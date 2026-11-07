Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Otok ljubezni Slovenija ima talent Ljubezen po domače Kmetija
Jay-Z
Trači

Po več kot 30 letih kariere ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel

S.B.
07. 11. 2026 04.00
0

Razkrit je glasbenik, ki bo prihodnje leto stopil na enega najbolj zaželenih odrov v glasbeni industriji. Na spektaklu ob polčasu finala lige ameriškega nogometa Super Bowl bo nastopil Jay-Z. Slavni raper bo tako prvič v karieri nastopil na tem odmevnem dogodku, čeprav je že vrsto let eden ključnih ljudi, ki sodelujejo pri izbiri glasbenih zvezd za ta spektakel.

Izberite Zadovoljna.si za svoj prednostni vir na Google.

Jay-Z prvič na odru Super Bowla

Ameriški raper Jay-Z, s pravim imenom Shawn Carter, bo glavna glasbena zvezda nastopa ob polčasu Super Bowla LXI, ki bo 14. februarja 2027 potekal na stadionu SoFi v Inglewoodu pri Los Angelesu. Novico so uradno potrdili NFL, Apple Music in Roc Nation.

Ali problemi z duševnim zdravjem opravičujejo njegovo vedenje?
Preberi še
Ali problemi z duševnim zdravjem opravičujejo njegovo vedenje?

"Od albuma Reasonable Doubt do nastopa na odru Super Bowla je bila dolga pot. Trideset let glasbe, dela in kulture na največjem svetovnem odru. Ta pot ostaja uresničitev sanj," je ob napovedi povedal Jay-Z.

Za 56-letnim glasbenikom je več kot tri desetletja uspešne kariere. Med njegovimi največjimi uspešnicami so Empire State of Mind, ki jo je posnel z Alicio Keys, 99 Problems in Hard Knock Life (Ghetto Anthem). Je tudi eden najuspešnejših raperjev vseh časov, dobitnik 25 grammyjev in vpliven poslovnež v glasbeni industriji.

Jay-Z
Jay-ZFOTO: Profimedia

Leta je izbiral druge izvajalce, zdaj bo nastopil sam

Zanimivo je, da Jay-Z Super Bowla ne pozna le kot glasbenik, temveč tudi kot človek, ki pomembno sooblikuje njegov glasbeni program.

Njegova družba Roc Nation od leta 2019 sodeluje z NFL pri glasbenem programu in produkciji nastopa ob polčasu. V tem času so na velikem odru nastopili številni svetovno znani glasbeniki, med njimi Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar in Bad Bunny.

Zdaj bo v središču pozornosti še sam. Po poročanju Los Angeles Timesa je imel Jay-Z kot producent in svetovalec pomembno vlogo pri izbiri izvajalcev v preteklih letih. Komisar lige NFL Roger Goodell je ob napovedi razkril, da si je že ob začetku sodelovanja z Roc Nation želel, da bi Jay-Z nekega dne tudi sam stopil na oder.

Beyonce in Jay Z
Beyonce in Jay ZFOTO: Profimedia

Bo na odru tudi Beyoncé?

Ob napovedi so se že pojavila ugibanja, ali se bo Jay-Z-ju na odru pridružila tudi njegova žena Beyoncé. Ta je na Super Bowlu že nastopila leta 2013, tri leta pozneje pa se je kot gostja pridružila nastopu skupine Coldplay.

Za zdaj ni uradne potrditve, da bo Beyoncé del prihodnjega nastopa. Prav tako še niso razkrili morebitnih drugih gostov ali podrobnosti glasbenega programa.

Ker je Jay-Z povezan z vrsto največjih imen svetovne glasbe, so možnosti za odmevna presenečenja številne. A do razkritja podrobnosti ostaja vprašanje gostov odprto.

Slavna pevka postala neprepoznavna, spremenila je celo svojo polt
Preberi še
Slavna pevka postala neprepoznavna, spremenila je celo svojo polt

Super Bowl je veliko več kot športni dogodek

Finale lige NFL je eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v ZDA, nastop ob polčasu pa je postal samostojen glasbeni spektakel, ki pritegne pozornost po vsem svetu. Za izvajalce je to priložnost, da se predstavijo pred izjemno širokim občinstvom, njihove nastope pa pogosto spremljajo tudi odmevni trenutki, presenečenja in posebni gostje.

Letošnji nastop Bad Bunnyja je znova pokazal, kako velik kulturni pomen ima ta oder. Zdaj bo naslednje poglavje pripadlo Jay-Z-ju, ki bo na njem združil svojo dolgoletno glasbeno kariero in vpliv, ki ga ima v zakulisju tega dogodka.

Super Bowl LXI bo na sporedu 14. februarja 2027, ko bo jasno tudi, ali je raper pripravil kakšno posebno presenečenje za občinstvo.

14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
Preberi še
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Vanity

Jay-Z Super Bowl glasba koncert NFL
Trači

Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj

Oddaje

Drina in Valentin sta zmagovalca prve sezone šova Love Island Adria

24ur.com Glavna zvezda polčasa Super Bowla bo Jay-Z
24ur.com Kako bo Usher 30-letno kariero strnil v 13-minutni nastop na Super Bowlu?
Zadovoljna.si Nepozaben trenutek: Rihanna po dveh letih znova osvojila oder
Cekin.si Ni slabo! Dobil bo milijone za eno uro nastopa v živo
24ur.com Hei'an: Če bomo imeli srečo, se lahko naš komad znajde v Maščevalcih
Zadovoljna.si Zvezdnice, ki so zablestele na glasbenem dogodku leta
24ur.com Pred Križankami: 20+2 leti domačega rap mejnika
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2008