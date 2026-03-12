Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20

Jane Seymour, britanska igralka, ki je 15. februarja dopolnila že 75 let, je še vedno v odlični formi. To prikazuje tudi viralni videoposnetek, ki ga je zvezdnica delila na svojem TikTok profilu. Na videoposnetku lahko vidimo privlačno 75-letnico med izvajanjem vaj, ki ji pomagajo ohranjati vitalnost.

Gre za priljubljeno vadbo, ki jo poznamo pod imenom reformer pilates. Gre za posebno različico pilatesa, ki je vedno bolj priljubljena in razširjena tudi med Slovenkami. Vaje se izvajajo na posebni napravi, imenovani reformer. Več o reformer pilatesu si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Reformer pilates je vedno bolj priljubljen. FOTO: Shutterstock

Jane Seymour navdušuje s svojo vitalnostjo

Ali je lahko ženska pri 75 letih videti kot milijon dolarjev in se tako tudi počuti? Jane Seymour dokazuje, da je to absolutno mogoče! Na TikToku nas je nedavno pustila brez besed, ko je v športnem nedrčku in pajkicah pokazala, da kljub svoji starosti še vedno v odlični formi. "Ostati močna, se raztezati in se smejati pri 75 letih," je zapisala ob objavi videoposnetka na TikToku in dodala: "Obožujem pilates!"

O svoji vadbeni rutini je že spregovorila

"Preden vstanete, migajte kot riba. Premikajte hrbtenico, roke in stopala," je v lanskem letu povedala v intervjuju za People in pojasnila, da se za ta nasvet lahko zahvali prijateljici, ki je balerina. Pojasnila je tudi, da je ključnega pomena doslednost. Tudi kadar nima časa za izvajanje vaj doma, jih ne izpusti. Daily Mail poroča, da včasih izvaja vaje kar v kostumu na snemanju. "Ljudje se mi smejijo, a to počnem, medtem ko se učim besedila," je priznala in s tem dokazala, da za gibanje resnično ni izgovorov.

Prisega na mediteransko dieto

Poleg gibanja Jane Seymour posveča izjemno pozornost tudi svoji prehrani, ki je v veliki meri odraz načel mediteranske diete. Njena ljubezen do mediteranskega načina prehranjevanja temelji na prepričanju, da ta prehrana ni zgolj učinkovita, temveč tudi izjemno okusna, poroča Daily Mail. Vključuje obilo svežih paradižnikov, oliv in rib, ki so polni koristnih maščob in antioksidantov.

Njeno strategijo prehranjevanja dopolnjuje tudi navada, da največji obrok uživa opoldne. "Dan začnem s kavo in trdo kuhanimi jajci za beljakovine, polnovreden obrok pa pojem šele pozneje, okoli kosila, ker takrat resnično lahko uživam v njem," je dejala za Daily Mail in dodala, da rada uporablja zelenjavo, ki jo sama goji na svojem vrtu. Za prigrizke najraje posega po oreščkih, kot so pistacije, in hladni zelenjavi, denimo kumarah, zeleni in humusu, še dodajajo.

icon-expand Jane Seymour FOTO: Profimedia

Več o njenih skrivnostih mladostnega videza pa si lahko preberete TUKAJ! Igralka med drugim priznava tudi, da je še vedno 'zelo spolno aktivna' in da je 'seks zdaj samo še bolj strasten'. Več o tem pa TUKAJ!

