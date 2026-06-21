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Jason Momoa in Adria Arjona
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Iz dneva v dan bolj zaljubljena

N. Č.
21. 06. 2026 09.54
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Jason Momoa je na londonski premieri filma Supergirl zablestel v družbi otrok in svoje srčne izbranke Adrie Arjona. Na rdeči preprogi sta delovala neverjetno usklajeno in zaljubljeno.

Igralec Jason Momoa se je 18. junija pojavil na premieri novega filma Supergirl v Londonu. V filmu igra pomembno stransko vlogo Na dogodek, ki je potekal v predelu Leicester Square, je prišel v družbi svojih otrok in svojega dekleta. 46-letni zvezdnik je nosil temno sivo obleko, sestavljeno iz hlač, suknjiča in telovnika, kar je ustvarilo urejen in resen vtis, piše USA Today. 

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Poziral v družbi otrok

Jasonu so ob boku stali hči Lola Iolani (18) in sin Nakoa-Wolf (17), oba iz njegovega prejšnjega zakona z Liso Bonet. Otroka sta bila oblečena v šik temna oblačila, ki so se ujemala z očetovo izbiro, piše USA Today. 

Jason Momoa in Adria Arjona
Jason Momoa in Adria Arjona FOTO: Profimedia

Največ zanimanja je vzbudila njegova srčna izbranka

Še več zanimanja je vzbudila Adria Arjona, igralka in hčerka slavnega glasbenika Ricarda Arjone, ki je na premiero prišla v živahni rdeči obleki, še dodajajo. Momoa in Arjona sta svojo zvezo potrdila maja 2024. Njena živahna obleka je vnesla svežino v sicer umirjeno barvno paleto skupine. 

Jason Momoa in njegova srčna izbranka Adria Arjona sta tudi tokrat na rdeči preprogi delovala izjemno zaljubljeno, sproščeno in usklajeno. Med poziranjem sta si izmenjala več toplih pogledov, nasmehov in celo poljubov, kar je hitro pritegnilo pozornost fotografov in oboževalcev. 

Njuna telesna govorica je razkrivala močno povezanost – od nežnih dotikov do sproščenega smeha, ki je spremljal njun prihod. Par, ki je svojo zvezo potrdil maja 2024, tako znova dokazuje, da njuna ljubezen iz dneva v dan le še raste, kar je bilo na londonski premieri še posebej očitno.

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O čem govori film?

Film Supergirl, ki se bo premierno predvajal konec junija, prikazuje bitko glavne junakinje z nezemeljskim sovražnikom Kremom. Momoa igra Loba, antiheroja, ki se s Supergirl zaplete v konflikt, piše USA Today. 

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Jason Momoa in Adria Arjona
Jason Momoa in Adria ArjonaFOTO: Profimedia

Glavna igralka Milly Alcock se je premiere udeležila v beli obleki, kar je simbolno nasprotje temnim likom, ki jih sreča na svoji poti. Na obisku pri ITV studios je Momoa poudaril, da mu je vloga pisana na kožo, saj ima rad kompleksne like, ki niso tipični 'dobri fantje'. Njegovo navdušenje nad stripovskim svetom je osebno, saj ga spremlja že od mladosti, kar dodaja težo njegovi predstavi na velikem platnu.

Jason Momoa in soigralka Milly Alcock
Jason Momoa in soigralka Milly AlcockFOTO: Profimedia
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Vir: USA Today

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