Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi

Serija Stranger Things, ki jo ustvarjata brata Duffer, že od premiere velja za eno najvplivnejših sodobnih televizijskih produkcij. Združuje elemente znanstvene fantastike, grozljivke in nostalgije osemdesetih let, ob tem pa slovi po kompleksnih likih in temačni atmosferi.

V četrti sezoni se je zgodba poglobila v psihološke travme likov, kar je odprlo prostor za enega najbolj dodelanih zlikovcev v zgodovini serije. Jamie Campbell Bower je prevzel vlogo Petra Ballarda, ki se razkrije kot Vecna, entiteta, povezana z Upside Downom in izvorom zla v Hawkinsu, poroča revija Wonderland. Njegova interpretacija ni temeljila zgolj na grožnji in grozi, temveč na notranjem razpadu, bolečini in občutku izključenosti. Prav ta človeška dimenzija je Vecno povzdignila nad klasičnega negativca in ustvarila lik, ki je hkrati strašljiv in tragičen, še dodajajo pri omenjeni reviji. Bowerjeva telesna preobrazba, dolgotrajen proces maskiranja in izjemno intenzivna igra so poskrbeli, da je lik postal kulturna referenca in eden najbolj prepoznavnih antagonistov sodobne televizije. Njegov nastop je odločilno prispeval k uspehu tako četrte kot pete sezone.

Drugi znani filmi in projekti Jamieja Campbella Bowerja

Jamie Campbell Bower je znan tudi po svojem nastopu v svetovno znanih franšizah, kot sta Harry Potter in Somrak. Poleg omenjenih franšiz je Jamie Campbell Bower nastopil še v več drugih opaznih projektih. Med njimi izstopa glavna vloga Jaceja Herondalea v filmu Instrumenti smrti: Mesto kosti, filmski adaptaciji priljubljene knjižne serije Cassandre Clare, kjer je igral neustrašnega lovca senc. Nastopil je tudi v filmih Sweeney Todd: Hudičev brivec, Camelot in Rokenroler, s čimer je pokazal razpon med zgodovinskimi, fantazijskimi in sodobnimi vlogami.

Poleg igranja se ukvarja tudi z glasbo, saj je bil ustanovni član in vokalist rock skupine Counterfeit, kar dodatno potrjuje njegovo umetniško vsestranskost.

Jamie Campbell Bower v svetu Harryja Potterja

Preden je postal Vecna, je Jamie Campbell Bower že pustil pečat v eni največjih filmskih franšiz vseh časov. V svetu Harryja Potterja je upodobil mladega Gellerta Grindelwalda, enega najnevarnejših čarovnikov v zgodovini čarovniškega sveta. Pojavi se v filmu Harry Potter in svetinje smrti – 1. del v povratnih prizorih, kjer je s svojo bledo pojavo, prodornim pogledom in skrivnostno energijo takoj pritegnil pozornost gledalcev.

Vloga Caiusa v franšizi Somrak

Še pred Harryjem Potterjem pa so številni gledalci Jamieja Campbella Bowerja spoznali v filmski sagi Somrak. V filmu Mlada luna je upodobil Caiusa, enega izmed treh starodavnih voditeljev vampirskega klana Volturi. Čeprav ni bil v ospredju zgodbe, je njegov lik predstavljal hladno, neizprosno in avtoritativno silo, ki skrbi za ohranjanje pravil vampirskega sveta.

Bower se je v tej vlogi pojavil tudi v kasnejših delih Jutranja zarja – 1. del in Jutranja zarja – 2. del, kjer je njegov lik dodatno utrdil pomen Volturov v širši zgodbi. Prav ta vloga je bila za mnoge oboževalce prvi stik z igralcem, ki je že takrat pokazal talent za upodabljanje temačnih in kompleksnih likov.

