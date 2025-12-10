Nihče ji ne bi pripisal 74 let

Jane Seymour je ekskluzivno za revijo People izjavila, da se počuti 20 do 30 let mlajše. "Pravzaprav se moram zjutraj spomniti, koliko sem stara," je ekskluzivno povedala za revijo People. Trdi, da ima energijo, kot jo je imela pri 40 ali 50 letih, in ne razume, kam je šel čas.

Preberi še 72-letnica: 'Seks je zdaj bolj strasten'

Kaj je njena skrivnost?

Delo Jane Seymour poudarja, da ji delo pomaga ohranjati mladostni duh. Še vedno je zelo aktivna v igralskih vodah, na snemanjih pa včasih preživi celo med 12 in 14 ur dnevno, poroča revija People. Pri tem ne potrebuje spominskih kartic za scenarije, saj si še vedno zapomni cele strani besedila, še dodajajo.

icon-expand Jane Seymour FOTO: Profimedia

74-letna igralka verjame, da ji nenehno delo in stremljenje k izboljšanju svojih igralskih sposobnosti dajeta energijo. "Še naprej delam in se potiskam, da sem boljša v tem, kar počnem, ker ljubim svoje delo – mislim, da me to ohranja mlado," je dejala za People. Čas z družino Čas z družino je za Jane Seymour izjemno pomemben za ohranjanje mladostnega duha. Preživlja čas z vnuki in svojimi zdaj že odraslimi otroki. Čeprav so nekateri izmed njih že v zgodnjih 40-ih, je še vedno velik del njihovega družabnega življenja. To ji omogoča, da se ne počuti izključeno ali stereotipno umeščeno med "starejše ljudi, ki samo igrajo golf." "Niso me nikoli uvrstili v skupino 'Oh, zdaj ste starejša oseba. Preprosto se družite z ljudmi, ki ves čas igrajo golf'," je povedala za People malo v šali in malo za res.

Preberi še Zvezdnica je svoj 63. rojstni dan praznovala v stilu

Še vedno je spolno aktivna

Priznala je tudi, da je še vedno spolno aktivna. "Prihodnje leto bom stara 75 let in sem zelo spolno aktivna," je povedala za People in dodala, da je ponosna na svoje televizijske in filmske vloge, ki "ženskam določene starosti ali ljudem na splošno dajejo vtis, da ni nikoli prepozno, da se zaljubiš in da si lahko seksi, dokler se ti zahoče".

icon-expand Jane Seymour in John Zambetti FOTO: Profimedia

Preberi še Zvezdnica pri 85. ne skriva, česa si želi v postelji

Nekdanje Bondovo dekle

Jane Seymour je sicer nekdanje Bondovo dekle. Igrala je namreč v filmu Živi in pusti umreti iz leta 1973. Igrala je tudi v številnih drugih filmskih uspešnicah, nekatere izmed njih pa si lahko ogledate tudi na VOYO.

Preberi še Bila je Bondovo dekle, danes je neprepoznavna

Večerja za prijatelje (Friendsgiving) Komedija o praznovanju zahvalnega dne med prijatelji. Abby se s svojo prijateljico Molly zelo veseli sproščenega zahvalnega dneva. A načrti za mirno večerjo s puranom se kmalu pričnejo zapletati, ko na večerjo prideta Mollyjin novi fant in njena mama. Ker se na praznovanju pojavi še nekaj nepovabljenih gostov, se gostija hitro spremeni v kaos nepredstavljivih razsežnosti.

icon-expand Večerja za prijatelje FOTO: VOYO

Harry Wild Na snemanju priljubljene televizijske nadaljevanke se dogodi šokanten umor, ko se režiser med najbolj kontroverzno sceno zgrudi mrtev. Harry in Fergus se znajdeta v svetu zakulisnih spletk, skrivnih prehodov in obsedenosti, ki vodi v smrt. Med igralci, scenaristi in tehničnim osebjem se skriva morilec, a vsi igrajo svojo vlogo. Kdo je resnični zločinec?

icon-expand Harry Wild FOTO: VOYO

Vojna z dedkom (War with Grandpa) Vojna z dedkom je komedija, v kateri igralec Robert De Niro v vlogi dedka bije bitko s svojim vnukom za prosto sobo v družinski hiši. Osnovnošolec Peter je navdušen, ko izve, da bo njegov dedek Ed prišel živet v družinsko hišo. Ko pa se dedek preseli v njegovo sobo, sam pa mora na grozljivo podstrešje, mu ne preostane drugega, kot da dedku napove vojno, da svojo sobo dobi nazaj. S pomočjo prijateljev se Peter domisli neverjetnih načrtov, kako bi dedka prisilil, da mu sobo enostavno preda. A dedek je bolj žilav, kot je videti. Med njima se začne prava generacijska vojna, ki ima dramatične posledice.

icon-expand Vojna z dedkom FOTO: 24ur.com

Preberi še Sam doma: kateri lik ste glede na astrološko znamenje?

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.