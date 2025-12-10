Nihče ji ne bi pripisal 74 let

Jane Seymour je ekskluzivno za revijo People izjavila, da se počuti 20 do 30 let mlajše. "Pravzaprav se moram zjutraj spomniti, koliko sem stara," je ekskluzivno povedala za revijo People. Trdi, da ima energijo, kot jo je imela pri 40 ali 50 letih, in ne razume, kam je šel čas.
Kaj je njena skrivnost?
Delo
Jane Seymour poudarja, da ji delo pomaga ohranjati mladostni duh. Še vedno je zelo aktivna v igralskih vodah, na snemanjih pa včasih preživi celo med 12 in 14 ur dnevno, poroča revija People. Pri tem ne potrebuje spominskih kartic za scenarije, saj si še vedno zapomni cele strani besedila, še dodajajo.
74-letna igralka verjame, da ji nenehno delo in stremljenje k izboljšanju svojih igralskih sposobnosti dajeta energijo. "Še naprej delam in se potiskam, da sem boljša v tem, kar počnem, ker ljubim svoje delo – mislim, da me to ohranja mlado," je dejala za People.
Čas z družino
Čas z družino je za Jane Seymour izjemno pomemben za ohranjanje mladostnega duha. Preživlja čas z vnuki in svojimi zdaj že odraslimi otroki. Čeprav so nekateri izmed njih že v zgodnjih 40-ih, je še vedno velik del njihovega družabnega življenja. To ji omogoča, da se ne počuti izključeno ali stereotipno umeščeno med "starejše ljudi, ki samo igrajo golf."
"Niso me nikoli uvrstili v skupino 'Oh, zdaj ste starejša oseba. Preprosto se družite z ljudmi, ki ves čas igrajo golf'," je povedala za People malo v šali in malo za res.
Še vedno je spolno aktivna
Priznala je tudi, da je še vedno spolno aktivna. "Prihodnje leto bom stara 75 let in sem zelo spolno aktivna," je povedala za People in dodala, da je ponosna na svoje televizijske in filmske vloge, ki "ženskam določene starosti ali ljudem na splošno dajejo vtis, da ni nikoli prepozno, da se zaljubiš in da si lahko seksi, dokler se ti zahoče".
Nekdanje Bondovo dekle
Jane Seymour je sicer nekdanje Bondovo dekle. Igrala je namreč v filmu Živi in pusti umreti iz leta 1973. Igrala je tudi v številnih drugih filmskih uspešnicah, nekatere izmed njih pa si lahko ogledate tudi na VOYO.
Večerja za prijatelje (Friendsgiving)
Komedija o praznovanju zahvalnega dne med prijatelji. Abby se s svojo prijateljico Molly zelo veseli sproščenega zahvalnega dneva. A načrti za mirno večerjo s puranom se kmalu pričnejo zapletati, ko na večerjo prideta Mollyjin novi fant in njena mama. Ker se na praznovanju pojavi še nekaj nepovabljenih gostov, se gostija hitro spremeni v kaos nepredstavljivih razsežnosti.
Harry Wild
Na snemanju priljubljene televizijske nadaljevanke se dogodi šokanten umor, ko se režiser med najbolj kontroverzno sceno zgrudi mrtev. Harry in Fergus se znajdeta v svetu zakulisnih spletk, skrivnih prehodov in obsedenosti, ki vodi v smrt. Med igralci, scenaristi in tehničnim osebjem se skriva morilec, a vsi igrajo svojo vlogo. Kdo je resnični zločinec?
Vojna z dedkom (War with Grandpa)
Vojna z dedkom je komedija, v kateri igralec Robert De Niro v vlogi dedka bije bitko s svojim vnukom za prosto sobo v družinski hiši. Osnovnošolec Peter je navdušen, ko izve, da bo njegov dedek Ed prišel živet v družinsko hišo. Ko pa se dedek preseli v njegovo sobo, sam pa mora na grozljivo podstrešje, mu ne preostane drugega, kot da dedku napove vojno, da svojo sobo dobi nazaj. S pomočjo prijateljev se Peter domisli neverjetnih načrtov, kako bi dedka prisilil, da mu sobo enostavno preda. A dedek je bolj žilav, kot je videti. Med njima se začne prava generacijska vojna, ki ima dramatične posledice.
Vir: people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV