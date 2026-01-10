Je to najlepša babica na svetu?

Jane Fonda, rojena 21. decembra 1937, je že več kot šest desetletij prisotna v medijih in velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti na svetu. Ta 88-letna igralka in aktivistka je svojo kariero v Hollywoodu začela že v zgodnjih 60. letih.

Najbolj znane uspešnice, v katerih igra Jane Fonda

Jane Fonda si je sloves vrhunske igralke ustvarila z vlogami v številnih uspešnicah. Med njene najbolj znane filme spadajo:

icon-expand Jane Fonda - zvezdnica je še vedno videti odlično. FOTO: Profimedia

Klute: Vloga prostitutke Bree Daniel ji je leta 1971 prinesla prvega oskarja. Coming Home: Upodobitev vloge Sally Hyde v tej drami o vietnamski vojni ji je leta 1978 prinesla še enega oskarja. Nine to Five: Kultna komedija iz leta 1980, ki obravnava vprašanja diskriminacije na delovnem mestu, jo je utrdila kot vsestransko igralko. Kritiki poudarjajo njeno edinstveno zmožnost prehajanja med žanri, od intenzivnih dram do lahkotnih komedij. To dokazuje njen izjemen igralski razpon in jo uvršča med najbolj cenjene umetnike njenega časa. Poleg izjemne igralske kariere pa Fonda nikoli ni bila samo igralka; svoje ime je posodila številnim socialnim in političnim gibanjem.

Jane Fonda kot aktivistka

Jane Fonda se ni omejevala zgolj na vloge v scenarijih; že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je postala eden najglasnejših glasov proti vietnamski vojni. Njena neomajna prepričanja so jo kasneje pripeljala tudi do aktivnega zagovorništva ženskih pravic, kjer je vztrajno opozarjala na neenakosti in se borila za pravično družbo.

V zadnjem času se je njena pozornost usmerila k globalnemu problemu podnebnih sprememb, kjer deluje kot zagovornica okoljevarstva in trajnostnih rešitev. Svojo energijo in vpliv posveča opozarjanju na nujnost takojšnjega ukrepanja in izobraževanju javnosti.

icon-expand Jane Fonda FOTO: AP

Še vedno je videti odlično

Danes, pri zrelih 88 letih, Jane Fonda še vedno preprosto sije. Na nedavnih podelitvah nagrad je ponovno ukradla pozornost in zasenčila mnogo mlajše kolegice. Njena brezhibna eleganca, s samozavestnim nasmehom in držo, ki izraža moč in prefinjenost, potrjuje, da leta niso ovira, temveč priložnost za rast in še večji sijaj.

V pogovoru za The New York Times je lani delila svoje mnenje, da se pri svojih 87. letih sploh ne počuti stara, temveč da se v resnici počuti mlajša, kot je bila v svojih dvajsetih letih. "Ne počutim se kot stara oseba. Sem veliko mlajša, kot sem bila v svojih dvajsetih, v vseh pogledih, ki so pomembni," je dejala v omenjenem intervjuju.

icon-expand Jane Fonda - nekoč FOTO: Profimedia

Kaj je njena skrivnost?

"Delam vse, kar sem vedno, le počasneje," je nekoč povedala za People in dodala: "Včasih sem tekla, zdaj pa rada hodim. Rada sem na prostem v gozdu, še posebej rada se sprehajam po hribih in po gričih."

Njen vadbeni režim sicer vključuje uravnoteženo kombinacijo vadbe za moč, redno hojo, specifičnih razteznih vaj in joge, kar poudarja njeno predanost celovitemu pristopu k telesnemu in duševnemu zdravju. Ta discipliniran pristop ni novost v njenem življenju; v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je ustanovila svoj fitnes studio in izdala legendarne videokasete "Jane Fonda's Workout", ki so revolucionarno spremenile način, kako so ženske po vsem svetu telovadile doma, še poroča People.

"Nisem imela pojma, da bodo moji videoposnetki postali takšen fenomen," je še dejala Fonda za People in dodala: "Ko sem začenjala, ženskam ni bilo na voljo veliko zahtevnih oblik vadbe. Osnovne vadbe sem se naučila od karizmatične učiteljice Leni Kasden v 70. letih."

icon-expand Jane Fonda FOTO: Profimedia

icon-expand Jane Fonda FOTO: Profimedia

