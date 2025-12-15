Srce parajoča želja, ki bo ostala neizpolnjena

Jennifer Aniston, širše prepoznavna kot Rachel Green iz priljubljene serije 'Prijatelji', pri svojih 56 letih ohranja odličen videz. Njena formula za mladosten videz vključuje zdravo prehrano in zadostno količino spanca, kar ji omogoča vitalnost in sijoč videz. A za uspešno kariero in prepoznavno lepoto se skriva tudi globoko osebna zgodba o neuresničeni želji po otroku, ki jo igralka zdaj odkrito deli.
Leta javnega pritiska in ugibanj so bila zanjo izjemno težka, saj so neprestano potiskala njeno najbolj intimno in bolečo izkušnjo v ospredje.
Že leta skriva svojo bolečino
Jennifer Aniston je dolgo časa skrivala svojo notranjo bolečino in boj z neplodnostjo. Priznala je, da so jo ugibanja medijev in javnosti, še posebej tista o izbiri kariere namesto družine, močno prizadela, poroča E News.
"Niso poznali moje zgodbe ali tega, skozi kaj sem šla v zadnjih 20 letih, da bi si ustvarila družino, ker jim ne govorim o svojih zdravstvenih težavah," je povedala Jennifer za Harper's Bazaar v oktobru in dodala: "A pride trenutek, ko tega ne moreš spregledati – pripovedi o tem, kako ne bom imela otroka, ne bom imela družine, ker sem sebična, ker sem deloholik."
Njen boj za nosečnost je bil dolgotrajen in izčrpavajoč. "Poskušala sem zanositi. To je bila zame težavna pot, pot ustvarjanja otroka ... Vsa ta leta in leta in leta ugibanj ... Bilo je resnično težko. Hodila sem na umetno oploditev, pila kitajske čaje, skratka vse, kar obstaja," je povedala za Allure leta 2022.
Posvojitve otroka ni želela
Igralka je razkrila tudi, zakaj nikoli ni resnično razmišljala o posvojitvi, čeprav je bila večkrat deležna tovrstnih namigovanj s strani javnosti in bližnjih. Po vseh težkih preizkušnjah in postopkih umetne oploditve je v njej še vedno močno tlela želja po lastnem, biološkem otroku.
Z izjemno odkritostjo je za Harper's Bazaar povedala: "Ko mi ljudje rečejo: 'Ampak lahko posvojiš.' Ne želim posvojiti. Želim lastni DNK v tem malem bitju. To je edini način, sebičen ali ne, preprosto sem si to želela."
"Preprosto ni bilo v načrtu, kakršen koli že je bil načrt ... Zelo čustveno je, še posebej v trenutku, ko [zdravniki] rečejo 'to je to'," pa je še dodala za konec v intervjuju za Harper's Bazaar.
Vir: eonline.com, harpersbazaar.com
