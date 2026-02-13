Bila je njegova največja opora vse do smrti

James Van Der Beek, zvezda Dawson's Creeka, je 11. februarja umrl po diagnozi raka debelega črevesa. Star je bil 48 let. Za seboj je pustil ženo Kimberly Van Der Beek in njunih šest otrok.

Žalostno novico je na Instagramu sporočila prav njegova žena Kimberly, kjer je zapisala: "Naš ljubljeni James David Van Der Beek je danes zjutraj mirno zaspal. Svoje zadnje dni je preživel prežet s pogumom, vero in dostojanstvom. Veliko je še za povedati o njegovih željah, njegovi ljubezni do človeštva in svetosti časa. Ti dnevi bodo še prišli. Za zdaj vas prosimo za spoštovanje naše zasebnosti, medtem ko žalujemo za našim ljubljenim možem, očetom, sinom, bratom in prijateljem."

Kdaj in kje sta se spoznala?

James Van Der Beek in Kimberly sta se spoznala leta 2009 v Izraelu in se že naslednje leto poročila. V 16-letnem zakonu sta zgradila veliko družino s šestimi otroki. Njihova imena so: Olivia (rojena 2010), Joshua (2012), Annabel (2014), Emelia (2016), Gwendolyn (2018) in Jeremiah (2021), poroča revija People.

icon-expand Kimberly Brook in James Van Der Beek FOTO: Profimedia

Njegova največja opora v težkih časih

Kimberly je bila Jamesu Van Der Beeku največja opora med njegovo boleznijo z rakom. Igralec je v intervjuju za Good Morning America dejal, da ga je njena skrb naučila, kaj je brezpogojna ljubezen. Zaradi bolezni se je moral naučiti prositi za pomoč in jo tudi sprejeti, kar je videl kot blagoslov. V objavi na Instagramu ob njuni obletnici leta 2025 je James zapisal ganljivo sporočilo: "Kimberly, ti si najbolj izjemno človeško bitje, kar sem jih kdaj srečal. Nekega dne bom povedal zgodbo, kaj si pretrpela v zadnjih dveh letih in kako si se znova in znova pojavljala. Ne samo, da si mi rešila življenje ... pokazala si mi, kaj pomeni živeti." "Ni besed, s katerimi bi opisal, kako zelo te ljubim in cenim. Brez tebe ne bi mogel," je še dodal v tej ganljivi objavi ob njuni 15. obletnici poroke.

Izjemna podpora tudi pred boleznijo

Tudi pred diagnozo je James Kimberly pogosto hvalil. V objavi za deseto obletnico poroke leta 2020 je zapisal: "Kimberly, navdušuješ me. Tvoj pogum, nežnost in tvoja nepripravljenost, da se zadovoljiš z manj, kot je lahko in mora biti. Si najboljši človek, kar jih poznam. Ljubim te in veselim se, da bom s teboj še dolga leta."

Pred Kimberly je bil poročen s Heather McComb

Preden se je zvezdnik Dawson's Creeka James Van Der Beek spoznal Kimberly, je bil že poročen z igralko Heather McComb. Njun zakon, v katerega sta vstopila leta 2003, se je zaključil s sporazumnim razhodom leta 2009, kot navaja People. "Razšla sta se popolnoma prijateljsko in ostajata dobra prijatelja," je takrat povedal njegov predstavnik.

Heather McComb je sicer prav tako znana igralka, vidimo pa jo lahko v seriji Miza za pet (Party of Five), filmu 2012: Supernova, trilerju A Deadly Connection, romantični komediji Sweet Home Carolina in še številnih drugih uspešnicah.

icon-expand James van der Beek in Heather McComb FOTO: Profimedia

James Van Der Beek in igralska kariera

Tudi James Van Der Beek je imel sicer zelo uspešno igralsko kariero. Videli smo ga lahko v številnih uspešnicah, brez dvoma pa si ga bomo najbolj zapomnili po njegovi vlogi v dramski seriji Simpatije (Dawson's Creek), komediji z naslovom Pravila slačenja in komični seriji Zmešana soseda iz stanovanja 23.

Enega izmed njegovih filmov si lahko ogledate tudi na VOYO, in sicer dramo z naslovom Ukradeno življenje (Stolen Lives), v kateri igra tudi Jon Hamm.

icon-expand Ukradeno življenje FOTO: VOYO

