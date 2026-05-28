Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko

Nora naj bi bila dolgoletna oboževalka Jelene Karleuše
Posebno pozornost javnosti je vzbudila informacija o Nori in njenem odnosu do Tošićeve bivše žene. Po navedbah virov blizu para, naj bi Nora že dlje časa spremljala Jelno Karleušo, poslušala njeno glasbo in imela o njej zelo pozitivno mnenje.
"Jelena ji je bila vedno zanimiva kot osebnost. Meni, da je karizmatična, uspešna in drugačna od vseh na estradi. Nikoli ni skrivala, da ji je všeč njen stil in energija," je za medije povedal vir blizu paru.
Tošić potrdil zvezo
Duško Tošić se je na kratko oglasil za srbski portal Direktno.rs in potrdil, da je znova v zvezi, vendar podrobnosti ni želel razkrivati.
"Res je. V srečni zvezi sem in zadovoljen," je izjavil nekdanji nogometaš.
Novo poglavje po ločitvi
Po burnem obdobju in številnih medijskih zapisih, ki so spremljali njegovo zasebno življenje po ločitvi od Jelene Karleuše, se zdi, da je Tošić našel več miru in stabilnosti. Nora naj bi bila prva partnerica, s katero se je pojavljal v javnosti po koncu zakona.
Osebe iz njegovega okolja pravijo, da deluje bolj sproščeno in zadovoljno kot v preteklosti.
Dolgo poznanstvo in sveža zveza
Po poročanju medijev naj bi se Tošić in Nora poznala že približno pet let, spoznala pa naj bi se v času, ko je bila ona še poročena. V zvezi naj bi bila približno pet mesecev, v tem času pa naj bi se večkrat skupaj pojavljala v javnosti.
Vir: Direktno.rs
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