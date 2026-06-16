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Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley
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Resnica o paru, ki že leta kljubuje hollywoodskim pravilom

N. Č.
16. 06. 2026 04.00
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On je eden najbolj karizmatičnih akcijskih igralcev Hollywooda, ona pa supermodel in poslovna ženska svetovnega formata. Skupaj sta že od leta 2010, a njuna zgodba je vse prej kot tipična hollywoodska romanca. Več pa v nadaljevanju.

Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley sta dokaz, da prava ljubezen ne potrebuje blišča, le predanost, humor in prijateljstvo. On je neustavljivi akcijski junak, ki ga poznamo iz filmov Transporter, Fast & Furious in The Expendables. Ona je supermodel, poslovna ženska in nekdanji angelček Victoria's Secret. Skupaj sta že več kot desetletje in njuna zgodba je ena najlepših, najbolj stabilnih in najbolj pristnih v svetu slavnih.

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Začetek, ki je presenetil oba: "Takoj sva začutila kemijo"

Njuna pot se je začela leta 2010 v Los Angelesu, kjer sta se srečala na enem izmed hollywoodskih dogodkov. Rosie je pozneje v Instagram Q&A, ki ga je povzel Daily Mail, razkrila, da je bila privlačnost med njima trenutna. "Takoj sva začutila kemijo," je zapisala takrat na družbenih omrežjih.

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O njunem odnosu je večkrat spregovorila tudi v intervjujih. Rosie je v intervjuju za Self Magazine priznala, da je bil Jason zanjo nekaj povsem novega. "Sva najboljša prijatelja. Vsak dan me nasmeji. Včasih se mi zdi, kot da pred njim sploh nisem imela pravega fanta," je povedala takrat.

Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley
Jason Statham in Rosie Huntington-WhiteleyFOTO: Profimedia

Ta iskrenost je hitro osvojila srca oboževalcev, saj je pokazala, da je njuna zveza zgrajena na pristni povezanosti, ne na hollywoodskem blišču.

Tudi visoka starostna razlika ni ovira

Med njima je 20 let starostne razlike, a Rosie je večkrat poudarila, da to na njun odnos nikoli ni imelo vpliva. V istem Instagram Q&A je zapisala: "Starost je samo številka!"

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Rosie pogosto pove, da je Jason eden najbolj prizemljenih, zaščitniških in duhovitih moških, kar jih pozna. Prav humor je tisti, ki ju povezuje. Jason je znan po svoji suhi britanski duhovitosti, Rosie pa po tem, da ga zna "spraviti na realna tla", kot se je pošalila v enem izmed intervjujev.

Rosie Huntington-Whiteley
Rosie Huntington-WhiteleyFOTO: Profimedia

Zaročena že od leta 2016, a poroka ni prioriteta

Jason je Rosie zasnubil januarja 2016, a poroke še nista načrtovala. Rosie je v intervjuju za Extra pojasnila, da se ne obremenjujeta s časovnicami: "Mislim, da bo čas prišel ... a to za naju ni velika prioriteta. Zelo sva srečna."

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V intervjuju za Self Magazine je dodala še: "Ko si z nekom dolgo časa, je pritisk, da se poročiš, ogromen ... a meni je veliko pomembneje, da sem v srečnem odnosu." Njuna filozofija je preprosta: poroka je le formalnost, ljubezen pa je vsakdan, ki ga živita skupaj. In to jima očitno odlično uspeva.

Jason Statham - znan po akcijskih filmih.
Jason Statham - znan po akcijskih filmih.FOTO: Profimedia

Družina, ki ju je še bolj povezala

Rosie in Jason imata dva otroka: sina Jacka, rojenega leta 2017, in hčerko Isabel, rojeno leta 2022. Rosie je v intervjuju za ELLE UK povedala, da je materinstvo spremenilo njen pogled na življenje. "Vedno sem se videla kot delovno žensko, a biti mama bo velik del mene," je takrat povedala in dodala: "Ne vidim več sebe kot številko ena. Zdaj želim skrbeti za druge." Jason redko govori o zasebnem življenju, a Rosie je večkrat poudarila, da je izjemno predan oče.

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Kako jima uspeva ostati eden najbolj stabilnih parov v Hollywoodu?

Njuna zveza je ena najdaljših in najstabilnejših v svetu slavnih, kar ni naključje. Rosie je večkrat poudarila, da je ključ v tem, da sta si najprej prijatelja, šele nato partnerja. "Sva najboljša prijatelja," je povedala za Self Magazine.

Jason Statham in Rosie Huntinton Whitely
Jason Statham in Rosie Huntinton WhitelyFOTO: Profimedia

Nikoli ne ustvarjata drame

Jason in Rosie ne izpostavljata svojega odnosa, ne komentirata govoric in ne ustvarjata drame. Namesto tega vlagata v družino, delo in medsebojno spoštovanje. Rosie je v enem izmed intervjujev dejala, da je Jason njen "varni prostor", on pa jo pogosto spremlja na dogodkih, čeprav sam ne mara pretirane pozornosti. Več si lahko preberete TUKAJ!

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Jason Statham je sicer najbolj znan po svojih adrenalinskih akcijskih filmih, ki so ga izstrelili med največje zvezdnike žanra. Eden takšnih vas čaka nocoj ob 20.10 na Kanalu A, kjer bodo predvajali uspešnico Dirka smrti.

 

Na VOYO pa si lahko ogledate še film V imenu kralja, kjer Jason prav tako igra glavno vlogo in znova pokaže, zakaj velja za enega najbolj karizmatičnih akcijskih igralcev svoje generacije.

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Vir: Self Magazine, ELLE UK, Extra TV, Daily Mail

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