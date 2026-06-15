Zaroka pri 75-ih: vroča igralka dokazuje, da lahko tudi pozneje v življenju najdeš ljubezen

Igralska legenda Jane Seymour se po skoraj treh letih ljubezni pripravlja na svojo peto poroko. Njen izbranec je John Zambetti, ki jo je osvojil s toplino, humorjem in iskrenostjo.

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Kako sta se spoznala Jane Seymour in John Zambetti?

Kot poroča revija People, sta se Jane Seymour in John Zambetti spoznala pred približno tremi leti, ko sta se oba znašla v življenjskem obdobju, ko nista več iskala drame, temveč mir, spoštovanje in partnerstvo. Zambetti, 78-letni glasbenik skupine The Malibooz in nekdanji zdravnik urgentne medicine, je v intervjuju za People povedal, da je Jane "najbolj izjemna ženska, kar jih je srečal".

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Seymourjeva je za People dodala, da je bil trenutek njunega srečanja popoln: "Oba sva bila pripravljena na nekaj resničnega." Igralka, ki ima iz štirih preteklih zakonov šest otrok, je poudarila, da so njeni otroci Johna sprejeli takoj, kar je zanjo pomenilo ogromno.

icon-expand John Zambetti in Jane Seymour FOTO: Profimedia

Zaroka, ki se je spremenila v komedijo

Čebele je Zambetti sprva razmišljal o spektakularni zaroki – celo o tem, da bi v njuno zaroko vključil Micka Jaggerja (pevca skupine The Rolling Stones) – je načrt hitro opustil. Kot piše People, je ideja vključevala večerjo z Jaggerjem, na kateri bi se ta pretvarjal, da je "po nesreči" našel prstan. John je pozneje priznal, da je bil načrt "popolnoma absurden".

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"Začel sem razmišljati, da bi Mick prišel s svojo ženo. Dal mu bom prstan. Nato jo bom zaprosil in rekel ... da nimam prstana. Mick pa bo rekel: 'Oh, jaz imam prstan'," je za People o tej nori ideji povedal Zambetti.

icon-expand John Zambetti in Jane Seymour FOTO: Profimedia

Kako je Zambetti dejansko zaročil Jane?

Namesto tega je izbral nekaj veliko bolj intimnega. Odločil se je za preprosto zaroko v njuni spalnici v Malibuju, dan pred njenim rojstnim dnevom. In prav tam se je zgodila scena, ki bi jo zlahka vključili v romantično komedijo. Ko je John odprl škatlico, je prstan – kot poroča People – "poletel iz nje, pristal na postelji in se zakotalil pod njo".

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Zambetti se je poskušal skloniti, da bi ga pobral, a se je zataknil pod posteljo. Jane Seymour je v smehu povedala: "Nisva nosila oblačil, on pa je ostal ujet pod posteljo!" Ko mu je 'odpovedalo koleno', je situacija postala še bolj kaotična. Namesto solz sreče sta se valjala po tleh od smeha. "To je bil najbolj nepopoln, a najbolj popoln trenutek," je za People povedala igralka.

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