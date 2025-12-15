Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena

Jennifer Aniston, širše prepoznavna kot Rachel Green iz priljubljene serije 'Prijatelji', pri svojih 56 letih ohranja odličen videz. Njena formula za mladosten videz vključuje zdravo prehrano in zadostno količino spanca, kar ji omogoča vitalnost in sijoč videz. A za uspešno kariero in prepoznavno lepoto se skriva tudi globoko osebna zgodba o neuresničeni želji po otroku, ki jo igralka zdaj odkrito deli.

icon-expand Jennifer Aniston in Jim Curtis FOTO: Profimedia

Leta javnega pritiska in ugibanj so bila zanjo izjemno težka, saj so neprestano potiskala njeno najbolj intimno in bolečo izkušnjo v ospredje.

Že leta skriva svojo bolečino

Jennifer Aniston je dolgo časa skrivala svojo notranjo bolečino in boj z neplodnostjo. Priznala je, da so jo ugibanja medijev in javnosti, še posebej tista o izbiri kariere namesto družine, močno prizadela, poroča E News. "Niso poznali moje zgodbe ali tega, skozi kaj sem šla v zadnjih 20 letih, da bi si ustvarila družino, ker jim ne govorim o svojih zdravstvenih težavah," je povedala Jennifer za Harper's Bazaar v oktobru in dodala: "A pride trenutek, ko tega ne moreš spregledati – pripovedi o tem, kako ne bom imela otroka, ne bom imela družine, ker sem sebična, ker sem deloholik."

Preberi še Slava je pokončala njegov prvi zakon, zato se je odločil za spremembo

Njen boj za nosečnost je bil dolgotrajen in izčrpavajoč. "Poskušala sem zanositi. To je bila zame težavna pot, pot ustvarjanja otroka ... Vsa ta leta in leta in leta ugibanj ... Bilo je resnično težko. Hodila sem na umetno oploditev, pila kitajske čaje, skratka vse, kar obstaja," je povedala za Allure leta 2022.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

Preberi še Prevaral jo je z najlepšo žensko na svetu, potem pa prosil za odpuščanje

Posvojitve otroka ni želela

Igralka je razkrila tudi, zakaj nikoli ni resnično razmišljala o posvojitvi, čeprav je bila večkrat deležna tovrstnih namigovanj s strani javnosti in bližnjih. Po vseh težkih preizkušnjah in postopkih umetne oploditve je v njej še vedno močno tlela želja po lastnem, biološkem otroku.

Preberi še Na razmerje s slavno igralko je namignil že pred meseci

Z izjemno odkritostjo je za Harper's Bazaar povedala: "Ko mi ljudje rečejo: 'Ampak lahko posvojiš.' Ne želim posvojiti. Želim lastni DNK v tem malem bitju. To je edini način, sebičen ali ne, preprosto sem si to želela." "Preprosto ni bilo v načrtu, kakršen koli že je bil načrt ... Zelo čustveno je, še posebej v trenutku, ko [zdravniki] rečejo 'to je to'," pa je še dodala za konec v intervjuju za Harper's Bazaar.

icon-expand Jennifer Aniston FOTO: Profimedia

Jennifer Aniston je trenutno v razmerju z Jimom Curtisom, ki je od nje mlajši 6 let. Več o njunem razmerju si lahko preberete TUKAJ!

Preberi še Že 30 let nosi enak model obleke, zdaj pa je naredila izjemo

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.