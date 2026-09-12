Ima ogromno garderobo, a istega kosa nikoli ne obleče dvakrat

Srbska pevka je namreč razkrila, da istega kosa oblačila praviloma nikoli ne obleče dvakrat. Ker se njena garderoba tako nenehno spreminja, ima posledično tudi veliko stvari, ki jih lahko podari drugim.

icon-expand Jelena Karleuša je lastnica garderobne omare v velikosti 250 kvadratnih metrov. FOTO: Profimedia

"Vsako stvar oblečem samo enkrat"

Jelena Karleuša je o svojem odnosu do mode spregovorila med gostovanjem v oddaji 150 minut na televiziji Prva. Ko je beseda nanesla na njeno garderobo, je brez zadržkov povedala, da oblačil ne shranjuje zaradi sentimentalne vrednosti. "Vsako stvar oblečem samo enkrat v življenju. Nikoli nisem enega stajlinga ponovila dvakrat, tako da imam veliko garderobe za podarjanje," je povedala. Oblačila in modne dodatke tako podarja svojim hčerkama, njunim prijateljicam ter svojim prijateljem in prijateljicam. Pri tem nima posebnih težav s slovesom od stvari, saj, kot pravi, na garderobo ni čustveno navezana.

icon-expand Jelena Karleuša FOTO: AP

Njena garderoba je pravi modni arhiv

Če se sprašujete, kako je mogoče, da ima nekdo dovolj oblačil, da lahko vsak kos obleče samo enkrat, je pri Karleuši odgovor precej preprost: njena zbirka je ogromna. Že pred leti je razkrila, kako obsežna je njena garderoba. Takrat je povedala, da ima posebej urejen garderobni prostor, velik približno 250 kvadratnih metrov, v katerem je hranila svojo zbirko oblačil, torbic in čevljev. Omenila je tudi okoli 500 parov čevljev ter posebno osebo, ki je skrbela za organizacijo garderobe. Karleuša je sicer že večkrat poudarila, da je moda zanjo veliko več kot zgolj oblačenje. V enem od intervjujev jo je opisala kot način izražanja, umetnost in del življenjskega sloga. Med kosi, ki jih je izpostavila kot posebej dragocene, so bile tudi torbice znamk Hermès in Chanel.

Preberi še Viralni nogometaš dokazuje, da luksuzne torbice niso le za ženske

Navezana ni na nič, razen na svoji hčerki

Njena izjava pa je zanimiva tudi zato, ker je jasno povedala, da njen odnos do materialnih stvari ni posebej sentimentalen. "Nisem vezana na garderobo, vse podarjam naprej. Stalno obnavljam garderobo, ker nisem čustveno navezana na oblačila," je povedala. Dodala je, da podobno ne goji posebne navezanosti niti do las ali moških, medtem ko je čustveno najbolj navezana na svoja otroka. Medtem ko mnoge ženske v omari hranimo tudi kose, ki jih že leta ne nosimo, ker nas spominjajo na določen trenutek, dogodek ali obdobje življenja, Karleuša pravi, da pri njej tega ni.

Preberi še Pred vsemi ji je priznal, kaj vse je storila za njuni hčerki

Kaj bi marsikatera ženska naredila z njeno omaro?

Njena navada je zagotovo precej drugačna od vsakodnevne realnosti večine ljudi. Za marsikatero žensko je namreč že misel, da bi najljubšo obleko oblekla samo enkrat, skoraj nepredstavljiva. Pri Karleuši pa je očitno prav nasprotno: ko je kos že doživel svojo premiero, je čas, da se umakne iz njene garderobe in dobi novo lastnico. In glede na velikost njene modne zbirke se zdi, da ji novih kosov, ki jih lahko podari naprej, zagotovo ne bo tako kmalu zmanjkalo.

Preberi še Jelena Karleuša navdušila na modnih revijah pariškega tedna mode

Moda Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Najnovejši modni trendi, naboljše in najugodnejše modne ponudbe. Vse na enem mestu. Prijavi se na modne e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.