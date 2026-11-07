Po več kot 30 letih kariere ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel

Jay-Z prvič na odru Super Bowla

Ameriški raper Jay-Z, s pravim imenom Shawn Carter, bo glavna glasbena zvezda nastopa ob polčasu Super Bowla LXI, ki bo 14. februarja 2027 potekal na stadionu SoFi v Inglewoodu pri Los Angelesu. Novico so uradno potrdili NFL, Apple Music in Roc Nation.

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"Od albuma Reasonable Doubt do nastopa na odru Super Bowla je bila dolga pot. Trideset let glasbe, dela in kulture na največjem svetovnem odru. Ta pot ostaja uresničitev sanj," je ob napovedi povedal Jay-Z. Za 56-letnim glasbenikom je več kot tri desetletja uspešne kariere. Med njegovimi največjimi uspešnicami so Empire State of Mind, ki jo je posnel z Alicio Keys, 99 Problems in Hard Knock Life (Ghetto Anthem). Je tudi eden najuspešnejših raperjev vseh časov, dobitnik 25 grammyjev in vpliven poslovnež v glasbeni industriji.

icon-expand Jay-Z FOTO: Profimedia

Leta je izbiral druge izvajalce, zdaj bo nastopil sam

Zanimivo je, da Jay-Z Super Bowla ne pozna le kot glasbenik, temveč tudi kot človek, ki pomembno sooblikuje njegov glasbeni program. Njegova družba Roc Nation od leta 2019 sodeluje z NFL pri glasbenem programu in produkciji nastopa ob polčasu. V tem času so na velikem odru nastopili številni svetovno znani glasbeniki, med njimi Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Rihanna, Usher, Kendrick Lamar in Bad Bunny. Zdaj bo v središču pozornosti še sam. Po poročanju Los Angeles Timesa je imel Jay-Z kot producent in svetovalec pomembno vlogo pri izbiri izvajalcev v preteklih letih. Komisar lige NFL Roger Goodell je ob napovedi razkril, da si je že ob začetku sodelovanja z Roc Nation želel, da bi Jay-Z nekega dne tudi sam stopil na oder.

icon-expand Beyonce in Jay Z FOTO: Profimedia

Bo na odru tudi Beyoncé?

Ob napovedi so se že pojavila ugibanja, ali se bo Jay-Z-ju na odru pridružila tudi njegova žena Beyoncé. Ta je na Super Bowlu že nastopila leta 2013, tri leta pozneje pa se je kot gostja pridružila nastopu skupine Coldplay. Za zdaj ni uradne potrditve, da bo Beyoncé del prihodnjega nastopa. Prav tako še niso razkrili morebitnih drugih gostov ali podrobnosti glasbenega programa. Ker je Jay-Z povezan z vrsto največjih imen svetovne glasbe, so možnosti za odmevna presenečenja številne. A do razkritja podrobnosti ostaja vprašanje gostov odprto.

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Super Bowl je veliko več kot športni dogodek

Finale lige NFL je eden najbolj gledanih televizijskih dogodkov v ZDA, nastop ob polčasu pa je postal samostojen glasbeni spektakel, ki pritegne pozornost po vsem svetu. Za izvajalce je to priložnost, da se predstavijo pred izjemno širokim občinstvom, njihove nastope pa pogosto spremljajo tudi odmevni trenutki, presenečenja in posebni gostje. Letošnji nastop Bad Bunnyja je znova pokazal, kako velik kulturni pomen ima ta oder. Zdaj bo naslednje poglavje pripadlo Jay-Z-ju, ki bo na njem združil svojo dolgoletno glasbeno kariero in vpliv, ki ga ima v zakulisju tega dogodka. Super Bowl LXI bo na sporedu 14. februarja 2027, ko bo jasno tudi, ali je raper pripravil kakšno posebno presenečenje za občinstvo.

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