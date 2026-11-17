Vloga Aragorna velja za eno najbolj ikoničnih v zgodovini fantazijskega filma, zato ni presenetljivo, da je novica močno ganila tudi Jamieja Dornana. Pred njim je ta lik upodobil Viggo Mortensen, ki ga oboževalci še danes povezujejo z Aragornom.
Ko je bilo potrjeno, da bo Jamie Dornan, ki ga številni poznajo iz filmov Petdeset odtenkov sive, prevzel eno najbolj ikoničnih vlog v zgodovini fantazijskega filma, ga je povsem prevzelo. Igralec je razkril, da je ob novici, da bo v novem filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum igral Aragorna, celo jokal.
Priznal, da je potočil tudi nekaj solz
Novi film iz sveta Gospodarja prstanov bo občinstvo znova popeljal v Srednji svet, v središču zgodbe pa bo lov na Golluma. Pomembno vlogo bo imel tudi mladi Aragorn, ki ga bo tokrat upodobil Jamie Dornan.
Igralec je v pogovoru za Entertainment Tonight priznal, da ga je novica o vlogi močno ganila. "Jokal sem. Res sem jokal," je dejal in dodal: "To so sanje. Neverjetna čast je postati del tega sveta, še posebej kot lik, ki ga imamo vsi tako radi."
Kdo je 44-letni Jamie Dornan?
Danes 44-letni severnoirski igralec je svetovno slavo dosegel z vlogo Christiana Greya v trilogiji Petdeset odtenkov sive. Pred tem je navdušil v priznani britanski seriji The Fall, pozneje pa tudi v filmu Belfast in uspešni seriji The Tourist.
Čeprav ga marsikdo še vedno povezuje predvsem z erotično filmsko franšizo, si je v zadnjih letih ustvaril precej širši igralski ugled.
Vloga, ki jo je proslavil Viggo Mortensen
Ko govorimo o Aragornu, se večina ljubiteljev fantazije najprej spomni na Vigga Mortensena. Dansko-ameriški igralec je v trilogiji režiserja Petra Jacksona med letoma 2001 in 2003 ustvaril eno najbolj cenjenih filmskih upodobitev vseh časov.
Aragorn je bil v zgodbi zakoniti dedič prestola Gondorja, ki se sprva skriva pod imenom Potepuh (Strider). Iz skrivnostnega popotnika se skozi trilogijo razvije v enega največjih junakov Srednjega sveta in pozneje tudi njegovega kralja.
Zakaj je vloga Aragorna tako pomembna?
Aragorn velja za enega najbolj priljubljenih likov v celotni Tolkienovi zgodbi. V filmski trilogiji, ki jo je režiral Peter Jackson, ga je upodobil Viggo Mortensen in ustvaril eno najbolj slavnih fantazijskih vlog vseh časov.
Prav zaradi tega je vsak igralec, ki prevzame ta lik, pod drobnogledom oboževalcev. Dornanova naloga bo še posebej zahtevna, saj ne bo igral le nove različice Aragorna, temveč mlajšo različico junaka, ki ga mnogi še danes povezujejo izključno z Mortensenom.
Dornan se primerjav ne boji, a ostaja spoštljiv
Igralec se zelo dobro zaveda, kako pomembna je Mortensenova zapuščina. Kot je povedal v intervjuju za L'Officiel ob prevzemu te vloge 'čuti določeno odgovornost'.
"Aragorn bo zame vedno Viggo. Njegova izvedba je ena mojih najljubših igralskih predstav vseh časov. Počaščen sem, da lahko poskusim poustvariti vsaj del energije, ki jo je prinesel temu liku," je dejal. Ob tem je poudaril, da nikakor ne skuša prekositi svojega predhodnika.
Prav ta spoštljiv odnos je med številnimi oboževalci naletel na pozitiven odziv.
O čem bo govoril novi film?
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum režira Andy Serkis, ki se bo vrnil tudi v vlogi Golluma. Film bo umeščen med dogodke iz Hobita in prvega dela trilogije Gospodar prstanov. Zgodba bo spremljala Aragorna in Gandalfa med iskanjem Golluma, preden hobiti zapustijo Šajersko.
Poleg Dornana se v franšizo vračajo tudi Ian McKellen kot Gandalf, Elijah Wood kot Frodo in Lee Pace kot Thranduil. Med novimi obrazi pa naj bi bili tudi Kate Winslet, Leo Woodall in Anya Taylor-Joy.
Eden najbolj pričakovanih filmov leta 2027
Franšiza Gospodar prstanov velja za eno najuspešnejših v zgodovini filma, zato ni presenetljivo, da je vsaka nova vrnitev v Srednji svet deležna velike pozornosti. Prav zaradi tega so vse oči uprte v Jamieja Dornana, ki bo moral prepričati generacije gledalcev, da je lahko dostojen naslednik Vigga Mortensena.
Vir: People, Variety, Entertainment Tonight, Hollywood Life
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