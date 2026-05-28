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Jelena Karleuša
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Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko

S.B.
28. 05. 2026 04.00
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Nekdanji mož pevke Jelene Karleuše, bivši nogometaš Duško Tošić, je potrdil, da je v novi partnerski zvezi. Kot poročajo srbski mediji, je v razmerju z žensko po imenu Nora, privlačno svetlolasko, ki ima za sabo en zakon in je mati dveh otrok. Po navedbah virov blizu paru, naj bi med njima hitro preskočile iskrice in naj bi se odnos razvil zelo hitro.

Nora naj bi bila dolgoletna oboževalka Jelene Karleuše

Posebno pozornost javnosti je vzbudila informacija o Nori in njenem odnosu do Tošićeve bivše žene. Po navedbah virov blizu para, naj bi Nora že dlje časa spremljala Jelno Karleušo, poslušala njeno glasbo in imela o njej zelo pozitivno mnenje.

"Jelena ji je bila vedno zanimiva kot osebnost. Meni, da je karizmatična, uspešna in drugačna od vseh na estradi. Nikoli ni skrivala, da ji je všeč njen stil in energija," je za medije povedal vir blizu paru.

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Tošić potrdil zvezo

Duško Tošić se je na kratko oglasil za srbski portal Direktno.rs in potrdil, da je znova v zvezi, vendar podrobnosti ni želel razkrivati.

"Res je. V srečni zvezi sem in zadovoljen," je izjavil nekdanji nogometaš.

Jelena Karleuša in Duško Tošić.
Jelena Karleuša in Duško Tošić.FOTO: Facebook

Novo poglavje po ločitvi

Po burnem obdobju in številnih medijskih zapisih, ki so spremljali njegovo zasebno življenje po ločitvi od Jelene Karleuše, se zdi, da je Tošić našel več miru in stabilnosti. Nora naj bi bila prva partnerica, s katero se je pojavljal v javnosti po koncu zakona.

Osebe iz njegovega okolja pravijo, da deluje bolj sproščeno in zadovoljno kot v preteklosti.

Dolgo poznanstvo in sveža zveza

Po poročanju medijev naj bi se Tošić in Nora poznala že približno pet let, spoznala pa naj bi se v času, ko je bila ona še poročena. V zvezi naj bi bila približno pet mesecev, v tem času pa naj bi se večkrat skupaj pojavljala v javnosti.

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Vir: Direktno.rs

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