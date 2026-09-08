Še junija sta si dala ujemajoči se tetovaži, zdaj je njune ljubezni konec

Ljubezenska zgodba Eme Dragišić in Jana Zoreta, ki se je začela pred televizijskimi kamerami v resničnostnem šovu Kmetija, se je končala. Jan je namreč že pred časom med gostovanjem pri youtuberju Peru Martiču potrdil, da z Emo nista več skupaj.
Par je po koncu oddaje svojo zvezo nadaljeval tudi zunaj televizijskih kamer. Številni gledalci so njuno razmerje spremljali z zanimanjem, saj sta po šovu delovala usklajeno in govorila tudi o skupni prihodnosti.
Kje je Jan potrdil govorice o razhodu?
Novico o razhodu je Jan razkril med gostovanjem pri ustvarjalcu vsebin Peru Martiču. Ob tem ni želel podrobneje govoriti o razlogih za konec zveze, je pa potrdil, da je ponovno samski in da je moral odpeljati svoje stvari.
Med njima je preskočila iskrica v Kmetiji
Ema in Jan sta se spoznala med snemanjem ene od sezon priljubljenega šova Kmetija. Njuna naklonjenost je bila opazna že med oddajo, po koncu snemanja pa sta zvezo nadaljevala tudi v zasebnem življenju.
V preteklih intervjujih sta namigovala na skupne načrte, še junija letos pa sta za Zadovoljna.si spregovorila o velikem koraku v zvezi ter pokazala ujemajoči se tetovaži. Jan si je namreč dal tetovirati Emino oko, Ema pa njegovo ime. Zato je novica o razhodu številne njune sledilce še toliko bolj presenetila.
"Situacija je toksična že eno leto"
Jan je ob razkritju razhoda povedal, da težave niso nastale čez noč. Po njegovih besedah je bila situacija med njima zahtevna že dlje časa. "Situacija je toksična že eno leto," je dejal, več podrobnosti o razlogih za razhod pa ni želel razkriti. Z družbenih omrežij so bile odstranjene tudi nekatere njune skupne fotografije, kar je še dodatno podžgalo ugibanja o resničnem koncu njune zveze.
Jan preboleva razhod, njegov brat Žan pa živi povsem drugačno zgodbo
Medtem ko je Jan potrdil konec zveze z Emo, njegov brat dvojček Žan Zore uživa v srečni zvezi s Tamaro. Brata smo spoznali v šovu Kmetija, danes pa se zdi, da se na ljubezenskem področju njuni zgodbi odvijata v povsem različnih smereh. Več o Žanu in Tamari si lahko preberete TUKAJ!
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