Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Jane Seymour - tiktok
Trači

Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20

N. Č.
12. 03. 2026 04.00
0

Jane Seymour je na TikToku objavila videoposnetek, ki je hitro postal viralen. Na njem lahko vidimo 75-letno igralko v odlični formi med vadbo reformer pilatesa.

Jane Seymour, britanska igralka, ki je 15. februarja dopolnila že 75 let, je še vedno v odlični formi. To prikazuje tudi viralni videoposnetek, ki ga je zvezdnica delila na svojem TikTok profilu. Na videoposnetku lahko vidimo privlačno 75-letnico med izvajanjem vaj, ki ji pomagajo ohranjati vitalnost.

To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu
Preberi še
To je vadba, ki je obnorela ženske po vsem svetu

Gre za priljubljeno vadbo, ki jo poznamo pod imenom reformer pilates. Gre za posebno različico pilatesa, ki je vedno bolj priljubljena in razširjena tudi med Slovenkami. Vaje se izvajajo na posebni napravi, imenovani reformer. Več o reformer pilatesu si lahko preberete TUKAJ!

Reformer pilates je vedno bolj priljubljen.
Reformer pilates je vedno bolj priljubljen.FOTO: Shutterstock
To je vadba, ki jo morate preizkusiti
Preberi še
To je vadba, ki jo morate preizkusiti

Jane Seymour navdušuje s svojo vitalnostjo

Ali je lahko ženska pri 75 letih videti kot milijon dolarjev in se tako tudi počuti? Jane Seymour dokazuje, da je to absolutno mogoče! Na TikToku nas je nedavno pustila brez besed, ko je v športnem nedrčku in pajkicah pokazala, da kljub svoji starosti še vedno v odlični formi.

"Ostati močna, se raztezati in se smejati pri 75 letih," je zapisala ob objavi videoposnetka na TikToku in dodala: "Obožujem pilates!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O svoji vadbeni rutini je že spregovorila

"Preden vstanete, migajte kot riba. Premikajte hrbtenico, roke in stopala," je v lanskem letu povedala v intervjuju za People in pojasnila, da se za ta nasvet lahko zahvali prijateljici, ki je balerina. Pojasnila je tudi, da je ključnega pomena doslednost. Tudi kadar nima časa za izvajanje vaj doma, jih ne izpusti. Daily Mail poroča, da včasih izvaja vaje kar v kostumu na snemanju. "Ljudje se mi smejijo, a to počnem, medtem ko se učim besedila," je priznala in s tem dokazala, da za gibanje resnično ni izgovorov.

Kaj je skrivnost njene vitke linije?
Preberi še
Kaj je skrivnost njene vitke linije?

Prisega na mediteransko dieto

Poleg gibanja Jane Seymour posveča izjemno pozornost tudi svoji prehrani, ki je v veliki meri odraz načel mediteranske diete. Njena ljubezen do mediteranskega načina prehranjevanja temelji na prepričanju, da ta prehrana ni zgolj učinkovita, temveč tudi izjemno okusna, poroča Daily Mail. Vključuje obilo svežih paradižnikov, oliv in rib, ki so polni koristnih maščob in antioksidantov.

Dieta, zaradi katere je Melania pri 54 letih videti odlično
Preberi še
Dieta, zaradi katere je Melania pri 54 letih videti odlično

Njeno strategijo prehranjevanja dopolnjuje tudi navada, da največji obrok uživa opoldne. "Dan začnem s kavo in trdo kuhanimi jajci za beljakovine, polnovreden obrok pa pojem šele pozneje, okoli kosila, ker takrat resnično lahko uživam v njem," je dejala za Daily Mail in dodala, da rada uporablja zelenjavo, ki jo sama goji na svojem vrtu. Za prigrizke najraje posega po oreščkih, kot so pistacije, in hladni zelenjavi, denimo kumarah, zeleni in humusu, še dodajajo.

Jane Seymour
Jane Seymour FOTO: Profimedia
Nihče ji ne bi pripisal 74 let
Preberi še
Nihče ji ne bi pripisal 74 let
72-letnica: 'Seks je zdaj bolj strasten'
Preberi še
72-letnica: 'Seks je zdaj bolj strasten'

Več o njenih skrivnostih mladostnega videza pa si lahko preberete TUKAJ! Igralka med drugim priznava tudi, da je še vedno 'zelo spolno aktivna' in da je 'seks zdaj samo še bolj strasten'. Več o tem pa TUKAJ!

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com, dailymail.co.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jane Seymour Pilates mediteranska dieta zdravje pri 75 vadba za ženske reformer pilates vadna videz mladosten videz
Trači

Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?

Oddaje

Bosta Helena in Anastasia že nocoj izkoristili ključ?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1553