven eden od igralcev, ki jih je za vlogo Bonda sprva želel tudi pisatelj Ian Fleming. Njegov Bond je bil precej drugačen od Conneryjevega, bolj uglajen, nekoliko starejši in izrazito komičen.

icon-expand David Niven je imel nekoliko drugačen pristop do vloge Jamesa Bonda. FOTO: Profimedia

George Lazenby (1969)

Avstralski igralec George Lazenby je imel eno najkrajših, a zelo posebnih obdobij v zgodovini agenta 007. V filmu On Her Majesty's Secret Service (V službi njenega veličanstva) iz leta 1969 je nastopil samo enkrat. Njegova interpretacija je bila nekoliko bolj čustvena in ranljiva. Film je poseben tudi zato, ker se Bond v njem poroči, zgodba pa se konča z enim najbolj pretresljivih prizorov v celotni franšizi. Čeprav je Lazenby dobil priložnost za nadaljevanje, se za vrnitev v vlogo ni odločil.

icon-expand Čeprav je Lazenby dobil priložnost za nadaljevanje, se za vrnitev v vlogo ni odločil. FOTO: Profimedia

Roger Moore (1973–1985)

Število uradnih filmov: 7. Po Conneryju in kratki epizodi Lazenbyja je vlogo prevzel Roger Moore. Njegov James Bond je bil bolj sproščen, duhovit in igriv, pogosto pa je nevarne situacije pospremil s sarkastično pripombo. V vlogi je nastopil sedemkrat: Živi in pusti umreti (1973), Mož z zlato pištolo (1974), Vohun, ki me je ljubil (1977), Operacija vesolje (1979), Samo za tvoje oči (1981), Octopussy (1983) in Pogled na umor (1985). Moore je tako rekorder po številu nastopov v vlogi Jamesa Bonda v uradni filmski seriji. Njegova era je trajala kar 12 let, zato je za številne gledalce prav on najbolj prepoznaven agent 007.

icon-expand Moore je rekorder po številu nastopov v vlogi Jamesa Bonda v uradni filmski seriji FOTO: Profimedia

Timothy Dalton (1987–1989)

Število uradnih filmov: 2. Leta 1987 je vlogo prevzel Timothy Dalton, ki je Bonda predstavil v precej resnejši in temačnejši luči. Njegov agent je bil manj šaljiv, bolj nepredvidljiv in bližje literarni podobi, ki jo je ustvaril Ian Fleming. Nastopil je v filmih The Living Daylights (1987) in Licence to Kill (1989). Čeprav je vlogo odigral le dvakrat, je njegova interpretacija z leti pridobila številne oboževalce.

icon-expand Leta 1987 je vlogo prevzel Timothy Dalton. FOTO: Profimedia

Pierce Brosnan (1995–2002)

Število uradnih filmov: 4. Po šestletnem premoru se je James Bond leta 1995 vrnil na velika platna. Tokrat ga je upodobil irski igralec Pierce Brosnan, ki je združil eleganco Conneryja, humor Moora in nekoliko bolj sodobno akcijsko podobo. Njegov prvi film je bil GoldenEye (1995), sledili pa so še Tomorrow Never Dies (1997), The World Is Not Enough (1999) in Die Another Day (2002). Brosnan je postal eden najbolj priljubljenih Bondov devetdesetih let. Njegova podoba je zaznamovala obdobje, ko so filmi postajali vse bolj spektakularni, polni tehnoloških pripomočkov in adrenalinskih akcijskih prizorov.

icon-expand Brosnan je postal eden najbolj priljubljenih Bondov devetdesetih let. FOTO: Profimedia

Daniel Craig (2006–2021)

Število uradnih filmov: 5. Leta 2006 je vlogo prevzel Daniel Craig in franšizi prinesel povsem novo energijo. Njegov Bond je bil fizično močnejši, bolj surov, ranljiv in čustveno kompleksen. Z njim so filmi dobili nekoliko temačnejši ton, zgodbe pa so se začele bolj povezovati med seboj. Craig je nastopil v petih filmih: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) in Ni čas za smrt (2021). Njegov zadnji film je zaznamoval konec pomembnega poglavja v zgodovini franšize. Craig je bil tudi najdlje neprekinjeno aktivni filmski Bond, vlogo je opravljal kar 15 let, čeprav so med posameznimi filmi nastajali večletni premori.

icon-expand Daniel Craig je vlogo Jamesa Bonda opravljal kar 15 let. FOTO: Profimedia

Kdo je bil gledalcem najbolj všeč?

Vprašanje, kdo je najboljši James Bond, že desetletja razdvaja ljubitelje filmov. Vendar so nekatere javnomnenjske raziskave pokazale precej jasnega favorita. V raziskavi ameriške javnosti, ki jo je leta 2023 izvedel YouGov, je bil Sean Connery najpogosteje izbran za najboljšega Jamesa Bonda. Med anketiranci, ki so imeli mnenje o tem vprašanju, ga je izbralo 46 odstotkov sodelujočih. Sledili so Roger Moore, Daniel Craig in Pierce Brosnan. Zanimive rezultate je prinesla tudi anketa britanskega portala Radio Times iz leta 2020, v kateri je sodelovalo več kot 14.000 ljubiteljev filmov. V velikem glasovanju je Connery osvojil prvo mesto s 44 odstotki glasov. Na drugo mesto se je presenetljivo uvrstil Timothy Dalton z 32 odstotki, tretji pa je bil Pierce Brosnan s 23 odstotki. Rezultati kažejo, da je Conneryjeva podoba Bonda še vedno izjemno priljubljena, čeprav imajo tudi drugi igralci zelo zveste oboževalce.

Anketa Arhiv Kateri igralec je vaš najljubši James Bond? Sean Connery Barry Nelson David Niven George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan Daniel Craig Moški Ženska Sean Connery 35 Barry Nelson 1 David Niven 1 George Lazenby 1 Roger Moore 16 Timothy Dalton 1 Pierce Brosnan 27 Daniel Craig 23 Sean Connery 21 Barry Nelson 1 David Niven 0 George Lazenby 0 Roger Moore 8 Timothy Dalton 1 Pierce Brosnan 7 Daniel Craig 12 Sean Connery 14 Barry Nelson 0 David Niven 1 George Lazenby 1 Roger Moore 8 Timothy Dalton 0 Pierce Brosnan 20 Daniel Craig 11 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Kdo vse je upodobil Jamesa Bonda in kateri je bil gledalcem najbolj všeč?

Novi James Bond je Robert Pattinson

Po petih filmih Daniela Craiga se začenja novo poglavje. Za njegovega naslednika je bil 16. novembra 2026 uradno potrjen britanski igralec Robert Pattinson, ki ga gledalci poznajo iz filmov Somrak, Svetilnik in Batman. Novi film bo režiral Denis Villeneuve, scenarij pa bo napisal Steven Knight, ustvarjalec serije Birminghamske tolpe. Projekt bo nastal pod okriljem Amazon MGM Studios. Pattinson je ob novici povedal, da je zaupanje v tako legendarno vlogo zanj velika čast in da je sodelovanje pri projektu zanj uresničitev sanj. Za zdaj še ni znano, kako bo videti njegova različica agenta 007. Bo bolj podoben Conneryju, Craigu ali bo ustvaril povsem novo podobo slovitega vohuna? Na to bomo morali še počakati.

icon-expand Robert Pattinson je novi James Bond. FOTO: Profimedia

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