Iz dneva v dan bolj zaljubljena

Igralec Jason Momoa se je 18. junija pojavil na premieri novega filma Supergirl v Londonu. V filmu igra pomembno stransko vlogo Na dogodek, ki je potekal v predelu Leicester Square, je prišel v družbi svojih otrok in svojega dekleta . 46-letni zvezdnik je nosil temno sivo obleko, sestavljeno iz hlač, suknjiča in telovnika, kar je ustvarilo urejen in resen vtis, piše USA Today.

Jasonu so ob boku stali hči Lola Iolani (18) in sin Nakoa-Wolf (17), oba iz njegovega prejšnjega zakona z Liso Bonet . Otroka sta bila oblečena v šik temna oblačila, ki so se ujemala z očetovo izbiro, piše USA Today.

Še več zanimanja je vzbudila Adria Arjona, igralka in hčerka slavnega glasbenika Ricarda Arjone, ki je na premiero prišla v živahni rdeči obleki, še dodajajo. Momoa in Arjona sta svojo zvezo potrdila maja 2024. Njena živahna obleka je vnesla svežino v sicer umirjeno barvno paleto skupine.

Jason Momoa in njegova srčna izbranka Adria Arjona sta tudi tokrat na rdeči preprogi delovala izjemno zaljubljeno, sproščeno in usklajeno. Med poziranjem sta si izmenjala več toplih pogledov, nasmehov in celo poljubov, kar je hitro pritegnilo pozornost fotografov in oboževalcev.

Njuna telesna govorica je razkrivala močno povezanost – od nežnih dotikov do sproščenega smeha, ki je spremljal njun prihod. Par, ki je svojo zvezo potrdil maja 2024, tako znova dokazuje, da njuna ljubezen iz dneva v dan le še raste, kar je bilo na londonski premieri še posebej očitno.