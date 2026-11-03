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Zdravilen kurkumin napitek
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Namesto kave vsako jutro pije ta napitek: nanj prisega tudi Jelena Đoković

N. Č.
03. 11. 2026 07.59
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Jelena Đoković že leta ne pije kave, energijo pa išče drugje. Vsako jutro naj bi na prazen želodec spila preprost napitek iz kurkume, limone in začimb, ki je med ljubitelji zdravega načina življenja zelo priljubljen.

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Jelena Đoković je že vrsto let znana po svojem zdravem življenjskem slogu, skrbno izbrani prehrani in navadah, ki pogosto vzbudijo zanimanje javnosti. Ena izmed njih je tudi jutranji ritual, s katerim naj bi dan začela brez kave. Po poročanju medijev namreč prisega na napitek iz kurkume, ki ga spije na prazen želodec.

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Jutranji napitek, ki ga pije namesto kave

Po poročanju portalov Espreso in Story je del njene rutine napitek iz kurkume, limone, medu, cimeta in ščepca črnega popra. Priprava naj bi bila zelo preprosta, napitek pa naj bi zaužila pred prvim obrokom dneva.

Gre za kombinacijo sestavin, ki jo številni ljubitelji zdravega načina življenja vključujejo v svojo vsakodnevno rutino. Posebej pomembno vlogo naj bi imel črni poper, saj naj bi izboljšal absorpcijo kurkumina, aktivne spojine v kurkumi.

Napitek iz limone in kurkume
Napitek iz limone in kurkumeFOTO: iStock

Recept za napitek iz kurkume

Za pripravo boste potrebovali:

sok polovice limone,

pol čajne žličke kurkume,

pol čajne žličke medu,

četrt čajne žličke cimeta,

ščepec črnega popra,

skodelico tople vode.

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Sestavine dobro premešajte in napitek popijte pred zajtrkom.

Napitek iz kurkume
Napitek iz kurkumeFOTO: Shutterstock

Zakaj se je odpovedala kavi?

Jelena Đoković je v preteklosti na svojem blogu pojasnila, da ne uživa kofeina v nobeni obliki, niti v zelenem čaju. Kot je zapisala, se izogiba vsemu, kar bi lahko pri njej povzročilo občutek odvisnosti.

"Ne uživam kofeina v nobeni obliki. Niti v zelenem čaju. Kava morda za večino ljudi ni razvada, zame pa je razvada vse, kar bi lahko povzročilo odvisnost, ki se je ne bi mogla znebiti," je po poročanju portalov Espreso in Story takrat zapisala Jelena Đoković.

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Namesto kofeinskih napitkov je poiskala druge načine za ohranjanje energije, med katerimi so uravnotežena prehrana, telesna aktivnost in zdrave življenjske navade.

Zdravilen kurkumin napitek
Zdravilen kurkumin napitekFOTO: Shutterstock

Kurkuma je vse bolj priljubljena

Kurkuma je v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih sestavin v zdravi prehrani. Najdemo jo v številnih napitkih, smutijih in jedeh, mnogi pa jo vključujejo v jutranjo rutino kot alternativo klasični skodelici kave. Čeprav posamezne sestavine pogosto povezujemo z različnimi koristmi za zdravje, je pomembno poudariti, da noben napitek ni čudežna rešitev in ne more nadomestiti uravnotežene prehrane ter zdravega življenjskega sloga.

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Kurkuma pa ni navdušila le Jelene Đoković. To začimbo obožuje Gregor, eden najbolj priljubljenih tekmovalcev letošnje sezone oddaje MasterChef Slovenija. Njegova ljubezen do kurkume je postala tako prepoznavna, da so ga o njej spraševali celo policisti. Kot je razkril v pogovoru za 24ur.com, je med policijsko kontrolo sledilo nepričakovano vprašanje prav o kurkumi, kar je poskrbelo za zabavno anekdoto, ki je nasmejala številne njegove oboževalce. Če vas zanima, kako je prišlo do tega nenavadnega pogovora, si lahko več preberete TUKAJ!

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