Jason Biggs in Jenny Mollen
Trači

Konec zgodbe, ločujeta se po 18 letih zakona

N. Č.
16. 05. 2026 04.00
4

Igralec Jason Biggs in njegova soproga Jenny Mollen se ločujeta. Kljub koncu zakona njun predstavnik zagotavlja, da ostajata v odličnih odnosih in se posvečata skupni vzgoji otrok.

Igralec Jason Biggs in njegova žena Jenny Mollen se ločujeta, kar je njun predstavnik v četrtek, 14. maja 2026, uradno potrdil za javnost prek revije People. Par, ki je bil poročen 18 let, ima dva sinova: 8-letnega Lazla in 12-letnega Sida.

Glavni fokus obeh staršev v tem trenutku ostaja nemotena skupna vzgoja otrok in zagotavljanje stabilnega družinskega okolja. Po uradnih navedbah ostajata v "odličnih odnosih", kar dokazuje tudi dejstvo, da sta le nekaj dni pred uradno objavo skupaj praznovala Biggsov 48. rojstni dan.

Jenny Mollen in Jason Biggs
Jenny Mollen in Jason BiggsFOTO: Profimedia

Kako sta se spoznala?

Srečala sta se na setu filma leta 2008. Poročila sta se dvakrat – najprej aprila na skrivaj, nato pa še enkrat julija s proslavo v Kaliforniji, piše People. Tekom let sta postala starša dvema sinovoma, pri čemer sta bila vedno pozorna na zasebnost svoje družine.

Jenny Mollen je kot pisateljica in igralka pogosto delila humoren vpogled v njun zakon na družbenih omrežjih, vendar sta kljub temu otroke skrivala pred javnostjo. "17 let tega. Vse najboljše za obletnico," je ob njuni lanski obletnici na Instagramu zapisala Mollenova, kar kaže na to, kako močno vez sta zgradila skozi leta skupnih izkušenj in starševstva.

Jenny Mollen in Jason Biggs
Jenny Mollen in Jason BiggsFOTO: Profimedia

Oba sta zgradila tudi uspešno kariero

Jason in Jenny sta karierno še vedno zelo aktivna. Jason Biggs, ki se ga vsi spominjamo po vlogi Jima v sagi Ameriška pita, je pred kratkim režiral svoj prvi film, pojavil pa se je tudi v Prime Video seriji Operation Taco Gary's, poroča People.

Jenny Mollen pa ostaja uspešna avtorica dveh knjižnih uspešnic in prepoznaven obraz s televizijskih zaslonov v serijah, kot sta Girls in Chicago Fire. Trenutno sta oba prisotna v kinematografih s komedijo Influenced, kar potrjuje, da kljub razpadu njunega osemnajstletnega zakona ostajata profesionalca in zaveznika na umetniškem področju.

Jason Biggs in Jenny Mollen
Jason Biggs in Jenny MollenFOTO: Profimedia
Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Jason Biggs Jenny Mollen ločitev razhod
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

abmam 16. 05. 2026 11.20
Ostajata v odličnih odnosih? To je nerazumljivo!
dadinho10 16. 05. 2026 08.44
Po 18 letih se locujeta, obenem pa ostajata v odlicnih odnosih.... Zakaj pa se locujeta? Pa to dvoje ni ravno normalno za nadaljnje odnose... Pac, ni naravno....
abmam 16. 05. 2026 11.20
Dadinho, se strinjam s tabo.
Senca6 16. 05. 2026 12.17
to je amerika ...
