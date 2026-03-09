Igralca Imogen Poots in James Norton sta leta 2023 po petih letih razmerja in enoletni zaroki prekinila zvezo. Njuna pot se je začela leta 2017, ko sta sodelovala pri predstavi Belleville, kar je vodilo v zvezo leta 2018 in zaroko leta 2022.

Kaj je Imogen Poots razkrila o njunem razhodu?

Mediji so njuno razmerje pogosto idealizirali, toda Imogen Poots je za revijo Tatler dejala, da je resničnost zasebnega življenja tudi pri njiju bila mnogo bolj kompleksna. Izpostavila je, da javnost pogosto ne vidi dejanske globine in narave odnosa med dvema osebama, paparace pa je označila za 'absurdne'.

Imogen Poots

Kot primer je navedla dramatične spremembe v obnašanju medijev do slavnih v zadnjih 50 letih. Omenila je Meryl Streep, ki je bila v svojih dvajsetih bistveno manj pod medijskim pritiskom. "Vedno pomislim, kako se je Meryl Streep v dvajsetih letih srečevala s partnerji. Obstaja veliko njenih slik s premier, a le ena ali dve sredi ulice. To je bil povsem drugačen čas," je v omenjenem intervjuju povedala Imogen Poots, a mnogi oboževalci so mnenja, da je s tem intervjujem želela zgolj preusmeriti pozornost, saj se po Nortonovih besedah zdi, da je bila prav ona kriva za njun razhod.

Kaj je o razhodu povedal James Norton?

James Norton je javno večkrat spregovoril o bolečem koncu svoje zaroke z Imogen Poots, kar se je po poročanju več medijev, med drugim tudi HELLO!, zgodilo nepričakovano. Lani med pogovorom na festivalu Glastonbury je angleški igralec razkril: "Zgodilo se je nenadoma in zgodilo se je meni, moje življenje se je za vedno spremenilo, popolnoma je spremenilo smer."

"Mislil sem, da sem izgubil osebo, a izgubil sem tudi življenje, ki sem ga nameraval živeti, in otroke, ki sva jim dala imena, in vse te stvari," je še dodal v omenjenem pogovoru vidno prizadet igralec.

James Norton

Po razhodu se je osredotočil na osebno rast

Po nepričakovanem razhodu se je James Norton osredotočil na osebno rast. "In pravzaprav sem v zadnjem letu in pol zaradi tega doživel največjo spremembo," je povedal med pogovorom na festivalu Glastonbury in dodal: "In počutim se, kot da sem odrasel. Počutim se, kot da sem postal moški. To je noro."

James Norton

Razkril je tudi, kaj mu je pomagalo preboleti ta nepričakovan razhod. Poleg prijateljev in družine je omenil tudi oddih, ki ga je preživel v budistični skupnosti, in prav to mu je v veliki meri pomagalo, da se je postavil nazaj na noge po razhodu.

Kaj je bil uradno razlog za njun razhod?

Ko so mediji, med drugim tudi The Sun, sprva poročali o njunem razhodu, so navedli, da sta se po petih letih skupnega življenja oddaljila zaradi natrpanega urnika. Viri so dejali, da je njuno "izredno zasedeno delovno življenje otežilo njune stike", kar je pogost izziv v industriji zabave.

James Norton in uspešnica Nowhere Special

James Norton je sicer znan igralec, ki igra v številnih uspešnicah. Med njimi je tudi film Nowhere Special, ki si ga lahko od 10. marca naprej ogledate tudi na VOYO!

V drami Nikjer posebej, ki je navdahnjena z resničnimi dogodki, spremljamo 35-letnega čistilca oken, ki svoje življenje v celoti posveti vzgoji sina, potem ko mu je mati umrla med porodom. Ko zdravniki Johnu (James Norton) diagnosticirajo bolezen, zaradi katere mu je ostalo le še nekaj mesecev življenja, je odločen, da svojemu triletnemu sinu poišče novo, popolno družino.

Nikjer posebej

